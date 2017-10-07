Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав «російською агентурою» групу народних депутатів, передусім із фракції «Самопоміч», які заблокували парламентську трибуну і зірвали розгляд законопроектів стосовно окупованої частини Донбасу.
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Коментарі
Завжди важливіше те, ХТО
Завжди важливіше те, ХТО говорить, ніж те, ЩО він (вона, воно) говорить. Солодка субстанція, котру паразитична істота називає медом, може виявитись отрутою.
Для правильної оцінки
Для правильної оцінки ситуації потрібно володіти повною інформацією. Тобто мати тексти законопроектів і володіти знанням загальної ситуації в окупованому регіоні, а також знати реальні стосунки з нашими партнерами - США та іншими країнами, що підтримують Україну. Інакше обговорення проблеми перетворюється на болтологію ділетантів!
Що ми і спостерігаємо як в парламенті, так і в соціальних мережах!
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!