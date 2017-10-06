Лікувальна та омолоджувальна дія стародавньої тибетської методики «Око відродження» на організм (її називають ще «П’ять тибетських перлин») досягається за допомогою простих, на перший погляд, вправ.
Ефективність і дієвість цієї практики перевірено й доведено на прикладах багатьох людей: сімдесятирічні люди починають виглядати на сорок, хвороби відступають, нормалізується маса тіла тощо.
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Коментарі
На цю тему є першоджерела,
На цю тему є першоджерела, одне з яких:
ANCIENT SECRET of the FOUNTAIN of YOUTH. Book 2. A companion to the book by Peter Kelder.
В російському перекладі це:
ОКО ВОЗРОЖДЕНИЯ
Древний секрет источника молодости. Книга 2. Под редакцией Питера Кэлдера и Берни С. Сиджела. 2002.
Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!