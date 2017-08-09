Що таке здовий глузд у поведінці людини?
Поведінка здорового глузду – це найбільш ефективні поведінка при даному наборі обставин.
Що таке здовий глузд у поведінці людини?
Поведінка здорового глузду – це найбільш ефективні поведінка при даному наборі обставин.
Для найбільш ефективної поведінки необхідні інструменти здорового глузду, якими є: виховання в сім’ї, освіта, досвід, оточення і т.д. У більшості людей нема цих інструментів у повному об’ємі. Деякі часткові наявні інструменти не можуть у повному обсязі зробити поведінку ефективною і, відповідно, адекватною. Навіть якщо і надати такі інструменти у повному обсязі, то необхідний час для вивчення цих інструментів, методів користування цими інструментами а також зібрати наставників, які володіють такими інструментами і мають достатнього практичного власного застосування.
Тому не варто надіятись,, що у ближчий час у нас появиться достатня кількість людей зі здоровим глуздом та адекватною поведінкою.
Максимум, що люди отримують – це інформацію від ЗМІ, яку готують у вигляді «молочної кашки» за здалегіть підготовленим висновком та релігійні догми (навіть якщо це і не церковні а якісь політичні догми), де по заготовленій моделі необхідно дотримуватись одного способу мислення. Результат такого «здорового глузду» ми ще певний час будемо отримувати.
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Коментарі
Рівень здорового глузду
Рівень здорового глузду людини визначається рівнем її свідомості і, відповідно, простором подій, у якому вона перебуває.
Пане Олександре, розкажи, будь-ласка, про свій досвід піднесення з простору страждань у простір пригод.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Песимістично!
Песимістично!