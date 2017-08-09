Двоє китайських туристів загриміли у поліцейський відділок Берліна за те, що зображували нацистське вітання перед будівлею Рейхстагу.
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Двоє китайських туристів загриміли у поліцейський відділок Берліна за те, що зображували нацистське вітання перед будівлею Рейхстагу.
Як передає Reuters, громадяни Піднебесної, одному з яких 36 років, іншому 49, вирішили сфотографуватися на фоні приміщення у позі, характерній для нацистського періоду. При цьому вони знімали один одного на камери мобільних телефонів.
Тепер обоє китайців постануть перед судом за звинуваченням у використанні символіки заборонених організацій. Їх відпустили під заставу у 500 євро за кожного до найближчого слухання у справі.
У Німеччині дуже суворо дотримуються закону, що забороняє демонструвати жести, які символізують націонал-соціалізм.
Німці соромляться минулого, яке до сих пір, через історичні спотворення, наводить жах на весь світ.
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