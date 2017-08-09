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Підписатися на Коментарі для "&quot;Хайль Гітлер&quot; в Німеччині обійшлося китайцям у кругленьку суму: це вам не ліберальний Китай "
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    "Хайль Гітлер" в Німеччині обійшлося китайцям у кругленьку суму: це вам не ліберальний Китай
    09.08.2017 - 15:25

    Двоє китайських туристів загриміли у поліцейський відділок Берліна за те, що зображували нацистське вітання перед будівлею Рейхстагу.

    Як передає Reuters, громадяни Піднебесної, одному з яких 36 років, іншому 49, вирішили сфотографуватися на фоні приміщення у позі, характерній для нацистського періоду. При цьому вони знімали один одного на камери мобільних телефонів.

    Тепер обоє китайців постануть перед судом за звинуваченням у використанні символіки заборонених організацій.  Їх відпустили під заставу у 500 євро за кожного до найближчого слухання у справі.

    У Німеччині дуже суворо дотримуються закону, що забороняє демонструвати жести, які символізують націонал-соціалізм.

    Джерело

    Наші інтереси: 

    Німці соромляться минулого, яке до сих пір, через історичні спотворення, наводить жах на весь світ.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Володимир Самотий.

    Проте серп і молот або зірка Давида не будуть переслідувані. Знищена країна

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