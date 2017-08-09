Навколо нас діють люди, які значно розвиненіші за нас і яких ми поки що неспроможні зрозуміти. Проте правильно взаємодіяти з ними треба вже сьогодні.
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Навколо нас діють люди, які значно розвиненіші за нас і яких ми поки що неспроможні зрозуміти. Проте правильно взаємодіяти з ними треба вже сьогодні.
Нас об’єднує спільна мета, проте у кожного власний життєвий досвід і ми перебуваємо на різних рівнях розвитку. Хто виривається вперед, той намагається підтягнути за собою тих, хто внизу; хто зірвався вниз, той може розраховувати на підстраховку групи. Усе це нагадує сходження на високу гору групи альпіністів.
Та якими б розвиненими ми не були, завжди пам’ятаймо, що навколо нас діють люди, які значно розвиненіші за нас і яких ми поки що неспроможні зрозуміти. Але з ними треба вчитися взаємодіяти.
Не секрет, що поява чогось незрозумілого може викликати тривогу, острах, несприйняття. Важливо розібратися, що це – правда чи обман? Тут нам допоможуть три критерії істини:
1) цілісність (відсутність суперечностей як усередині явища, так і з зовнішнім фактажем);
2) позитивні емоції, краса;
3) добрі плоди, позитивний особистий приклад.
Життя показало, що у початківців найбільше роздратування викликають повчання про правильне харчування і духовні практики. Для уникнення непорозумінь пропоную:
1. Зосередитися на особистому досвіді.
2. Не повчати там, де тебе не запитують.
3. Заохочувати позитивні якості один одного та ігнорувати негативні. Тоді позитивні якості будуть розквітати, а негативні залишаться без підживлення і самі засохнуть.
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Додаткові міркування:
Метою нашої спільноти є формування основ постіндустріальної цивілізації Міжмор’я. Досягнення цієї величної мети можливе тільки у просторах позитивних подій – Просторі пригод і Просторі волі. Про це у статтях:
Вищий рівень Простору волі в Євангелії називається Царством божим. Для надійного перебування в ньому треба стати боголюдьми, синами Божими, в ігрових термінах Міжмор’я – ельфами:
Піднятися у цей простір можливо і необхідно – про це говорить вчення Гермеса Трісмегіста, до цього прямо закликає «Добра Новина Ісуса Хреста, сина Божого»: Шукайте найперше Царства божого і правди його, а все інше вам додасться!
Колективне вдосконалення значно ефективніше, ніж індивідуальне, а досягнення вищих рівнів розвитку взагалі можливе тільки у спільноті однодумців. Саме така спільнота сформувалася на сайті «Народний Оглядач»:
Для того, щоб було цікавіше, ми започаткували проект «партії ельфів» під назвою АНСДП. Про це у статтях:
Досягнення нашої мети є процесом тривалим, тут варто розраховувати щонайменше на 25 років – саме стільки треба для формування нової генерації. Тому нам потрібне активне довголіття:
Проте позитивні результати отримуємо вже сьогодні:
Читайте про наші успіхи і чудеса!
Синергія - рушійна сила солідаризму.
Коментарі
Вчасна публікація!
Вчасна публікація!
Ми маємо бути відкритими до
Ми маємо бути відкритими до невідомого. Згадаймо, як ми вчилися підніматися у вищі простори подій, перетворювати свою плоть, змінювати світогляд, роботу, оточення.
Те, що зараз є для нас звичною нормою, 5 чи 10 років тому здавалося фантастикою чи навіть безумством.
Потім ми зрозуміли, що таке чудеса. Вони тривають.
Років через п’ять ми вважатимемо себе сьогоднішніх наївними дітьми, яким здалося, що вони все пізнали.
Найважливіше попереду, це точно!
Хай Буде!
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Радіймо ! Ця стаття дала
Радіймо ! Ця стаття дала відповідь , чому зараз особливо на протязі останього місяця ефективно лише читаються реалісоти в множині, а відпроговорення в однені ефект мінімальний.
Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.