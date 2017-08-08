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    Спецтема:

    Чохли для мобільних телефонів у стилі «ретро»
    08.08.2017 - 23:20

    Прикрашаємо свої гаджети. Трохи креативу і роботи руками - і ви маєте стильні чохли для своїх телефонів.

    Комплект для зв'язку: смартфон (2 оператори) і кнопковий телефон (1 оператор)

    Наші інтереси: 

    Прикрашаємо своє життя.

    блоґ Володимир Федько
    Гравець: 
    Володимир Федько

    Теги:

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    Коментарі

    Зображення користувача Миро Продум.

    Ось воно - прикладне мистецтво! Сам створив чи десь придбав?

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Побачив стару сумку... на якій було 4 кишені... народилася ідея використати їх... Вирізав... пришив з шкіри задню сторону...

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