Прикрашаємо свої гаджети. Трохи креативу і роботи руками - і ви маєте стильні чохли для своїх телефонів.
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Прикрашаємо свої гаджети. Трохи креативу і роботи руками - і ви маєте стильні чохли для своїх телефонів.
Комплект для зв'язку: смартфон (2 оператори) і кнопковий телефон (1 оператор)
Прикрашаємо своє життя.
Коментарі
Ось воно - прикладне
Ось воно - прикладне мистецтво! Сам створив чи десь придбав?
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Побачив стару сумку... на
Побачив стару сумку... на якій було 4 кишені... народилася ідея використати їх... Вирізав... пришив з шкіри задню сторону...