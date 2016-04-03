Головна » Блоґи » блоґ Ігор Каганець
Підписатися на Коментарі для "Ще один спосіб піднесення у простір позитивних подій – фізичне перетворення мозку"
-A A +A
    Важливість: 
    4

    Спецтема:

    Ще один спосіб піднесення у простір позитивних подій – фізичне перетворення мозку
    03.04.2016 - 21:47

    Кожна запам’ятована людиною інформація – це новий нейронний комплекс. Запам’ятований текст Живого Слова – це боголюдський комплекс.  Боголюдський мозок фізично несумісний з нижчими просторами подій. Це той «аеростат», який ніколи не дозволить людині опуститися нижче певного рівня.

    160404aerostat-3.jpg

    Вгору просування - без краплі вагання!
    Вгору просування - без краплі вагання!

    Про загальний підхід у поліпшенні життя ми вже знаємо: треба одночасно вдосконалювати плоть, психіку і світогляд, робити добрі справи, взаємодіяти зі світлими людьми. Докладно про це у статтях:

    До певної міри це мистецтво, адже на шляху самовдосконалення комусь більше щастить, а комусь менше. Проте що більше у нас знань і персонального досвіду, то більше мистецтво піднесення у Простір волі набуває ознак технології. Це коли точне виконання певних дій гарантовано веде до очікуваного результату.

    Про один з таких технологічних прийомів зараз і поговоримо. Йдеться про застосування прямих і зворотних зв’язків. Про щось подібне вже йшлося у статті Живе Слово: функція перетворення: слова, які людина промовляє, визначають її внутрішній стан. Слова. А як з подіями?

    Якщо людина перебуває у певному просторі подій, то події, несумісні з цим простором, не можуть відбутися за жодних обставин. Наприклад, на певному рівні зникають нещасні випадки і фізичні пошкодження. Це той випадок, коли простір подій визначає події.

    Але працює і зворотна закономірність: якщо відбулися події, властиві для певного простору, то людина гарантовано опиняється в цьому просторі. Тому що з нижчими просторами ці вже реалізовані події просто несумісні.  

    А тепер конкретно до технології.

    Якщо людина перебуває у досить високому просторі подій, то вона знає напам’ять всі цифрони, звукони, інформосоти і енергосоти Живого Слова.

    Але працює і зворотна відповідність: якщо людина знає напам’ять всі цифрони, звукони, інформосоти і енергосоти Живого Слова,  то вона перебуває у досить високому просторі подій. Тому що нижчі простори несумісні з такою подією.

    Нагадаю, що кожна запам’ятована людиною інформація – це новий нейронний комплекс. Запам’ятований текст Живого Слова – це боголюдський комплекс.  Якщо людина знає напам’ять 132 вірші Живого Слова (33 х 4), то вона  має частково боголюдський мозок. Цей боголюдський мозок фізично несумісний з нижчими просторами подій. Це той «аеростат», який ніколи не дозволить людині опуститися нижче певного рівня.

    Як вивчити напам’ять всі цифрони, звукони, інформосоти і енергосоти Живого Слова? І як зробити, щоб цей духовний «аеростат» перебував у робочому стані?  Для цього треба періодично (найкраще – щодня) повторювати Універсальну форму 6+

    Як бачимо, технологія притягування позитивних подій доволі проста. Єдине, що потрібно для її реалізації, – це самодисципліна і цілеспрямованість.   

    Трансформуймося!     

    Для новачків: Початковий 40-денний курс Живого Слова (інструкція, форми 1-4, цифрони, звукони)

    Наші інтереси: 

    Що вищий простір подій, то вищі наші можливості досягати поставлених цілей. Опановуймо технологію піднесення у простір Царства божого!  

    В тему: 
    Як точно визначити національність людини за одну хвилину
    Події з нами визначаються простором подій, в якому ми перебуваємо
    Гомо сапієнс, гомо люденс, надлюдина, боголюдина – 4 сходинки людської еволюції
    Ресурси постіндустріальної цивілізації: звідки їх брати?
    Воля, або як перестати бути біороботом
    Постіндустріальна релігія знань
    Конструктор ритуалів – релігійних технологій постіндустріальної ери
    Як перейти на живлення правдою
    Джо Діспенза: зміна мислення приводить до глибокої перебудови тіла
    блоґ Ігор Каганець
    Гравець: 
    Ігор Каганець

    Теги:

    1056

    Коментарі

    Зображення користувача Семен Лагутін.

    Чудово підібранні статті в один матеріал Пане Ігоре !

    Трансформуємося !

    Зображення користувача Зоріна Небокрай.

    Саме так , Ігоре! Я також, після моєї останньої пригоди, дістала тексти ЖС, і читала протягом двох годин. Прочитала і форму 6 +.
    Читала, щоби надати собі рівноваги, бо пройшла гарний досвід, де бруд виліз наверх. Зачепив мене, щоб я зміцнилася і пізнала правду.

    Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

    Зображення користувача Зоріна Небокрай.

    А я, коли читаю Л. Силенка, то можу плакати невпинно, як сльозовий канал відкривається.
    Дитина, маленька дитина,
    Дажбоже творіння святе:
    Невинна, як промінь, людина,
    Як ряст, що чарівно цвіте.

    Рости, виростай! Підеш з хати
    У світ невідомих доріг.
    У Вірі твоїй святість : Мати
    І Тато, і рідний Поріг.

    Дажбоже, Життя Ти життів,
    І Вічність Ти вічности є.
    Ти Світ у безсмерті світів:
    Усе є в Тобі і Твоє!

    Дажбоже, Краса Ти краси,
    Ти сонячне Серце сердець.
    Ти в ласках, у блиску сльози,
    Ти Мати і Ти є Отець.

    Дажбоже, в Тобі ми є Ти,
    Із Світла у світло йдемо.
    Ти шлях благородний мети,
    І наше духовне Кермо!

    .Душі краса є там, де тихо
    Од ніжности зникає лихо.
    Живіть, щоб знали злі і добрі,
    Що ви правдиві і хоробрі.

    Вийди, брате, рідний брате
    З дому чвар і тьми!
    Буде в нас життя багате,
    Станем новими людьми.

    Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

    Зображення користувача Зоріна Небокрай.

    Л. Силенко.
    29
    У РУНВірі є МИ - наші очі,
    Перемоги, поразки і гнів.
    Українські світанки і ночі,
    Врода доньок і слава синів.

    У РУНВірі є МИ - наші Сили
    Незалежні від Сил Чужини.
    І освячені Предків Могили,
    Наші радощі, сльози і сни.

    У РУНВірі Ми мудрість і сила,
    І багаті, як рідна Земля.
    Чужа Воля, щоб нас не корила,
    Рідна Воля є в нашому "Я".

    Дажбоже, створив Ти з нічого
    Енергію вічну Буття -
    Немеркнучу велич земного
    На нашій Плянеті Життя.

    Мага Віра - шлях правдивий
    Українських Перемог!
    З нами Воля і Єдиний,
    І Всеправедний Дажбог!

    Україна - Рідна Мати
    (Дім Її -наш дім і квіт)
    Буде славна і багата
    Та на весь Великий Світ!

    Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Є одна проблема.Коли підносишся у Вищі Простори у близьких людей починаються негаразди.А до ЖЗ їх не притягнеш і шнурком.Бо те що в них живе дуже опирається практикам очищення.

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Зоріна Небокрай.

    Явсе Світ

    Цитата:
    .Коли підносишся у Вищі Простори у близьких людей починаються негаразди

    Ось наведу слова, що нададуть тобі розуміння, друже. Я їх записала з відповідей людей під регресивним гіпнозом.
    "Через намір можна зцілитися. Найближчі рідні душі надають нам найбільш жорстокі уроки- і це є дар."
    ." Прагнення розвитку вже є прописано в кожній душі, тому є різні рівні сприйняття. Те, що для декого буде полегшенням для даного роду інформації, отриманої зараз, для інших може стати безвідповідальністю на рівні сприйняття.
    Перед втіленням є планування, все домовлено наперед, саме таким чином, коли душа проживає складний досвід і під кінець розкривається любові- це Мега-майстерність. Залік в тому, що пройшла через складний досвід. Відчуття здійснення і вихід на новий рівень".
    " Душа вибирає свій досвід на землі. Тому кожному своє, для кожного рівня свідомості і стільки різних течій. Пам'ятати про те, що ніхто не судить і ніхто не осудить. Пам'ятати, що є різниця сприйняття душі і сприйняття людською свідомістю".
    Висновок: полюбити всіх і кожному своє.))

    Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

    Зображення користувача Доктор Смалець.

    Ви підняли дуже цікаву тему. Гадаю, існує спільна родинна карма, що має велику "масу/вагу", накопичену попередніми поколіннями. Вона має відповідно велику інерцію, яка намагатиметься повернути систему в попередній стан. За такою логікою, якщо напрацьована родинна карма є умовно "позитивною", то і ваші "негативні" дії будуть частково стримуватись, і "позитивні", як не дивно, теж будуть про всяк випадок трошки гальмуватись :-)).

    Справді цікаво. Ніколи не задумувалась про родинну карму, але останнім часом взяла за основу 26 матрицю і 4 етап Здійснення переписала : П. І. Б. Реалізувала духовний розвиток здійснила матеріальний культурний економічний розквіт своєї сім'ї. Читаю через реальсоти. Так намагаюсь покращити 'енергетичний фон' сім'ї, хоча вже всі дома читають ЖС, рухатись ще є куди. Правда родина не читає ЖС, дехто навіть категорично проти. Мабуть кожен сам повинен зробити свій вибір, але якщо створити потрібні умови, 'трішки підштовхнути, направити' можна багато що кардинально змінити. Спершу буде важко, але результат всерівно буде, якщо не зупинятись.

    Зображення користувача Василь Федорiв.

    «Живе Слово» по кадировськи:
    У 2009 році Рамзан Кадиров відкрив у Джохарі (Грозному) «Центр ісламської медицини», який спеціалізується на вигнанні із людей «джинів». Офіційний портал уряду Чеченської Республіки повідомив 2 лютого 2010 року, що «Центр ісламської медицини за рік існування прийняв 60 тисяч пацієнтів». За словами самого Рамзана Кадирова там хворих лікують нетрадиційними методами за помогою читання священного Корану.

    Хай Буде!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Так, це працює. Можна просто збирати людей у зали і читати їм просвітлену поезію. Головне, щоб була чиста інформація. На цьому побудовані правильні богослужіння.

    Василь Федорiв каже:
    «Живе Слово» по кадировськи:
    У 2009 році Рамзан Кадиров відкрив у Джохарі (Грозному) «Центр ісламської медицини», який спеціалізується на вигнанні із людей «джинів». Офіційний портал уряду Чеченської Республіки повідомив 2 лютого 2010 року, що «Центр ісламської медицини за рік існування прийняв 60 тисяч пацієнтів». За словами самого Рамзана Кадирова там хворих лікують нетрадиційними методами за помогою читання священного Корану.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Вiктор Нокiд.

    У Ростові-на-Дону дворічна дитина випала із десятого поверху й залишилася живою!

    Зображення користувача Дмитро Вернигора.

    Дякую, Ігоре Володимировичу, за цю важливу статтю. Практикую вже цілий рік і маю добрий результат.

    Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то... ти щасливий.

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    Друже Дмитре, а що з тобою такого гарного відбулося?

    Дмитро Вернигора каже:
    Дякую, Ігоре Володимировичу, за цю важливу статтю. Практикую вже цілий рік і маю добрий результат.

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

    Зображення користувача Дмитро Вернигора.

    Гарне питання, Пане Ігоре.
    Найголовніше те, що мій простір подій залишається в стані повної стабільності. Загалом перестав хвилюватися за день завтрашній. Повторював Живе Слово про себе кілька разів на тиждень і, потім з часом зрозумів, що перестав опускатися вниз до збиткового Світу. В кінці лютого цього року мені один гарний знайомий подарував комп'ютер! Можливо це теж сталося завдяки знанню напам'ять "боголюдської абетки". Здається, що й віруси стали менше турбувати. Проте, як повторюю рідше, технологія працює слабше і, знову займаюсь частіше. Іноді буває важко зосередитись, проте не зупиняюсь.
    Отже, ще раз дякую.

    Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то... ти щасливий.

    Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

    Loading...
     
    Форум Підтримати сайт Довідка