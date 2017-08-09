На українську політичну і ділову еліту чекає напружене півріччя: до початку лютого 2018 року Мінфін США опублікує доповідь, що здатна виявити її тіньові зв'язки з режимом Володимира Путіна. Особи, які потрапили в це розслідування, ризикують залишитися без своїх активів і банківських рахунків, а український бюджет – без конфіскованих фінансів.
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Коментарі
"Українська еліта" це вид
"Українська еліта" це вид паразитів,котрі доїдають труп УРСР...Можливо серед них буде кілька національних буржуїв,які розвинуться із хробаків у красивих метеликів...
Вірю в те, що розумію.
На жаль, політичної волі
На жаль, політичної волі немає. Крім того, амністія капіталів не є автономною акцією. Навпаки, амністія капіталів є ефективним інструментом програми дій економічних реформ (податкова, адміністративна, бюджетна и т.д.)... Що робити зрозуміло, нема кому робити :-(