Кожна запам’ятована людиною інформація – це новий нейронний комплекс. Запам’ятований текст Живого Слова – це боголюдський комплекс. Боголюдський мозок фізично несумісний з нижчими просторами подій. Це той «аеростат», який ніколи не дозволить людині опуститися нижче певного рівня.
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Коментарі
Чудово підібранні статті в
Чудово підібранні статті в один матеріал Пане Ігоре !
Трансформуємося !
Саме так , Ігоре! Я також,
Саме так , Ігоре! Я також, після моєї останньої пригоди, дістала тексти ЖС, і читала протягом двох годин. Прочитала і форму 6 +.
Читала, щоби надати собі рівноваги, бо пройшла гарний досвід, де бруд виліз наверх. Зачепив мене, щоб я зміцнилася і пізнала правду.
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
Л. Силенко:
А я, коли читаю Л. Силенка, то можу плакати невпинно, як сльозовий канал відкривається.
Дитина, маленька дитина,
Дажбоже творіння святе:
Невинна, як промінь, людина,
Як ряст, що чарівно цвіте.
Рости, виростай! Підеш з хати
У світ невідомих доріг.
У Вірі твоїй святість : Мати
І Тато, і рідний Поріг.
Дажбоже, Життя Ти життів,
І Вічність Ти вічности є.
Ти Світ у безсмерті світів:
Усе є в Тобі і Твоє!
Дажбоже, Краса Ти краси,
Ти сонячне Серце сердець.
Ти в ласках, у блиску сльози,
Ти Мати і Ти є Отець.
Дажбоже, в Тобі ми є Ти,
Із Світла у світло йдемо.
Ти шлях благородний мети,
І наше духовне Кермо!
.Душі краса є там, де тихо
Од ніжности зникає лихо.
Живіть, щоб знали злі і добрі,
Що ви правдиві і хоробрі.
Вийди, брате, рідний брате
З дому чвар і тьми!
Буде в нас життя багате,
Станем новими людьми.
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
Л. Силенко.
Л. Силенко.
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У РУНВірі є МИ - наші очі,
Перемоги, поразки і гнів.
Українські світанки і ночі,
Врода доньок і слава синів.
У РУНВірі є МИ - наші Сили
Незалежні від Сил Чужини.
І освячені Предків Могили,
Наші радощі, сльози і сни.
У РУНВірі Ми мудрість і сила,
І багаті, як рідна Земля.
Чужа Воля, щоб нас не корила,
Рідна Воля є в нашому "Я".
Дажбоже, створив Ти з нічого
Енергію вічну Буття -
Немеркнучу велич земного
На нашій Плянеті Життя.
Мага Віра - шлях правдивий
Українських Перемог!
З нами Воля і Єдиний,
І Всеправедний Дажбог!
Україна - Рідна Мати
(Дім Її -наш дім і квіт)
Буде славна і багата
Та на весь Великий Світ!
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
Є одна проблема.Коли
Є одна проблема.Коли підносишся у Вищі Простори у близьких людей починаються негаразди.А до ЖЗ їх не притягнеш і шнурком.Бо те що в них живе дуже опирається практикам очищення.
Вірю в те, що розумію.
Явсе СвітЦитата:.Коли
Явсе Світ
Ось наведу слова, що нададуть тобі розуміння, друже. Я їх записала з відповідей людей під регресивним гіпнозом.
"Через намір можна зцілитися. Найближчі рідні душі надають нам найбільш жорстокі уроки- і це є дар."
." Прагнення розвитку вже є прописано в кожній душі, тому є різні рівні сприйняття. Те, що для декого буде полегшенням для даного роду інформації, отриманої зараз, для інших може стати безвідповідальністю на рівні сприйняття.
Перед втіленням є планування, все домовлено наперед, саме таким чином, коли душа проживає складний досвід і під кінець розкривається любові- це Мега-майстерність. Залік в тому, що пройшла через складний досвід. Відчуття здійснення і вихід на новий рівень".
" Душа вибирає свій досвід на землі. Тому кожному своє, для кожного рівня свідомості і стільки різних течій. Пам'ятати про те, що ніхто не судить і ніхто не осудить. Пам'ятати, що є різниця сприйняття душі і сприйняття людською свідомістю".
Висновок: полюбити всіх і кожному своє.))
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
Ви підняли дуже цікаву тему.
Ви підняли дуже цікаву тему. Гадаю, існує спільна родинна карма, що має велику "масу/вагу", накопичену попередніми поколіннями. Вона має відповідно велику інерцію, яка намагатиметься повернути систему в попередній стан. За такою логікою, якщо напрацьована родинна карма є умовно "позитивною", то і ваші "негативні" дії будуть частково стримуватись, і "позитивні", як не дивно, теж будуть про всяк випадок трошки гальмуватись :-)).
Справді цікаво. Ніколи не
Справді цікаво. Ніколи не задумувалась про родинну карму, але останнім часом взяла за основу 26 матрицю і 4 етап Здійснення переписала : П. І. Б. Реалізувала духовний розвиток здійснила матеріальний культурний економічний розквіт своєї сім'ї. Читаю через реальсоти. Так намагаюсь покращити 'енергетичний фон' сім'ї, хоча вже всі дома читають ЖС, рухатись ще є куди. Правда родина не читає ЖС, дехто навіть категорично проти. Мабуть кожен сам повинен зробити свій вибір, але якщо створити потрібні умови, 'трішки підштовхнути, направити' можна багато що кардинально змінити. Спершу буде важко, але результат всерівно буде, якщо не зупинятись.
«Живе Слово» по кадировськи:
«Живе Слово» по кадировськи:
У 2009 році Рамзан Кадиров відкрив у Джохарі (Грозному) «Центр ісламської медицини», який спеціалізується на вигнанні із людей «джинів». Офіційний портал уряду Чеченської Республіки повідомив 2 лютого 2010 року, що «Центр ісламської медицини за рік існування прийняв 60 тисяч пацієнтів». За словами самого Рамзана Кадирова там хворих лікують нетрадиційними методами за помогою читання священного Корану.
Хай Буде!
Так, це працює. Можна просто
Так, це працює. Можна просто збирати людей у зали і читати їм просвітлену поезію. Головне, щоб була чиста інформація. На цьому побудовані правильні богослужіння.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
У Ростові-на-Дону дворічна
У Ростові-на-Дону дворічна дитина випала із десятого поверху й залишилася живою!
Дякую, Ігоре Володимировичу,
Дякую, Ігоре Володимировичу, за цю важливу статтю. Практикую вже цілий рік і маю добрий результат.
Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то... ти щасливий.