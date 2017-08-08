Поділ Європи на Західну і Східну ніколи не був географічним, але завжди тільки політичним. Польща представляє все центрально-європейське посткомуністичне співтовариство. Сьогодні воно називається "Вишеградською четвіркою", а завтра воно може трансформуватися в проект "Тримор'я", що включає в себе 12, а то і 13 держав регіону.
Розсилка новинРанкова пошта
Підписатися
Коментарі
А чому Кьонігсберг
А чому Кьонігсберг (Королевець) зеленим позначено? В моїй уяві він теж до Тримор'я входить. Це ж давній слов'янський форпост на Балтиці!
Хай буде!
Це мапа поширення ісламу в
Це мапа поширення ісламу в Європі. Оскільки Кьонігсберг окупований Росією, то йому приписали середньо статистичні дані по Росії.
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Europe
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Миро Продум каже: Оскільки
Реорганізація простору між трьома морями може спричинити перевпорядкування постросійського простору. Навіть за офіційною статистикою окупантів в цій області проживає приблизно 10% етнічних українців і білорусів (насправді може й більше). А татарів й інших потенційних мусульман менше 1%. Тому питання про визволення міста Королевець має постати разом з питанням про визволення Донбасу, Криму і Кубані.
Хай буде!
Про Кьонігсберг (Кролевець)
Про Кьонігсберг (Кролевець) можна подивитись оце відео - уривок з передачі "Міжмор'я-2015".
https://www.youtube.com/watch?v=4GEPyjjQpsE&t
Цикл передач "Міжмор'я-2015" вів Віктор Макаренко на ТБ-7. Ось повна запис нашої з ним розмови
https://www.youtube.com/watch?v=wX5LJDKCVSM
Творю, отже існую.