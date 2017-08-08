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    Спецтема:

    Голос Америки
    Ліберальні ЗМІ у паніці: Трамп іде у 17-денну відпустку
    08.08.2017 - 18:56

    Цієї п’ятниці президент США Дональд Трамп розпочинає сімнадцятиденну відпустку, яку він планує провести в своєму маєтку в Нью-Джерсі, де розташований «Національний гольф-клуб Трампа».

    Відпустка президента завжди супроводжується посиленням заходів безпеки.

    Секретна служба США вже повідомила мешканців району Бедменстер про випробовування дронів з інфрачервоними камерами, які будуть вести спостереження за територією протягом перебування Трампа в його будинку та в гольф-клубі.

    Дрони будуть працювати на висоті 300-400 футів над землею, однак спецслужби пообіцяли врахувати вимоги до приватності сусідів.

    Міністерство внутрішньої безпеки заявляє, що подібні спостережні пристрої використовувались для забезпечення безпеки протягом Бостонського марафону, а також використовуються військовими.

    Критики президента вже раніше висловлювали невдоволення тим, що він багато вихідних проводить, відпочиваючи у своїх маєтностях у Флориді, Вірджинії та Нью-Джерсі.

    «Критикувати президента за те, що він іде у відпустку це так само звично для американців як їсти яблучний пиріг», - зазначає USAToday.

    Перед початком роботи на посаді президента, Трамп нещадно критикував президентські канікули. За повідомленям USA Today, у своєму Twitter в 2014 році Трамп писав: "Поки Обама у відпустці, грає в гольф, ходить на вечірки та концерти джазу, ІДІЛ рубає голови журналістам".

    Під час перебування Трампа у відпустці, Білий дім буде частково реставровано, включаючи заміни опалення, адже системі контролю клімату в Білому домі вже 27 років, також буде проведено ремонт даху та фарбування, повідомляє ABCnews.

    Наші інтереси: 

    Який фейк на цей раз вигадають? Президент просто потребує відпочинку, як усі нормальні люди.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Арій Хрестовий.

    А чому саме на 17, а не 14 чи 21. Тут є якась нумерологія?

    Хай буде!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Те, що Трамп, знаходиться у відпустці зовсім не означає, що він не працює. Яка різниця в тому, що він обговорює державні питання за грою в гольф чи сидячі за столом!? Дипломатична практика свідчить, що величезне коло питань обговорюється не в кабінетах, а в приватних бесідах на прийомах чи раутах...

    Зображення користувача Миро Продум.

    Саме так і буде. Трамп працюватиме ще продуктивніше.

    Володимир Федько каже:
    Те, що Трамп, знаходиться у відпустці зовсім не означає, що він не працює. Яка різниця в тому, що він обговорює державні питання за грою в гольф чи сидячі за столом!? Дипломатична практика свідчить, що величезне коло питань обговорюється не в кабінетах, а в приватних бесідах на прийомах чи раутах...

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Не можна виключати і таку ситуацію, що Трамп хоче певні свої зустрічі і обговорення майбутніх планів і дій вивести з під уваги преси і спостерігачів...

    Зображення користувача Миро Продум.

    Так, за межами Білого дому, у неформальній обстановці Трампу легше буде застосувати свої психологічні здібності, вміння налагоджувати з людьми щирі стосунки.

    Володимир Федько каже:
    Не можна виключати і таку ситуацію, що Трамп хоче певні свої зустрічі і обговорення майбутніх планів і дій вивести з під уваги преси і спостерігачів...

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

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