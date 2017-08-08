Цієї п’ятниці президент США Дональд Трамп розпочинає сімнадцятиденну відпустку, яку він планує провести в своєму маєтку в Нью-Джерсі, де розташований «Національний гольф-клуб Трампа».
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Цієї п’ятниці президент США Дональд Трамп розпочинає сімнадцятиденну відпустку, яку він планує провести в своєму маєтку в Нью-Джерсі, де розташований «Національний гольф-клуб Трампа».
Відпустка президента завжди супроводжується посиленням заходів безпеки.
Секретна служба США вже повідомила мешканців району Бедменстер про випробовування дронів з інфрачервоними камерами, які будуть вести спостереження за територією протягом перебування Трампа в його будинку та в гольф-клубі.
Дрони будуть працювати на висоті 300-400 футів над землею, однак спецслужби пообіцяли врахувати вимоги до приватності сусідів.
Міністерство внутрішньої безпеки заявляє, що подібні спостережні пристрої використовувались для забезпечення безпеки протягом Бостонського марафону, а також використовуються військовими.
Критики президента вже раніше висловлювали невдоволення тим, що він багато вихідних проводить, відпочиваючи у своїх маєтностях у Флориді, Вірджинії та Нью-Джерсі.
«Критикувати президента за те, що він іде у відпустку це так само звично для американців як їсти яблучний пиріг», - зазначає USAToday.
Перед початком роботи на посаді президента, Трамп нещадно критикував президентські канікули. За повідомленям USA Today, у своєму Twitter в 2014 році Трамп писав: "Поки Обама у відпустці, грає в гольф, ходить на вечірки та концерти джазу, ІДІЛ рубає голови журналістам".
Під час перебування Трампа у відпустці, Білий дім буде частково реставровано, включаючи заміни опалення, адже системі контролю клімату в Білому домі вже 27 років, також буде проведено ремонт даху та фарбування, повідомляє ABCnews.
Який фейк на цей раз вигадають? Президент просто потребує відпочинку, як усі нормальні люди.
Коментарі
А чому саме на 17, а не 14 чи
А чому саме на 17, а не 14 чи 21. Тут є якась нумерологія?
Хай буде!
Те, що Трамп, знаходиться у
Те, що Трамп, знаходиться у відпустці зовсім не означає, що він не працює. Яка різниця в тому, що він обговорює державні питання за грою в гольф чи сидячі за столом!? Дипломатична практика свідчить, що величезне коло питань обговорюється не в кабінетах, а в приватних бесідах на прийомах чи раутах...
Саме так і буде. Трамп
Саме так і буде. Трамп працюватиме ще продуктивніше.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Не можна виключати і таку
Не можна виключати і таку ситуацію, що Трамп хоче певні свої зустрічі і обговорення майбутніх планів і дій вивести з під уваги преси і спостерігачів...
Так, за межами Білого дому, у
Так, за межами Білого дому, у неформальній обстановці Трампу легше буде застосувати свої психологічні здібності, вміння налагоджувати з людьми щирі стосунки.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!