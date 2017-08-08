Українець Іван Ковальов отримав престижну нагороду в рамках міжнародної конференції розробників ігор Casual Connect USA 2017, яка завершилася в Сіетлі.
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Українець Іван Ковальов отримав престижну нагороду в рамках міжнародної конференції розробників ігор Casual Connect USA 2017, яка завершилася в Сіетлі.
"Casual Connect USA - це міжнародна конференція розробників ігор і в рамках її існує дуже бажана нагорода: Indie Prize Award.
Це нагорода для незалежних розробників, і вся фішка, що ігри вибирають зазвичай дуже круті і інноваційні, з родзинкою і не стандартним баченням. Такий собі арт-хаус в світі ігор", - розповів Іван у коментарі.
Відомо, що в Indie Prize Award кілька номінацій: кращий геймдизайн, мобільна гра, кращий арт, гра для дітей і найінноваційніша гра. Саме в останній номінації перемогла гра українця.
За словами Івана, ця нагорода дуже бажана для розробників зі всього світу.
"Слід зазначити, що наші українські розробники часто виграють подібні нагороди, - дуже в нас вміють робити щось подібне. Так що я додав ще один приз в скарбничку до загального хорошого результату українських розробників", - поділився Ковальов.
Українці - найкращі! Пишаємось!
Коментарі
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