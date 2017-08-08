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    РБК-Україна
    Українець став кращим у США серед розробників інноваційних ігор
    08.08.2017 - 18:02

    Українець Іван Ковальов отримав престижну нагороду в рамках міжнародної конференції розробників ігор Casual Connect USA 2017, яка завершилася в Сіетлі.
     

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    Іван Ковальов і Ольга Хоменко

    "Casual Connect USA - це міжнародна конференція розробників ігор і в рамках її існує дуже бажана нагорода: Indie Prize Award.

    Це нагорода для незалежних розробників, і вся фішка, що ігри вибирають зазвичай дуже круті і інноваційні, з родзинкою і не стандартним баченням. Такий собі арт-хаус в світі ігор", - розповів Іван у коментарі.

    Відомо, що в Indie Prize Award кілька номінацій: кращий геймдизайн, мобільна гра, кращий арт, гра для дітей і найінноваційніша гра. Саме в останній номінації перемогла гра українця.

    За словами Івана, ця нагорода дуже бажана для розробників зі всього світу.

    "Слід зазначити, що наші українські розробники часто виграють подібні нагороди, - дуже в нас вміють робити щось подібне. Так що я додав ще один приз в скарбничку до загального хорошого результату українських розробників", - поділився Ковальов.
     

    Наші інтереси: 

    Українці - найкращі! Пишаємось!

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача cBіт Розумний.

    Цікаво, скільки років він кодить...

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