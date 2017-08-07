75 років тому – влітку 1942 року – Україна була повністю окупована Німеччиною та її союзниками та розділена на кілька окупаційних зон. Найбільша частина території – це рейхскомісаріат «Україна», східні області перебували у підпорядкування фронтового командування, Одеса і частина теперішніх Одеської та Миколаївської областей стали румунською провінцією Трансністрія, Закарпаття ще напередодні Другої світової відійшло до Угорщини, а з трьох західноукраїнських областей німці створили Дистрикт «Галичина», який був приєднаний до Генерал-губернаторства – окупованої Польщі, окрема окупаційна адміністрація була в Криму.
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Коментарі
Цікаве життя в окупації:
Цікаве життя в окупації:
Приблизно так і було. За
Приблизно так і було. За часів московської окупації 1944-91 років українці в неділю, в суботу ходили до річки, на місцеві пляжі. Там купалися, відпочивали. Це звична практика в часи окупації... Сам бачив.
Хай буде!
Чому німці приєднали
Чому німці приєднали Західноукраїнські області до Генерал-губернаторства – окупованої Польщі...Чи може це бути свідченням того,що практичні німці вбачали більшу схожість населення Галичини до поляків ніж до жителів УНР...
Вірю в те, що розумію.