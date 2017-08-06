Стільське городище на Львівщині, столицю середньовічної Білої Хорватії, археологи досліджують вже 30 років. Це пам’ятка VIII-X століть, яка розповідає про історичний, культурний розвиток слов’янського населення, що мешкало у Карпатському регіоні України.
Розсилка новинРанкова пошта
Підписатися
Коментарі
Дякую, пані Олено: "Понад 50
Дякую, пані Олено: "Понад 50 кілометрів від Львова, посеред букового лісу про колись розвинене місто Стільсько у VIII–X століттях нагадують...
Однак останніми роками дослідники Хорватії, представники посольства цієї країни в Україні дуже цікавляться Стільськом, часто тут бувають, організовують наукові конференції. Але немає такого зацікавлення з боку української держави. Про цю унікальну пам’ятку історії, культури мало хто знає взагалі."
Дослідник Орест Корчинський привертає постійно увагу до активізації вивчення і охорони таких пам"яток.
Радіймо! Тільки шляхом творення сьогодення, майбутнє вітаємо чистотою, світлом перемагаємо!
Чудова місцевість.На вихідних
Чудова місцевість.На вихідних був на фестивалі біля фортеці Тустань...файно...
Фортеця Тустань з повітря
Вірю в те, що розумію.
Прошу все таки уточнити
Прошу все таки уточнити значення слова білий в історико-географічному контексті. Бо все таки Біла Русь на Північ від Київа. А червоні городища (Холм, Перемисль) на Заході. То, може, білі хорвати (горвати-гороваті) - це пінічні хорвати? А південні відповідно там, де тепер Хорватія?
Хай буде!