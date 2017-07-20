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    Еспресо
    Вперше в історії Англії 25% малят народилися від мігранток
    20.07.2017 - 12:43

    Кожен четвертий новонароджений в Англії та Уельсі був народжений матір'ю-мігранткою, що стало першим випадком в історії Великої Британії.

    Дані Управління національної статистики показали, що понад чверть немовлят в Англії та Уельсі за 2016 рік з'явилися на світ у матерів, для яких Британія не є рідною країною. Такий показник був зафіксований вперше в історії королівства.

    Таким чином, відсоток нинішніх матерів, які народилися за межами Британії, неухильно зростав з 1990 року, коли він складав 11,6% і досяг рекордного рівня у 28,2% минулого року.

    Демографи відзначають, що одна з причин зростання полягає в тому, що коефіцієнт народжуваності у некорінних британок в середньому виявляється значно вище ніж у місцевих жінок. 

    Наші інтереси: 

    Не можна допустити подібного в Україні. Нелегальні мігранти - головний біль для будь-якої держави, але легальна міграція не менш загрозливе явище.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Україна може надавати притулок тільки висококваліфікованим мігрантам! Малограмотних та ледачих у нас і власних достатньо...

    Зображення користувача Богдан Коломієць.

    Цікаво, що абсолютна кількість нарождених емігрантками дітей в Великій Британії з великою точністю співпадає з абсолютним щорічним приростом населення (дані http://countrymeters.info/ru/United_Kingdom_(UK)). Більше того, якщо ця тенденція є суттєвою вже з кінця минулого століття, то реальний мультиплікатор виродження британців це більший. Справа в тому, що діти народжені емігрантками в 90-ті роки, вже також напевне народжують в Британії і їх нащадки вже поза означеними в статті 28,2% відсотками... Думаю за цим аналізом криється набагато швидше виродження британців (мінімум 30-33%). І дійсно лякає та ситуація, яка може скластися ще років за 25!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Вселяє надію на краще рішуча позиція Терези Мей!

    Зображення користувача Таргитай Борисфенів.

    Культура є важливішою за кров. Тож питання про виродження є передчасним. Справжнє виродження в державі лише тоді, коли суспільство морально деградує. Якщо Англія вироджується, то де ми?

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Культура є важливішою від крові,коли в людини присутнє критичне мислення і вона піднялася над інстинктами біоробота...інакше при нагоді та певних обставинах забродить в черепушці "рускій мір" ,"обраний народ" чи ще якась уява "крові"...

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Миро Продум.

    У стратегічному плану генетика важливіша. Культуру можна відновити, а расово змішану генетику - ні.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Таргитай Борисфенів.

    Миро Продум каже:
    У стратегічному плану генетика важливіша. Культуру можна відновити, а расово змішану генетику - ні.

    А чи не плутається Миро Продум в понятті "культура"? Культуру відновити не можна, тому що культура творить цивілізацію, а не цивілізація культуру.

    Зображення користувача Альберт Саїн.

    ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ

    Зображення користувача Таргитай Борисфенів.

    Альберт Саїн каже:

    Перепрошую, але А.Саїне, ви не арій, а звичайний "ламіхуз". Головна вашою дільністю є не більш і не менш як збирання інформації про акціонерів НО. Другою вашою діяльністю є діяльність у тій ролі : в якій ламіхузи паразитують у мурашнику. Ото і все ваше арійство.
    Камо грядеши, друзі!

    Зображення користувача Альберт Саїн.

    Добре, хай буде!
    В принципі це ні для кого і ну було секретом ще давним давно.. так що в загалом для мене ви не зробили такої вже і сенсаційної новини) Хіба що крім як от дійсно для мене цікавої такої новини як збирання інформації про акціонерів про що я до цього часу от не знав і все)

    ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ

    Зображення користувача Миро Продум.

    У Таргітая приступ песимізму, щось у нього болить. З часом пройде. Не звертай увагу.

    Альберт Саїн каже:
    Добре, хай буде!
    В принципі це ні для кого і ну було секретом ще давним давно.. так що в загалом для мене ви не зробили такої вже і сенсаційної новини) Хіба що крім як от дійсно для мене цікавої такої новини як збирання інформації про акціонерів про що я до цього часу от не знав і все)

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

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