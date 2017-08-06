Технологія заснування ельфійської партії логічно випливає з аріянського світогляду, ідеології національного солідаризму і принципу демосократії. Якщо все зробимо швидко, то факт заснування першої постіндустріальної партії можна буде обговорити на черговому зібранні Інституту Міжмор’я.
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Коментарі
Скільки в нас є активних
Скільки в нас є активних членів Народного Оглядача? Скільки є реальних інвесторів? На мою думку це першочергове завдання яке треба вирішити. Бо партія як і війна спочатку гроші.
ВС
У Просторі волі інші закони:
У Просторі волі інші закони: тут завжди отримуєш стільки ресурсів, скільки спроможний ефективно застосувати.
Для заснування і розвитку АНСДП потрібно створювати демоси і захищати дипломні проекти. Це все можна і треба робити на власних ресурсах - так, як це було досі.
З одного боку, які додаткові гроші потрібні для того, щоб знайти 4 прихильників і заснувати рій?
З другого боку, розширення кількості прихильників автоматично веде до зміцнення матеріальної бази проекту. Нагадаю, що до демосів залучаємо прихильників, спроможних підтримувати їх діяльність роботою або грошима.
Працюємо!
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Цікаво, що у просторі волі
Цікаво, що у просторі волі ресурси з'являються тоді, коли починаєш втілювати на них плани.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Я ось звернула увагу на
Я ось звернула увагу на абревіатуру - АНСДП. Щоб її правильно написати я підглядала на зразок, бо не могла по порядку визначити букви.
Це я до того, що занадто складно і ще, до того, треба визубрити, що вони значать. Так де ж поділося просте і легке?
А Благозвучність? Щось так замудровано, дорогі друзі.
Пропоную забрати трохи, гармонізувати, щоб надати суті цьому слову.
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
Пропоную можливий варіант:
Пропоную можливий варіант: Демосократична Аріянська Партія Солідарів - ДАПС.
Стосовно- Національна, то вже є визначення Аріянська, Демосократична-- адже ці слова чисто українські, то навіщо повторення.
Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!
Обговорення назви у
Обговорення назви у попередній статті, тут обговорюємо порядок заснування.
ВС