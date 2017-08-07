В чому полягає велич США? Що означає гасло «Знову зробимо Америку великою»? Яка базова ідеологія США? Хто є ставлеником Росії – Клінтон чи Трамп? Чому Трамп не сварився з Путіним? Що означають системні санкції США проти Росії? Про це розмовляють футурологи Ігор Каганець і Володимир Щербина.
Коментарі
Ви — вбачливі футурологи :) !
Ви — вбачливі футурологи :) !
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
Важливі діалоги,важлива подія
Важливі діалоги,важлива подія.Вельми вдячна шановні старші професори-держите руку на пульсі планети.