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    Прихований сенс нових санкцій США проти Росії – футурологічний аналіз на Intermarium.TV
    07.08.2017 - 21:24

    В чому полягає велич США? Що означає гасло «Знову зробимо Америку великою»? Яка базова ідеологія США? Хто є ставлеником Росії – Клінтон чи Трамп? Чому Трамп не сварився з Путіним? Що означають системні санкції США проти Росії? Про це розмовляють футурологи Ігор Каганець і Володимир Щербина.

    Гасло Трампа «Знову зробимо Америку великою». Завдяки чому вона стала великою? Завдяки ідеології. Ідеологія США записана в Білль про права – 10 поправок до Конституції:

    • Перша поправка гарантує вільний розвиток, оскільки в ній проголошена свобода релігії, слова і друку, право на мирні збори і право звернення до уряду з петиціями про припинення зловживань.
    • Друга поправка гарантує право громадян носити зброю і об’єднуватися в народні ополчення (міліції).
    • Третя і всі наступні поправки гарантують недоторканість особи, її помешкання, майна, особистих паперів – за допомогою справедливого суду і всієї державної правової системи.

    Така ідеологія називається НАЦІОНАЛЬНИЙ СОЛІДАРИЗМ, інші назви – консерватизм, традиціоналізм, серединний шлях.  

    Противниками Національного Солідаризму є етатизм (соціалізм, комунізм) і лібералізм (анархізм).  

    Національний Солідаризм – базова ідеологія США від заснування до сьогодення

    Під час виборів США у 2016 р. Кремль реально підтримував Гілларі Клінтон, але для маскування використовував риторику симпатії щодо Дональда Трампа.

    Під час президентських виборів Москва таємно підтримувала Клінтон і очорнювала Трампа

    Чому українська влада підтримала Клінтон?

    Чому Трамп не сварився з Путіним?

    Санкції Конгресу США – стратегічне гальмування Росії і закриття для неї майбутнього. Курс на рішучу ліквідацію цивілізаційного конкурента.

    Звідки взявся такий безпрецедентний консенсус у Конгресі?

    Республіканці ще з часів Рейгана розуміли небезпеку Росії, а Клінтон і демократи намагалися виправдати свою поразку на виборах, на які було витрачено значно більші ресурси, ніж у Трампа. Цапом-відбуйвалом був призначений Кремль.

    Тепер США не будуть витрачати час на умовляння Росії і спонукати її до спільного розвитку.

    Audio iconАудіозапис програми

    Всеосяжні санкції проти Росії – головний підсумок останніх двох років політичного життя США.  

    До чого це приведе у світі?

    Про це поговоримо у наступній нашій передачі. 

    Наші інтереси: 

    Часто все не так, як здається на перший погляд. Включаємось у розуміння.

     

    Подія

    блоґ Віктор Макаренко
    Гравець: 
    Віктор Макаренко

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    Коментарі

    Зображення користувача Зірка Вітошинська.

    Ви — вбачливі футурологи :) !

    Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !

    Зображення користувача Ія Подолянка.

    Важливі діалоги,важлива подія.Вельми вдячна шановні старші професори-держите руку на пульсі планети.

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