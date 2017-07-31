25 червня 2017 року в смт. Східниця, що на Львівщині, під час проведення 28 конференції Інституту Міжмор'я відбувся майстер-клас з приготування страв живої їжі. Його провела Ірина Чорна (м.Тернопіль). Допомагала їй господиня приватної садиби "Ярдана", на території якої проходило дійство, - Наталія Недосєко.
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Коментарі
Гарна робота! Смачна кухня і
Гарна робота! Смачна кухня і можливість навчитися - ознаки справжнього постіндустріального монастиря!
Все, що робиться з власної волі, - добро!
В мене питання до аріїв: як
В мене питання до аріїв: як можна найкраще вирішити клопіт з вітаміном D. Сонячні ванни до уваги не беремо.
Просто я більше захоплююсь чисто сирими продуктами рослинного походження: капуста, морква, буряк, шпинат, цибуля і т.д . Зимою добавляю пророщене насіння,сало... - і от маю симптоми( піду перевірю в клініку вміст вітаміну D в крові, бо за статистикою 80% мають його нестачу) , а виходить, треба збалансовано до цього підходити. Зокрема добавляти в харчування яєчний білок, тут можна добавити ще і жирну морську рибу. Тут питання ще в іншому, а саме, чи залишаюсь я,таким чином, сироїдом. На загал, я інколи добавляв яйце в раціон - десь раз на тиждень, та цього недостатньо. Ось нині подибав в інтернеті і надибав, що норма для людини це вживати два жовтки в день. В інтернеті, звичайно, є все. Та мені, власне, у цьому питанні цікава думка практиків НО .
Я якось не зрозумів, що для
Я якось не зрозумів, що для вас головне: здоров'я чи статус "сироїда" :-)
Для мене важливо, в моєму
Для мене важливо, в моєму житті, незалежно від обставин це - залишатися людиною. Все інше то гра: сироїдство, вегатаріанство, голодуваня за П.Брегом і т.д. Інша річ, що адміністратор сайту, мабуть, і сам заблукав між реальністю і грою. Вас, , мабуть, ще не було, коли тут на сайті була полеміка в цьому питанні. Зокрема про те, що людина смертна, а може, богоподібна і безсмертна. Власне, я твердо стою на науковій точці зору - людина смертна. В цьому конфлікт... Як бачите, статус "сироїда" не є головним в моєму житті. Власне, для себе вирішив, я "умиваю руки". Хай інші собі і комусь доказуть - як жити. Хай щастить!
Маленька підказка (згідно
Маленька підказка (згідно сказаного Вами) : Ви не сероїд, навіть не вегетаріанець.
Прийміть себе таким як Ви є. Це буде перший крок. Коли зрозумієте, що споживання сала (плоть мертвої тварини) це рівень м'ясоїдста, і від нього почнете рух вгору - це буде розвиток. В іншому випадку ситуація з конфліктами, суперечками і нерозумінням про що заперечуєте буде продовжуватись.
Ви смертні - це правда:).
Пані Ірино, я в першу чергу
Пані Ірино, я в першу чергу людина. І багато хто цього не розуміє. По - перше, у мене була криза ( що позитивно для розуміння), тобто я мав усі перелічені симптоми нестачі в організмі вітаміну D ( це я вирахував потім), а саме: ( я їх перелікую, можливо комусь стане в нагоді) 1.Відсутність апетиту. 2. Спазми в ногах вночі (дуже боляче). 3. Біль у п'ятках ніг. 4. Біль в печінці( вітамін д впливає на виработку інсуліна). 5. Втома ( дуже важко було не те щось робитити, а піднятись на 7 поверх). Тощо. Сюди можна додати нервове навантаження. Можу ствердно сказати, що це все від сироїдства і читання ЖС. Процес вимивання з організму ( шлаків і вітамінів) був швидший, ніж набирання їх. Я лише добавив до салатів рибий жир і жирної риби - симптоми почали зникати, через три - чотири дні взагалі зникли . Тобто, я не помилився в тому, що мені не вистачає вітаміна д. До вашого відома сало арійці споживать усі. Питання не в салі,а в тому, що мені потрібно було розібратися, що відбувається. Власне, чи є на сайті хтось, хто може це пояснити. бачимо що - ні. Стосовно того хто людина вегітаріанець чи мясоїд напишу потім. Треба бігти...
Арій Хрестовий каже:
Арій Хрестовий каже:
Я писав саме про свіжий жовток яйця, тобто сирий. З Енциклопедичного довідника медицини і здоров'я дізнався, що норма споживання 2-3 штуки на тиждень. Обмеження пов'язано з високим вмістом холестерину. За розповідями про методику "Око відродження" монахи, що практикують ці ритуали, вживають 1 жовток щодня. А яким чином перевіряєш вміст вітаміну Д в крові?
Дякую за відповідь. Особливо про досвід монахів тому, що я зараз, власне, на перетику переусвідомлення вживання живої їжи. Питанні лише в тому, що в мене є страх вживання сирих яєць, оскільки наляканий сальмоноллезом. Стосовно перевірки вітаміну D, то на практиці я ще не знаю, але лікарі в інтернеті говорять, що такі аналіз можна зробити. Власне, я вчора зранку почав вживати риб'ячий жир разом з салатом - як не дивно, але позитив відчув уже під вечір : симптоми почали зникати. Зокрема, це втома від фізичного навантаження, біль у м'язах ніг ( дуже важко було піднятися на 7 -й поверх), навіть появилася веселість - бадьорість і прагнення знову жити і щось творити. Але ж це лише всього я добавив до свого харчування риб'ячий жир. Вважаю,що тим хто вживає живу їжу потрібно зрозіміти роль вітаміну D. Як бачиться, він має дуже важливу роль у житєдіяльності людського організму.
Проблема у не нестачі
Проблема не в нестачі вітаміну Д у живих плодах, а в неможливості організму його засвоїти...
Вірю в те, що розумію.
Виглядає, що сироїдство стає
Виглядає, що сироїдство стає якоюсь нав'язливою ідеєю. Якщо їси сало, то тебе вже сприймають як такого, що деградує. Якщо не сироїд, то вже не рухаєшся вгору. Шкода, що ці розмови відлякують багатьох читачів НО, які були з нами з 2002 року....
Цитата:
Цитата:
"Виглядає, що сироїдство стає якоюсь нав'язливою ідеєю."...думаю,що ця ідея буде ставати ще більш "агресивною" у майбутньому,бо вона стане невід'ємною частиною більшої ідеї,яка пов'язана із переходом цивілізації на інший рівень розвитку...
Мої не віртуальні друзі все рідше мене запрошують на всякі походи на шашлики або інші п'янки...а я тільки і радий...так само із старими читачами НО...
Хоча мені ще далеко до нормального природного харчування та ідея цілком по душі...
Вірю в те, що розумію.
Я для НО віддала багато років
Я для НО віддала багато років свого життя, тому для мене цінні ВСІ наші читачі, а не тільки сироїди і ельфи:-)