Технологія заснування ельфійської партії логічно випливає з аріянського світогляду, ідеології національного солідаризму і принципу демосократії. Якщо все зробимо швидко, то факт заснування першої постіндустріальної партії можна буде обговорити на черговому зібранні Інституту Міжмор’я.
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Коментарі
Скільки в нас є активних
Скільки в нас є активних членів Народного Оглядача? Скільки є реальних інвесторів? На мою думку це першочергове завдання яке треба вирішити. Бо партія як і війна спочатку гроші.
ВС
У Просторі волі інші закони:
У Просторі волі інші закони: тут завжди отримуєш стільки ресурсів, скільки спроможний ефективно застосувати.
Для заснування і розвитку АНСДП потрібно створювати демоси і захищати дипломні проекти. Це все можна і треба робити на власних ресурсах - так, як це було досі.
З одного боку, які додаткові гроші потрібні для того, щоб знайти 4 прихильників і заснувати рій?
З другого боку, розширення кількості прихильників автоматично веде до зміцнення матеріальної бази проекту. Нагадаю, що до демосів залучаємо прихильників, спроможних підтримувати їх діяльність роботою або грошима.
Працюємо!
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Цікаво, що у просторі волі
Цікаво, що у просторі волі ресурси з'являються тоді, коли починаєш втілювати на них плани.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.