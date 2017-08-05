Люди Трампа організували все, як годиться, на черговому ралі Президента в Західній Вірджинії. Були й тисячі позитивно налаштованих американців, і патріотичні плакати, і ентузіазм мас. Коротше, вся звичайна атрибутика політичного театру. І ніхто не очікував, що на цьому ралі Трамп підірве політичну бомбу.
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Коментарі
Перед нами відкриваються
Відкриваються дивні можливості: ситуація у світі починає приємно хитатися. Світова олігархія думала, що вона надійно закручує гайки, а як виявилося потужну пружину...
Почався зворотній процес - треба готуватись саме Нам його очолювати, через певний час настане така мить.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.