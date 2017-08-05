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    Ігор Гіндлер
    Політична бомба Трампа: конституційний рубікон пройдено
    05.08.2017 - 17:53

    Люди Трампа організували все, як годиться, на черговому ралі Президента в Західній Вірджинії. Були й тисячі позитивно налаштованих американців, і патріотичні плакати, і ентузіазм мас. Коротше, вся звичайна атрибутика політичного театру. І ніхто не очікував, що на цьому ралі Трамп підірве політичну бомбу.

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    Губернатор Західної Вірджинії Jim Justice

    Нічого не віщувало сенсацію, коли він запросив на сцену губернатора Західної Вірджинії Джима Джастіса. Губернатор довго говорив про те, який хороший президент Трамп, а потім оголосив про те, що він виходить з Демократичної партії і реєструється республіканцем. 

    Природно, вся про-республіканська аудиторія вибухнула оплесками. Довгими і тривалими.

    А багато, дуже багато вашингтонських «демократів» виявилися в передінфарктному стані. І справа тут зовсім не в тому, що хтось перейшов з однієї партії в іншу. Справа ця в Америці цілком буденна і звичайна. 

    Сам губернатор Західної Вірджинії ще півтора роки тому - в 2015 році - був республіканцем, а потім став демократом. Проблема полягає в тому, що вони миттєво все підрахували і отримали магічну цифру 34. Жах полягає в тому, що 34 - це як раз 2/3 від всіх п'ятдесяти штатів.

    34 - це конституційна більшість.

    Саме губернатор Західної Вірджинії став 34-м губернатором-республіканцем.

    П'ята стаття Конституції США визначає два методи прийняття поправок до Конституції. Перший метод - це прийняття поправок конституційною більшістю в Конгресі з подальшою ратифікацією 3/4 всіх штатів (тобто для ратифікації потрібно 38 штатів).

    Другий метод був задуманий батьками-засновниками США для того, щоб вийти з потенційної конституційної кризи в тому випадку, якщо Конгрес з якої-небудь причини виявиться недієздатним. 

    Він полягає в тому, що 2/3 законодавчих зборів штатів, тобто 34, мають право скликати так звану «Конституційну Конвенцію». І змінити Конституцію голосами 3/4 всіх штатів прямо під час Конвенції, навіть якщо Конгрес, Президент, або Верховний Суд проти.

    В даний час диспозиція сторін в США така.

    губернатори:

    - Республіканці 34 
    - Демократи 15 
    - Незалежні 1

    Законодавчі збори штатів:

    - Республіканці 33 
    - Демократи 14

    Решта 4 штати мають «змішані» законодавчі збори, коли одна з палат належить республіканцям, а інша палата - демократам.

    За всю історію США спроб скликати Конституційну Конвенцію було досить багато, але жодного разу вона так і не була скликана. Справа в тому, що навіть проста загроза скликання такої Конвенції миттєво «протвережує» Конгрес і робить його цілком працездатним. Саме так було прийнято багато поправок до Конституції США - Конгрес швиденько зкумекав, і не довів справу до гріха.

    За губернаторами конституційна більшість вже є (Конституція нічого не говорить про губернаторів, але реальність така, що обійти губернаторів в цій справі ніяк не вдасться). А по законодавчим зборам республіканцям не вистачає всього одного штату.

    І навіть якщо республіканці не зможуть завоювати один-єдиний штат з чотирьох «змішаних» на виборах 2018 року, загроза скликання Конституційної Конвенції велика як ніколи. 

    Подумайте тільки - всього один голос відокремлює жителів вашингтонського Олімпу болота від неминучої катастрофи позбавлення політичної влади тими, кого вони бояться найбільше - американськими громадянами. Причому без революцій, стрільби та інших жахів, а цивілізованим шляхом.

    Чому губернатор Західної Вірджинії перейшов на бік республіканців? Тому що у нього не було іншого виходу. На виборах 2016 року його штат вибрав Трампа з астрономічною перевагою в 42% голосів (Трамп 68% проти Хілларі 26%). Хілларі повинна дякувати за це Обамі, який планомірно знищував вугледобувну промисловість Західної Вірджинії протягом 8 років.

    А на виборах 2018 року 10 сенаторів будуть переобиратися з тих штатів, де переміг Трамп. Ці штати такі (вказаний відсоток переваги Трампа):

    WV + 42% 
    ND + 36% 
    MT + 22% 
    MO + 19% 
    IN + 19% 
    OH + 8% 
    FL + 1% 
    PA + 1% 
    WI + 1% 
    MI <1%

    Тобто республіканці цілком резонно можуть розраховувати на 5 або 6 додаткових сенатських місць в 2018 році. А якщо пощастить, то й на всі 10.

     Крім сенаторів, в 2018 році 12 конгресменів будуть переобиратися в округах, які виграв Трамп.

    Республіканська партія має повний контроль у 26 штатах (губернатор + всі палати законодавчих зборів). У цих штатах проживає 48% населення США.

    Демократи мають повний контроль тільки в 6 штатах, в яких проживає не більше 17% населення країни. У цьому, власне, і полягає основна спадщина Обами, яку він залишив товаришам по партії.

    Сам по собі перехід одного-єдиного політика з однієї партії в іншу не грає вирішальної ролі. 

    Але в контексті динаміки політичних уподобань американців рішення губернатора Західної Вірджинії рівносильно переходу політичного Рубікону.

    Конституційний Рубікон - це точка, з якої нема вороття до минулого. Є тільки майбутнє, де вашингтонське болото знаходиться під загрозою знищення методом, який був продуманий далекоглядними батьками-засновниками США.

     І проти цього методу нема ніяких законних способів боротьби.

    Тому що «Ми, народ ...»

     

     

    Наші інтереси: 

    Трамп перемагає на всіх фронтах.

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    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

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