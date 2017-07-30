Якою має бути її структура? Хто може стати її членом? Що робити? Усе це закладено у назві Аріянська Національно-Солідаристська Демосократична Партія.
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Якою має бути її структура? Хто може стати її членом? Що робити? Усе це закладено у назві Аріянська Національно-Солідаристська Демосократична Партія.
Глобальна тенденція переходу від індустріальної до постіндустріальної формації потребує пошуку таких шляхів, які дозволять здійснити цей перехід максимально делікатно, м’яко, безконфліктно. Для цього вчимось у природи. Погляньмо, як зі старої цибулини виростає паросток нового життя. Він не бореться з материнським організмом, а просто бере нього все корисне і використовує його для перетворення старої істоти на нову. Старий організм нікуди не зникає – він стає іншим.
Подібна ситуація з сучасним суспільством. Воно поступово усвідомлює, що час старої форми закінчується. Якщо показати йому шлях трансформації, то воно не буде опиратися змінам, а поступово наповнюватиме нові структури, змінюючись згідно з новими вимогами.
Саме цю місію – плавного переходу – виконує АНСДП. На відміну від існуючих партій, вона не бере участі у боротьбі за владу в існуючій системі, а творить нову систему. Статус політичної партії потрібен тільки для того, щоб діяти максимально легітимно, відкрито, доброзичливо.
Потреба в особливій делікатності викликана тим, що політична структура постіндустріального суспільства докорінно відрізнятиметься від існуючої. Якщо сьогодні ми маємо індустріальну мегамашину, то постіндустріальне суспільство являтиме собою організм. Якщо ж говорити про орган його управління, то він нагадуватиме мережу нейронів головного мозку з властивою для нього спроможністю швидко перелаштовуватися у відповідності до внутрішніх завдань і зовнішніх викликів.
Отже, яка має бути структура АНСДП та її наповнення? Все закладено у її назві – Аріянська Національно-Солідаристська Демосократична Партія.
Слово «аріянська» означає, що партія об’єднує шляхетних людей (на санскриті слово «ар’я» означає шляхетний, сонячний). На практиці це виражається в тому, що члени партії відмовляються від шкідливих звичок і йдуть шляхом фізичного, інтелектуального, емоційного, світоглядного, вольового самовдосконалення.
Тож якщо хтось бажає здійснити трансформацію і увійти до нової цивілізації, то йому треба відмовитися від вживання тютюну, алкоголю та інших наркотиків, позбутися звички вживати м’ясо і лихословити. Абсолютно точно встановлено, що згадані звички ослаблюють людину, зношують її, притягують негативні події, а це суперечить спрямуванню партії на оздоровлення, омолодження, досягнення активного довголіття, а для особливо наполегливих – фізичного безсмертя.
Слово «національно» означає повагу до етносів як природних одиниць людства і сприяння їх перетворенню на структуровані нації з власними державами. Нація – це народ, який живе власним розумом. Перетворення аморфних етносів на структуровані нації означає вищий рівень міжлюдських стосунків, гармонійнішу взаємодію з природним довкіллям, а також з іншими націями.
Слово «солідаристська» означає застосування принципу солідаризму, тобто взаємної підтримки і взаємного заохочення. Завдяки солідаризму народжується синергетичний ефект, тобто взаємопосилення.
У солідарному суспільстві своя «математика», оскільки 1 + 1 >> 2 (взаємодія двох людей народжує нову якість і дозволяє досягнути набагато більше, чим проста сума їх індивідуальних зусиль). Прикладами синергії є взаємодія кременя і кресала, ключа і замка, чоловіка і жінки.
Джерело синергії солідаризму закладене у принципі «Один за всіх і всі за одного!» Його сенс у тому, що всі підсилюють всіх: надихають, допомагають, навчають, торгують, інвестують, надають підтримку дарами, молитвами, роботою. Проявами солідаризму є принцип оптимальної підтримки, а також взаємні любов, вимогливість і заохочення.
Слово «демосократична» означає, що джерелом влади є організовані громади однодумців – демоси. Не аморфний народ і не окремі розпорошені індивіди, а компактні групи персонально знайомих людей, об’єднаних спільними інтересами – територіальними, діловими, духовними. Відтак структура АНСДП визначається демосами та їхніми об’єднаннями у сотні, полки, коші, гетьманати.
Демоси в реальному часі обирають старшину (керівництво), об’єднуються і роз’єднуються, засновуються, трансформуються і розпадаються. Все відбувається легко, швидко і добровільно – у відповідності з внутрішніми потребами і викликами надсистеми.
На початковому, експериментально-дослідницькому етапі відпрацювання демосократичної моделі здійснюватимемо на платформі Інституту Міжмор’я intermarium.institute. Для повноцінного розгортання і роботи в постіндустріальному режимі маємо створити масову багаторівневу динамічну соціальну мережу Інтермаріум-онлайн, яка врахує напрацювання АНСДП на платформі Інституту Міжмор’я.
Слово «партія» вказує на політичні цілі і прагнення їх досягнути прозорими та легальними засобами. При цьому не йдеться про здобуття політичної влади в межах існуючої системи: аріянський світогляд вважає її безперспективною, а тому спрямовує на формування нової, постіндустріальної системи.
На сайті «Народний Оглядач» здійснено багато теоретичних напрацювань, проте не зрозуміло, наскільки вони придатні для практичної реалізації. Тож пропонується здійснити їх експериментальну перевірку у вигляді локальної ігрової моделі на сайті Інституту Міжмор’я – у нашому «внутрішньому космосі».
Для підвищення надійності експериментальної перевірки діятимемо так, наче все відбувається насправді. Починаємо з найпростіших справ у вигляді дипломних проектів на відповідних кафедрах Інституту Міжмор’я згідно з усталеним порядком – див. Технологія навчання в Intermarium Institute – для абітурієнтів, здобувачів і магістрів. Ось перші 5 проектів:
Членам партії цікаво стильно одягатися, займатися проектуванням і дизайном, творити нову естетику. З цієї метою засновуємо діловий демос «Одяг Сили» (Clothing of Power). Починати можна з розробки стильних футболок, кепок, гімнастерок, жилетів, спортивного одягу, нашивок з партійною символікою тощо. Цей демос засновуємо на Кафедрі постіндустріальної економіки.
Формування спрощеної англійської мови для ділового спілкування між українцями і американцями. Для початку назвемо її Elfish – від Elf English (Ельфійський інгліш).
Ідея в тому, щоб розробити спрощений варіант англійської мови з максимальним застосування спільних українських і англійських слів.
При цьому можна використати досвід мови Глобіш (англ. Globish від англ. Global English) – це спрощений варіант англійської мови, в якому не більше 1500 слів і проста граматика.
Оскільки геополітичний союз Україна–США є обов’язковою умовою творення цивілізації Міжмор’я, члени АНСДП повинні володіти хоча б основами Elfish. Цей демос засновуємо на Кафедрі постіндустріальної філософії.
«Нова Європа» – це політологічний журнал, присвячений творенню постіндустріальної цивілізації Міжмор’я, а також глобальній боротьбі між союзом Україна–США–Великобританія (+ інші країни Центрально-Східної Європи) та Континентальним блоком ЄС–Росія–Китай–КНДР. Усі статті журналу будуть озвучуватися, а на основі трансльованих політологічних дискусій публікуватимуться статті. Цей демос засновуємо на Кафедрі постіндустріальної філософії.
Йдеться про розробку спрощеної української мови, пристосованої для спілкування між народами Міжмор’я, а також для полегшеного її вивчення іншими іноземцями, передусім англомовними. Міжморський Сенсар має розроблятися паралельно з Elfish (див. вище). Цей демос засновуємо на Кафедрі постіндустріальної філософії.
Фактично це служба знайомств для членів партії. Головне завдання – формування будь-яких груп за інтересами в партійному середовищі, а також надання консультацій з орієнтації в мережі демосів Міжмор’я, піднесення у простір позитивних подій, персональної сумісності, особистісного розвитку, самовдосконалення, правильного харчування, застосування Живого Слова, фізичних вправ та інших розвиваючих технік. Цей демос засновуємо на Кафедрі постіндустріальної філософії.
Пропонуємо власні лідерські проекти у вигляді блогових записів на сайті Народний Оглядач, реєструємося здобувачами на відповідних кафедрах Інституту Міжмор’я, формуємо власні демоси.
Мережа Інституту Міжмор’я ще перебуває у процесі розробки, проте вже дозволяє створювати демоси, в тому числі осередки АНСДП у вигляді організованих груп духовного спрямування.
До кінця 2017 року мережа має бути повністю готовою до комфортної роботи.
Творимо!
Продовження: АНСДП: символіка, вітання, салют – відроджена традиція Нової Європи
Формуємо діючий прототип і випробовуємо його в реалі.
Коментарі
Я так і думала,що що оснопвою
Я так і думала,що що оснопвою партії АНСДП мають бути демоси.
Ну, то я вже симпатик АНСДП!.
Ну, то я вже симпатик АНСДП!.. Перевірив абревіатуру - начебто, правильно списав.
Хай Буде!
Абревіатуру АНСДП треба знати
Абревіатуру АНСДП треба знати на автоматі, щоб часом не сплутати з НСДАП або РСДРП.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Цілком згоден. Ось тільки не
Цілком згоден. Ось тільки не впевнений, що потрібна ця алюзія до часів Третього Райху в назві партії.
Як тоді бути з назвою
Як тоді бути з назвою "Народний Оглядач"?
Хай буде!
Я ж пишу коментар до цієї
Я ж пишу коментар до цієї статті. :)
Це нормальна алюзія, адже
Це нормальна алюзія, адже Третій Райх був союзником України в боротьбі проти сталінської Росії.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Йти вперед завжди корисно і
Йти вперед завжди корисно і цікаво. Ідея партії АНСДП на часі, але вона не повинна стати ще однією із 353 зареєстрованих в Україні партій. Треба знайти те чого шукають люди в громадах і назва має бути не довга, конкретна і образна. Максимум з двох слів, що зрозумілі і не мають асоціації з іншимі рухами чи партіями. Все інше буде в програмних документах та ідеології. Всі напрацювання які вже є - це скарб і актив партії. Всі існуючі партії борються за владу, Нова партія не для здобуття політичної влади в межах існуючої системи: аріянський світогляд вважає її безперспективною, а тому спрямовує на формування нової, постіндустріальної системи. Головне щоб кожен відчув - партія, це його інтереси в перемінах на краще, а ще об'єднання однодумців під прапором світлого і радісного майбуття.
Хай живе Міжмор’я!
Коротка назва - Арійський рух
Коротка назва - Арійський рух (АР), його учасники - арії. Партія - це ідейно-організаційне ядро цього руху.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
ДАР - далекоглядний Арійський
ДАР - далекоглядний Арійський рух
Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.
Ну і де тут світогляд (мета),
Ну і де тут світогляд (мета), ідеологія (стратегія) і устрій (інструментарій, технологія)?
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Кілька років тому, коли ще
Кілька років тому, коли ще було невеличке бажання політикувати, вигадав політичну партію з такою назвою: ПАВУК. "Партія активних вершителів україського курсу". В якості девізу знайшов приблизно таку сентенцію про якогось князя, який кропіткою працею збирав землі у своє володіння, у Грушевського в його "Історії Україи-Руси": "Як той павук, що сім разів плете павутину...
"Народ не повинен боятися влади. Влада повинна боятися народу"
"V означає ВЕНДЕТТА"
Це якась суто мережева партія
Це якась суто мережева партія - виключно для WWW :)
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А назва ДАР - дуже дієва і
А назва ДАР - дуже дієва і приємна для українців. Це дійсно ДАР неба, можна багато позитиву говорити довкола цього слова, як наприклад Добре Аріям Разом, або Діями Арійці Радують, чи Дієвий Аріїв Рух
[Або як каже Андрій Юрків
ДАР - далекоглядний Арійський рух - від назви буде і сприйняття, люди чекають доброго українського та світлого. Творімо!
Хай живе Міжмор’я!
О, вже можна три фракції ДАРу
О, вже можна три фракції ДАРу на базі АНСДП утворювати. І вести запеклу міжфракційну боротьбу за серця українців.
Хай Буде!
Типова ситуація, що
Типова ситуація, що продовжується вже друге століття... Проголошення партійної ідеї... створення фракцій... боротьба фракцій за "істину в останній інстанції"...
Побудова/розбудова Держави відкладається до перемоги фракції над іншими фракціями!
Далекоглядність - спонукає
Далекоглядність - спонукає,задуматися на далекоглядними планами, наприклад сьогоднійшній крок ,як себе проявить за декілька тисяч років.
Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.
Краще - ШАРА. Це буде ще
Тоді є ще краща назва для партії - ШАРА. Це буде ще приємніше для пересічного українця :)
Все, що робиться з власної волі, - добро!
«Завдання Вождя, що творить
«Завдання Вождя, що творить нову програму, полягає не в тому, щоб з усіх боків зважити ступінь здійсненності цієї програми в кожен даний момент, а в тому, щоб з якомога більшою ясністю показати саму її суть. Це означає, що такий діяч повинен більше думати про саму мету, ніж про шляхи до цієї мети.
Завдання ж втілення цієї мети в життя є завданням політика. Перший у своєму мисленні керується переважно ідеями вічних істин; другий у своїй дії керується переважно міркуваннями практичної дійсності.
Тут справа йде про принципову правильність самої Ідеї, а не про більші або менші труднощі її проведення в життя. Якщо творець програми замінить шукання абсолютної Істини пошуками так званої «доцільності» і міркуваннями «здійсненності», його діяльність відразу перестане бути дороговказом для людства, яке шукає нових шляхів. Робота його стане тоді сіренькою і повсякденною.
Завдання Вождя, що творить програму нового великого руху, полягає в тому, щоб яскраво змалювати його мету. Завдання ж втілення цієї мети в життя є завданням політика.
Перший у своєму мисленні керується переважно ідеями вічних істин; другий у своїй дії керується переважно міркуваннями практичної дійсності. Велич першого лежить в площині абсолютної вірності своїй абстрактній Ідеї; велич другого - в площині вірних оцінок даних фактів і правильного використання обстановки; дороговказною зіркою для другого є та мета, яку показує перший. Іспитом для політика є успіх його планів і практичних кроків, іншими словами, ступінь перетворення в дійсність його проектів і припущень. Інша справа - робота діяча, що творить нову програму. Повне втілення в життя його програми до кінця ніколи не вдається, бо людський геній може встановити вічні істини, кришталево-ясні цілі і в той же час не побачити їх остаточного торжества просто тому, що навколишній світ людей виявляється недостатньо чутливим до цих великих ідей і, у всякому разі, не відразу втілює їх у життя. У нашому житті буває так, що чим правильніша і величніша дана ідея, тим менше можливим стає її повне втілення в життя, оскільки її реалізація залежить від людей. Ось чому іспитом для творця нової програми є не ступінь втілення його цілей в життя, а ступінь правильності самої Ідеї, ступінь того впливу, яке вона згодом надасть на весь розвиток людства. Якби це було не так, тоді ми не могли б зарахувати до великих людей нашої землі жодного із засновників релігій, бо ж відомо, що їх етичні ідеали ніколи не знаходять собі скільки-небудь повного втілення в життя. Навіть релігія любові на практиці домоглася тільки вкрай часткового втілення в життя в порівнянні з тим, чого хотів її Творець. І, тим не менш, вона має велике історичне значення, оскільки дала поштовх всьому культурному і моральному розвитку людства в певному напрямку».
(З політичної класики ХХ століття)
Як діяти Лідеру,коли він
Як діяти Лідеру,коли він випереджає на багато кроків час і сьогоденні обставини...
Вірю в те, що розумію.
Поширювати свої Ідеї...
Поширювати свої Ідеї... Залучати прихильників... Боротися за торжество Ідеї!
Гарно сказано! Окрім того, у
Гарно сказано! Окрім того, у будь-якій програмі має бути надзавдання, ідеал. Коли цілишся - завжди бери вище. Тому й говорять: Хочеш середину - бери вершину.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Щодо Еlfish. Десь я читав, що
Щодо Еlfish. Десь я читав, що американці набагато рідше вживають теперішній закінчений час, замінюючи його простим минулим. Ось інформація для роздумів...
"Народ не повинен боятися влади. Влада повинна боятися народу"
"V означає ВЕНДЕТТА"
Незабаром створимо демос
Незабаром створимо демос Еlfish - там про усе це ґрунтовно поговоримо.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Деякі англомовні люди давно
Деякі англомовні люди давно намагаються реформувати англійський правопис.
Наприклад, слово "night" (ніч) хочуть спростити на "nite".
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
Ми зацікавлені у збереженні
Ми зацікавлені у збереженні старого англійського правопису, адже з нього виразно випливає походження англійської мови від давньоукраїнської. Що таке "night"? Це просто українське "ніч", тобто коли "нічого" (не видно).
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Годжуся, що старий правопис
Годжуся, що старий правопис треба зберігати.
Спрощенням займаються переважно ліниві, які не хочуть вивчати мову, або ті ж самі, що хочуть скасувати вивчення «мертвих» мов (латина, старогрецька...).
«Лінюхи» є й у Франції.
Але деякі критики є слушні: французька поставила собі значки «на пам’ятку» зниклих (або викинутих) букв.
Так, французьке слово "forêt" (ліс) загубило букву "s" від латини "forest". Натомість англійська її зберегла!!!
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
Спрощення правописів - шлях
Спрощення правописів - шлях Еллочки Людоїдки :-)
Так, вони не тільки майже не
Так, вони не тільки майже не вживають Present Perfect, а й інші правила граматики Британської англійської ігнорують.
ЗАЯВА
ЗАЯВА
Оскільки я вже не один рік займаюся дослідженнями історії національного соціалізму і національного солідаризму та опублікував багато матеріалів на ці теми в "Народному Оглядачі" - прошу вважати мене членом АНСДП (Аріянської Національно-Солідаристської Демосократичної Партії) з моменту її оголошення.
Працювати буду на історико-теоретичному напрямку в блогосфері "НО", в Радіо і журналі "Нова Європа" та в дизайнерському бюро "Одяг Сили" (розробка моделей кепі).
Володимир Федько, голова Військово-історичного товариства "Спадщина".
Україна, Київ, 5 червня 2017 р.
Підпис: 5 серпня 2017 р., чи
Підпис: 5 серпня 2017 р., чи не так?
Як істинний футуролог,
Як істинний футуролог, Володимир написав заяву наперед - на два місяці раніше :)
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!