Технологія заснування ельфійської партії логічно випливає з аріянського світогляду, ідеології національного солідаризму і принципу демосократії. Якщо все зробимо швидко, то факт заснування першої постіндустріальної партії можна буде обговорити на черговому зібранні Інституту Міжмор’я.
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Коментарі
Скільки в нас є активних
Скільки в нас є активних членів Народного Оглядача? Скільки є реальних інвесторів? На мою думку це першочергове завдання яке треба вирішити. Бо партія як і війна спочатку гроші.
ВС