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    Володимир Козловський
    Чи сяде молодший Дональд? Що ще можуть вигадати ліві юристи проти Трампа?
    06.08.2017 - 16:47

    Я не втомлююся заздрити винахідливості своїх тубільних колег і їх умінню переливати з пустого в порожнє. Четвертий тиждень поспіль Сі-Ен-Ен цілодобово обговорює зустріч сина Трампа з підмосковною адвокатесою Наталією Весельницькою, яка повинна була принести йому в дзьобику компромат на Хілларі Клінтон, але надула.

    Разом з Трампом-молодшим на зустріч з нею прийшли трампівський зять Джаред Кушнер та глава виборчого штабу Пол Манафорт.

    Кушнер звалив через 10 хвилин. Манафорт читав свою пошту. Зустріч закінчилася швидко і безплідно.

    Днями Сі-Ен-Ен присвятила цій темі 93% ранкового ефіру.

    Я не заперечую, що, погодившись на цю зустріч, Трамп-молодший вчинив  нерозумно. Але видатні демократи кажуть, що він скоїв злочин.

    Їх сенатор Тім Кейн, який балотувався з Хілларі у віце-президенти, заявив, що зустріч сина Трампа зі спекотною Весельницькою  може потягнути за собою звинувачення в державній зраді.

    Інший сенатор-демократ, Річард Блументол, заявив: «Ми маємо справу з класичним прикладом злочинного наміру, що потенційно є порушенням закону про шпигунство і, так-так, про державну зраду».

    Тобто Трамп-молодший став шпигуном, бо міг взяти компромат у іноземної громадянки. Я думав, що шпигун - це той, хто дає інформацію, а не приймає. До того ж він у Весельницької, як я розумію, нічого не взяв.

    Блументол закінчував юрфак в Єлі і був генеральним прокурором Коннектикуту, тому, може, він знає щось, чого не знаю я. Але швидше за все він просто демагог.

    Якщо сенатор Блументол закінчував юрфак в Єлі, то сенатор Кейн вивчав право в Гарварді, і вони мали б знати, що батьки-засновники США ставилися до звинувачення в зраді вкрай обережно, пам'ятаючи, як англійці розправлялися під цим соусом зі своїми монархами.

    Тому зрада - це єдиний злочин, який визначається в конституції США. Її третя глава свідчить, що зрада полягає у  «веденні війни проти (Сполучених Штатів)» або в «потуранні їх ворогам».

    По ідеї, син Трампа відправився на зустріч з Весельницькою, розраховуючи отримати у неї докази змови Хілларі з іноземною державою, тобто з Росією. Залучити його за держзраду на цій підставі було б дивно.

    Зустріч з російським адвокатом ніяк не може кваліфікуватися як ведення війни проти США. А самі по собі зустрічі з росіянами поки у нас злочином не зважають.

    Сенатори Кейн і Блументол можуть сказати, що тоді син Трампа давав ворогові, тобто Росії, яка прагнула саботувати американські вибори, допомагаючи його татусю.

    Але американець може бути притягнутий за допомогу ворогові тільки в тому випадку, коли цей ворог знаходиться в стані війни з Америкою. Путінська Росія в даний момент з Америкою не дружить, але вона з нею і не воює.

    Навіть на початку холодної війни в 50-х роках атомних шпигунів Юліуса і Етель Розенбергів посадили на електричний стілець за шпигунство, а не за держзраду, оскільки Америка не перебувала з Союзом в стані війни в звичайному сенсі слова. Так що за зраду сина Трампа посадити ніяк не вийде.

    Але, може, він порушив федеральний виборчий закон, який забороняє отримувати у іноземців «будь-яку річ, що має цінність»? Наприклад, в 1996 році у Білла Клінтона були неприємності у зв'язку з підозрами, що багаті китайці підживлювали грішми його передвиборний штаб.

    Але інформація, яку сподівався отримати син Трампа, але так і не отримав, не вписується в цю категорію в силу Першої поправки до конституції, що гарантує нам свободу слова.

    Ліві юристи, може, ще придумають, що пред'явити старшому синові Трампа. Свиня болото знайде.

    Але поки не знайшла.

    Наші інтереси: 

    Фейковим ЗМІ пора вже змиритись з перемогою Трампа.

    В тему: 
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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Володимир Федько.

    "лівий стриптиз" продовжується!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Це агонія лівизни. Настав час правого руху. Хто ще не читав: Політична бомба Трампа: конституційний рубікон пройдено

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