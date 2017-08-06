Я не втомлююся заздрити винахідливості своїх тубільних колег і їх умінню переливати з пустого в порожнє. Четвертий тиждень поспіль Сі-Ен-Ен цілодобово обговорює зустріч сина Трампа з підмосковною адвокатесою Наталією Весельницькою, яка повинна була принести йому в дзьобику компромат на Хілларі Клінтон, але надула.
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Коментарі
"лівий стриптиз"
"лівий стриптиз" продовжується!
Це агонія лівизни. Настав час
Це агонія лівизни. Настав час правого руху. Хто ще не читав: Політична бомба Трампа: конституційний рубікон пройдено
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