На одній зарядці електричний ретро-велосипед може проїхати до 120 кілометрів, повідомляє УНН з посиланням на F1.
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На одній зарядці електричний ретро-велосипед може проїхати до 120 кілометрів, повідомляє УНН з посиланням на F1.
Польська компанія Avionics представила свою нову розробку - електричний ретро-велосипед під назвою V1. Байк відрізняє оригінальний дизайн з 30-х років і цілком сучасна "начинка".
Велосипед оснащений 5 кВт мотором, здатним розігнати V1 до максимальної швидкості в 56 км/год. Час перезарядки батареї, як обіцяє виробник, не перевищить трьох годин. Передбачається, що заряду акумуляторів вистачить на подорож довжиною в 120 км.
Восени цього року Avionics має намір запустити програму з пошуку фінансування для продовження проекту. У разі вдалого збору коштів компанія має намір випустити 80 екземплярів V1.
Можлива вартість байка на ринку не називається.
Красиво і по-сучасному ефективно.
Коментарі
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