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    Вінтажний електробайк у стилі ретро створили в Польщі
    06.08.2017 - 16:57

    На одній зарядці електричний ретро-велосипед  може проїхати до 120 кілометрів, повідомляє УНН з посиланням на F1.

    Польська компанія Avionics представила свою нову розробку - електричний ретро-велосипед під назвою V1. Байк відрізняє оригінальний дизайн з 30-х років і цілком сучасна "начинка".

    Велосипед оснащений 5 кВт мотором, здатним розігнати V1 до максимальної швидкості в 56 км/год. Час перезарядки батареї, як обіцяє виробник, не перевищить трьох годин. Передбачається, що заряду акумуляторів вистачить на подорож довжиною в 120 км.

    Восени цього року Avionics має намір запустити програму з пошуку фінансування для продовження проекту. У разі вдалого збору коштів компанія має намір випустити 80 екземплярів V1.

    Можлива вартість байка на ринку не називається.

    Наші інтереси: 

    Красиво і по-сучасному ефективно.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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