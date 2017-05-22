Україна є однією з найбільших країн в Європі, але навіть якщо вона й не проводить Євробачення, сюди варто приїхати. В Україні є безліч прекрасних місць, які можуть бути цікавими для туристів. Жваві міста, стародавні замки, приголомшлива сільська місцевість, різноманітність ландшафтів і доброзичливе ставлення українців допомагає зробити Україну привабливим туристичним напрямком, незалежно від нинішніх політичних проблем в Україні, пише Pavlo Fedykovych на CNN.
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Коментарі
Нова раса, народження якої
Нова раса, народження якої профінансує постіндустріальна економіка!
"В своій хаті своя й правда, і сила, і воля.
Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого..."
Радіймо! Тільки шляхом творення сьогодення, майбутнє вітаємо чистотою, світлом перемагаємо!
А Асканія-Нова? Забули?!
А Асканія-Нова? Забули?!
CNN забули згадати Асканію.
CNN забули згадати Асканію :-( Але ми писали про це диво:
10 «країн» в Україні, які варто відвідати
Асканія-Нова: оаза в степу
Я теж писав про Асканію.
Я теж писав про Асканію. https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_zasnovnika-askaniyinovoyi-ogolosili-nimeckim-shpigunom/288336
Цитата:Наші інтереси:
Екстремальний туризм - цілком реальний у всіх відношеннях. Особливо дороги. Екстрім - неймовірний.
А ще один екстрім - перехід кордону. Прекрасна можливість пізнати хамство і приниження. Є люди, що перетинають кордон мало не кожного дня і звикають до цього екстріму, живуть із ним і думають, що так має бути. На українській стороні "ввічливе хамство": сотні людей в очікуванні, а службовці сидять і ляси точать, створюючи видимість роботи, далі збирають паспорти два рази (паспортний і митний контроль). Дві години - не менше.
На польській стороні було трохи швидше (півтори години). І це тому, що я їду з паспортом ЄС. А побратими українці чекають набагато довше. Далі полька-прикордонниця у грубій формі наказала мені здати назад, бо я не по тій полосі поїхав. Вона навіть не зважила, що дитина є в авто...
Зараз я в рідних Бережанах і споглядаю на цей діамант у болоті...
На зворотньому шляху чекаю ще одного екстріму, коли поляки почнуть мені шпинат із налисників викидати.
Si vis pacem, para bellum