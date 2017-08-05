У американського психолога Лори Шлезінгер (Laura Schlessinger) була своя програма на радіо. Їй дзвонили, щоб запитати поради про кохання або просто поридати в трубку. Проаналізувавши скарги жінок, які змушені просити поради у радіоприймача, Лаура вирішила записати свої враження і думки в книзі. Так з'явилися «Десять безглуздих помилок, які роблять жінки, щоб зіпсувати собі життя».
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Коментарі
Це арійський підхід до
Це арійський підхід до проблематики. Написано з погляду шляхетної людини.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
А чого виклали лише перші 5
А чого виклали лише перші 5 помилок з 10?
ВС
А коли буде друга частина
А коли буде друга частина решти 5 помилок?
І цікаво чи є щось по 10 помилкам для чоловіків?)
ЦНОТЛИВІСТЬ - РОДИННИЙ ОБЕРІГ РОДУ АРІЇВ