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    Спецтема:

    Laura Schlessinger, психолог
    10 безглуздих помилок, які роблять жінки, аби зіпсувати собі життя
    05.08.2017 - 18:28

    У американського психолога Лори Шлезінгер (Laura Schlessinger) була своя програма на радіо. Їй дзвонили, щоб запитати поради про кохання або просто поридати в трубку. Проаналізувавши скарги жінок, які змушені просити поради у радіоприймача, Лаура вирішила записати свої враження і думки в книзі. Так з'явилися «Десять безглуздих помилок, які роблять жінки, щоб зіпсувати собі життя». 

    ПОМИЛКА ПЕРША. Нерозумна прихильність. Не дивіться на себе через призму чоловіків

    Сумно, але до сих пір успішність будь-якої жінки оцінюють по такому фактору, як «чи є у неї хтось». Іншої статі, зрозуміло. І бідолахи розглядають себе і свою роль в житті тільки через призму відносин з чоловіком. А який це чоловік, часто не має значення.

    Як же це невірно! І як не праві ті, хто живе з алкоголіком, тираном, ревнивцем, ходячим докором, наркоманом, які зраджують, брешуть, поводяться нахабно або байдуже. 

    Як часто жінка в страху, що потім не вдасться знайти нікого іншого, виходить заміж за першого зустрічного, доводячи суспільству свою «повноцінність».

    Порада. Ні, це не є повноцінність. Ті, кому нібито «не пощастило» з чоловіком або в любові, самі доклали до цього руку. 

    Тому підвищуйте самооцінку і не принижуйте себе негідними зв'язками і шлюбами. Ми повинні вчитися у чоловіків бути сміливими, наполегливими й упевненими в собі.

    ПОМИЛКА ДРУГА. Нерозумне залицяння. Ми не попелюшки.

    Мільйони попелюшок по всьому світу сумно дивляться в брудні вікна своїх комірок, а принца все немає і немає ...  Зате який симпатичний замурзаний садівник корчує пеньки в сусідньому садку!

    Якщо вам не вистачає підтвердження правильності вашої поведінки ...

    Якщо ви схильні говорити «спасибі» всякому, хто зверне на вас увагу ...

    Якщо ви вдовольняєтесь тим, що вам пропонують, а не вибираєте те, що влаштовує вас особисто ...

    Якщо, зустрічаючись з чоловіком, ви готові кричати про себе: «Ура, я більше не одна!» - ви, швидше за все, робите неправильний вибір.

    Зв'язати себе з людиною тільки заради того, щоб позбутися самотності - втеча від дійсності. Питання не в тому, що жінка надто багато чекає від свого обранця, а в тому, що від себе вона не чекає нічого.

    Не думайте, що чоловіки так емоційно тупі, що не можуть помітити різниці між ситуацією, коли вам потрібні саме вони і коли ви просто відчайдушно намагаєтеся вступити в зв'язок з кимось. 

    І не дивуйтеся, що після цього вони починають думати, що їх використовували, перетворили в пов'язку для рани, жилетку для сліз або громовідвід для істерик. Чоловіки приходять в наше життя, щоб розділити його з нами, а не замінити його собою.

    Порада. Самі вибирайте того, з ким зустрічатися, і не чекайте, поки виберуть вас.

    Не погоджуйтеся на те, що самЕ валялося у вас на життєвому шляху.

     Переживайте неминучий в цьому випадку період самотності, займаючи свій розум і серце, - придумайте собі хобі, зустрічайтеся з друзями, - поки не дочекаєтеся гідного вас.

    ПОМИЛКА ТРЕТЯ. Нерозумна ВІДДАНІСТЬ. Не цілуйте жабу

    Якщо жінка повторює на кожному розі «Я його люблю!», Вона зазвичай бреше оточуючим. І собі, звичайно, теж. Ці жінки не бажають визнавати, що опинилися в ситуації очевидної поразки. Часто вони з вдячністю (!) виносять таку поведінку або ставлення до себе, яке жоден чоловік не виніс би і п'яти хвилин.

    Дивно, але для багатьох жінок любов – щось, що виходить за межі розумного (саме таку модель поведінки нав'язують нам казки, де красуні закохуються в чудовисько і, затискаючи ніс, вишукують бліх в його гриві).

    А ви звертали увагу на огидні подвійні стандарти суспільства? Жінки згодні не помічати лисіючих голів, животів, круглих від пива, картатих сорочок з краваткою в горошок. 

    Але будь-який чоловік, ділячись враженнями від нової знайомої, скаже приятелеві: «Вона сама нічого, але ноги товсті». Чому ми з цим миримося і не робимо вибір самі, не ставимось до чоловіків критично, називаємо все підряд любов'ю? Тому що так і не знайшли впевненості в собі.

    Стверджуючи на кожному розі «Я його люблю», ви думаєте про себе:

    • Ніколи не знайду нікого іншого, хто б мене терпів.
    • Не хочу залишитися одна.
    • Це краще, ніж нічого.
    • Це краще, ніж було.
    • Мені вже 19 (29, 39, 49, 59).
    • Сумніваюся, що знайду краще.
    • Іноді все не так погано.
    • У будь-якому випадку нічого іншого мені не залишається.
    • Я відчуваю, що потрібна йому.
    • Мене лякає зіткнення з невідомістю.
    • Все не так погано, як здається іншим.
    • Важко знайти того, з ким буде легко і радісно.

    Порада. Пам'ятайте, що, якщо ви поцілуєте жабу, вона зовсім не обов'язково перетвориться в принца. У роті залишиться огидний смак, в голові - бридкі спогади. 

    Не змішуйте почуття, пов'язані з хорошими відносинами, своїми фантазіями, книжковими обіцянками, сексом - з любов'ю. 

    Почуття спотворюють дійсність; користуйтеся розумом, оцінюючи своїх чоловіків. А справжнього  кохання не буде до тих пір, поки ви навчитеся любити себе. Дійте! Ви гідні кращого.

    ПОМИЛКА ЧЕТВЕРТА. Нерозумно ПРИСТРАСТЬ. Про це не можна говорити

    Очевидно, що чоловіки і жінки по-різному ставляться до сексу. Жінки сприймають його занадто романтично, вважають, що «прості рухи» накладають на чоловіків якісь зобов'язання, вважають, що приносять себе в жертву і часто вимагають відповідних жертв.

    У всьому, що стосується цієї сторони відносин, краще зволікати, ніж поспішати. Дайте «яблуку дозріти», встигніть оцінити наслідки вашого кроку. Близькість і статеві стосунки - занадто різні речі. 

    Близькість - це коли ви можете говорити зі своїм другом про все. Тому ніколи не робіть того, про що потім не зможете з ним поговорити.

    Порада. Неважливо, скільки вам років, секс не може бути мірою вашої цінності і цінності ваших відносин з чоловіком. 

    Поспішний секс призводить до того, що ви ще більше будете картати себе, прийдете до ще більшого розпачу і почуттю страхітливого самотності.

    ПОМИЛКА П'ЯТА. Нерозумне співжиття. Кіт все одно сидить в мішку

    Сто раз будь-яка з нас чула думку, що «до весілля добре б пожити разом, щоб краще пізнати один одного», а не отримати в результаті офіційного шлюбу кота в мішку. Однак «кіт» все одно там. 

    За статистикою, частота розлучень серед тих, хто жив разом до весілля, в порівнянні з тими, хто відразу пішов під вінець, набагато вище!

    Вся справа в тому, чому жінка погоджується на співжиття поза шлюбом. Це свого роду капітуляція: чоловік боїться «офіційної» відповідальності, і вона вирішується піти йому назустріч. 

    Жінка поселяється з ним не для того, щоб з'ясувати, який він насправді, а для того, щоб знайти стабільність у відносинах, утримати його.

    Коли він думає: «Треба подивитися, чи буде мені добре постійно, день у день», вона твердить: «Треба бути дуже уважною, щоб йому було добре день у день».

     Зрозуміло, що така установка не працюватиме роки, адже і та, і інша думка - утопія.

    Порада. Щоб змусити чоловіка поважати себе, ніколи не знижуйте планку своїх вимог. Якщо він не може піднятися на потрібний вам рівень, краще лишіть його.

    Далі буде…

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Миро Продум.

    Це арійський підхід до проблематики. Написано з погляду шляхетної людини.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Самотий.

    А чого виклали лише перші 5 помилок з 10?

    ВС

    Зображення користувача Альберт Саїн.

    А коли буде друга частина решти 5 помилок?
    І цікаво чи є щось по 10 помилкам для чоловіків?)

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