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    РБК-Україна
    США офіційно заявили про вихід з кліматичної афери
    05.08.2017 - 18:39

    Державний департамент США офіційно повідомив ООН про відмову від Паризької кліматичної угоди. Про це повідомляє Reuters.
     

    Повідомляється, що США будуть продовжувати брати участь в засіданнях Організації Об'єднаних Націй з питань зміни клімату в процесі виходу, який, як очікується, триватиме як мінімум три роки.

    "Сполучені Штати підтримують збалансований підхід до кліматичної політики, яка знижує викиди, одночасно сприяючи економічному зростанню та забезпеченню енергетичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

    Відзначимо, що 1 червня президент США Дональд Трамп заявив про плани країни вийти з Паризької кліматичної угоди, назвавши цей договір "поганим" для американців.

    Раніше повідомлялося, що глава агентства по захисту навколишнього середовища США Скотт Прюітт заявив, що Паризька кліматична угода є "шкідливою" для американської економіки. Так, у відповідь на міжнародну критику щодо виходу США з кліматичної угоди він заявив, що Америці "нема за що вибачатися".
     

    Наші інтереси: 

    Трамп керується інтересами американців і не бажає брати участі в кліматичній афері. 

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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