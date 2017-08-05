Державний департамент США офіційно повідомив ООН про відмову від Паризької кліматичної угоди. Про це повідомляє Reuters.
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Державний департамент США офіційно повідомив ООН про відмову від Паризької кліматичної угоди. Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що США будуть продовжувати брати участь в засіданнях Організації Об'єднаних Націй з питань зміни клімату в процесі виходу, який, як очікується, триватиме як мінімум три роки.
"Сполучені Штати підтримують збалансований підхід до кліматичної політики, яка знижує викиди, одночасно сприяючи економічному зростанню та забезпеченню енергетичної безпеки", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що 1 червня президент США Дональд Трамп заявив про плани країни вийти з Паризької кліматичної угоди, назвавши цей договір "поганим" для американців.
Раніше повідомлялося, що глава агентства по захисту навколишнього середовища США Скотт Прюітт заявив, що Паризька кліматична угода є "шкідливою" для американської економіки. Так, у відповідь на міжнародну критику щодо виходу США з кліматичної угоди він заявив, що Америці "нема за що вибачатися".
Трамп керується інтересами американців і не бажає брати участі в кліматичній афері.
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