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    CNN: 11 місць в Україні, які варто відвідати
    22.05.2017 - 15:44

    Україна є однією з найбільших країн в Європі, але навіть якщо вона й не проводить Євробачення, сюди варто приїхати. В Україні є безліч прекрасних місць, які можуть бути цікавими для туристів. Жваві міста, стародавні замки, приголомшлива сільська місцевість, різноманітність ландшафтів і доброзичливе ставлення українців допомагає зробити Україну привабливим туристичним напрямком, незалежно від нинішніх політичних проблем в Україні, пише Pavlo Fedykovych на CNN.

    Львів прозвали культурною столицею України. Тут є  чудове Старе місто з красивими вузькими вуличками, прекрасними церквами, захоплюючими музеями і чарівною атмосферою. Ця частина Львова знаходиться у списку пам'яток світової спадщини ЮНЕСКО. Незалежно від сезону, в цьому місті можна насолодитися атмосферою старої Європи.

    Чернівці

    Цей місто називають маленьким Віднем завдяки багатій австро-угорській архітектурній спадщині. Через свою мультикультурність, яка відобразилась в архітектурі, ресторанах і розвагах, це місто є одним з найцікавіших місць в Україні.

    Парк «Софіївка» в Умані

    Один з найяскравіших прикладів європейського садово-паркового мистецтва, що відноситься до початку XIX століття.

    Парк був заснований польським шляхтичем Станіславом Потоцьким як подарунок на день народження дружини Софії.

    Великий парк доповнений водоспадами, озерами, статуями, фонтанами, античними гротами і штучними руїнами.

    Київ

    Золоті куполи чудових церков, довга і багата історія, еклектична архітектура і енергійне міське життя роблять Київ привабливим місцем для всіх мандрівників, які відвідують Україну. Київ – одне з найвідоміших міст в Східній Європі. Його пам'ятки включають в себе два об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Києво-Печерську Лавру та Софійський собор.

    Мукачево

    Це чарівне маленьке містечко в західній частині Закарпаття, яке славиться австро-угорською архітектурою і вражаючим замком, розташованим на прилеглому пагорбі. Мукачево також є чудовою відправною точкою для вивчення природних чудес, включаючи озеро Синевір і мальовничий водоспад Шипіт.

    Переяслав-Хмельницький

    Його часто називають містом музеїв: тут знаходяться історичні місця і археологічні знахідки з безліччю артефактів. Найбільш вражаючим є великий музей народної архітектури під відкритим небом, що експонує унікальні об'єкти з найдавніших часів до початку ХХ століття.

    Харків

    Площа Свободи – одна з найбільших площ в Європі, а будівля «Держпрому» – один з найвідоміших прикладів конструктивістської архітектури.

    Чернігів

    Одне з найдавніших міст України, колись процвітаючий і важливий центр середньовічної Русі. Там є унікальні зразки середньовічної слов'янської церковної архітектури, і одна з найстаріших церков в Україні – Преображенський собор, який був побудований в XI столітті. Собор має вражаючі фрески і зразки старовинного інтер'єру.

    Одеса

    Один з найбільших морських портів і торгових центрів України з красивим історичним районом. Центральна частина міста сповнена пам'яток, любителі архітектури зможуть милуватися прекрасними палацами і унікальним поєднанням стилів будівництва. Для любителів моря Одеса пропонує кілометри чорноморських пляжів і безліч розваг.

    Ужгород

    Невелике місто прямо на кордоні зі Словаччиною за останні 100 років належало до п'яти різних держав. Його історичну приналежність видно в усьому: в центральному районі Ужгорода чеські функціоналістичні будівлі стоять поруч з класичними угорськими особняками, а церкви різних конфесій знаходяться в безпосередній близькості одна до одної.

    Кам'янець-Подільський

    Місто з приголомшливими видами і затишною атмосферою. Це маленьке містечко в західній частині України славиться однією з найбільш захоплюючих фортець у Східній Європі, а також фестивалем повітряних куль, який зазвичай проводиться в кінці весни.

     

    Наші інтереси: 

    В Україні є прекрасні можливості для пізнавального, історичного, а також екстримального туризму.

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    Згадуючи Чернівці
    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Майя Українська.

    Нова раса, народження якої профінансує постіндустріальна економіка!
    "В своій хаті своя й правда, і сила, і воля.
    Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого..."

    Радіймо! Тільки шляхом творення сьогодення, майбутнє вітаємо чистотою, світлом перемагаємо!

    Зображення користувача Алекс Гун.

    А Асканія-Нова? Забули?!

    Зображення користувача Олена Каганець.

    CNN забули згадати Асканію :-( Але ми писали про це диво:
    10 «країн» в Україні, які варто відвідати
    Асканія-Нова: оаза в степу

    Зображення користувача Алекс Гун.

    Я теж писав про Асканію. https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_zasnovnika-askaniyinovoyi-ogolosili-nimeckim-shpigunom/288336

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