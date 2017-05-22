Україна є однією з найбільших країн в Європі, але навіть якщо вона й не проводить Євробачення, сюди варто приїхати. В Україні є безліч прекрасних місць, які можуть бути цікавими для туристів. Жваві міста, стародавні замки, приголомшлива сільська місцевість, різноманітність ландшафтів і доброзичливе ставлення українців допомагає зробити Україну привабливим туристичним напрямком, незалежно від нинішніх політичних проблем в Україні, пише Pavlo Fedykovych на CNN.
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Коментарі
Нова раса, народження якої
Нова раса, народження якої профінансує постіндустріальна економіка!
"В своій хаті своя й правда, і сила, і воля.
Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого..."
Радіймо! Тільки шляхом творення сьогодення, майбутнє вітаємо чистотою, світлом перемагаємо!
А Асканія-Нова? Забули?!
А Асканія-Нова? Забули?!
CNN забули згадати Асканію.
CNN забули згадати Асканію :-( Але ми писали про це диво:
10 «країн» в Україні, які варто відвідати
Асканія-Нова: оаза в степу
Я теж писав про Асканію.
Я теж писав про Асканію. https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_zasnovnika-askaniyinovoyi-ogolosili-nimeckim-shpigunom/288336