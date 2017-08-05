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    Білий дім мілітаризується? На пост глави адміністрації Білого дому вперше за десятки років призначено військового
    05.08.2017 - 15:03

    Колишній міністр внутрішньої безпеки генерал Джон Келлі є класичним "яструбом". Кар'єру свою він будував не де-небудь, а в морській піхоті США, у 2003 році командував особливим загоном Task Force Tripoli, який захопив та втримував північно-іракське місто Тікріт аж до падіння режиму Саддама Хусейна, був командиром Північного штабу морської піхоти, а потім – командувачем військами Південного командування США.

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    Дональд Трамп і Джон Келлі

    Його син Роберт, перший лейтенант морської піхоти, загинув в Афганістані, підірвавшись на міні під час патрулювання у 2010 році. Після того, як президентську команду покинули колишні прес-секретар Шон Спайсер і глави апарату Білого дому Райнс Прібус, в оточенні Трампа майже не залишилося людей, які б походили з середини Республіканської партії, і майже нікого, хто був би професійним політиком, обізнаним з політичною "рутиною". Залишилися майже самі бізнесмени, військові та родичі президента.

    Про це пише Борис Немировський у своїй статті на сайті 24 каналу. 

    Трамп, схоже, поважає генералітет так само, як поважає мільярдерів-підприємців у своєму штабі, пише Немировський.

    Келлі вважається людиною, яка суворо дотримується розпорядку, ненавидить "середняків" та презирливо ставиться до політиків. З іншого боку, він плекає вельми теплі стосунки зі своїми підлеглими та вміє приязно обходитися з журналістами. Він, за словами самого Трампа, "має світлу голову", є вельми інтелігентною людиною, водночас – не лізе в перші ряди і вміє добре дослухатися співбесідників.

    Всі ці риси характеру, звичайно, є дуже добрими, особливо, – для шефа президентської адміністрації. З іншого боку, Келлі є не вельми досвідченим саме в політичній справі і має слабкий зв'язок з Республіканською партією. Тому вважається, що зв'язки з Конгресом відтепер візьме на себе віце-президент Майк Пенс.

    Проте, сам Трамп наразі не поскупився на добрі слова: в одній із промов він вже встиг назвати генерала Келлі "справжньою зіркою" свого уряду, людиною, якій вдалося закрити кордони на клямку та на 70% знизити нелегальну міграцію до США.

    Джон Келлі ідеально підходить до вашингтонських "яструбів": він плекає чудові стосунки з міністром оборони Джеймсом Меттісом (вони разом служили в Іраку), він підтримує войовничі настрої головного президентського радника Стіва Беннона – з цим він подружився на тій підставі, що діти обидвох служать в армії (дочка Беннона закінчила військову академію Вест Пойнт, а молодший син Келлі так само, як і загиблий старший, несе службу в морській піхоті).

    Автор статті пише, що Трамп відчуває нестачу персоналу: в його уряді – найбільша за всю післявоєнну історію США кількість незайнятих посад – і це вкрай збільшує навантаження на інших членів уряду. 

    Наші інтереси: 

    В адміністрації Трампа, здається, нема так званих "професійних політиків". І це добре.  

    В тему: 
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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Миро Продум.

    Трамп оточив себе активаторами, з якими йому психологічно комфортно. Відбувається "схлопування квадри". Чужі витискаються назовні. Четверта квадра рулить!

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