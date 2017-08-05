Колишній міністр внутрішньої безпеки генерал Джон Келлі є класичним "яструбом". Кар'єру свою він будував не де-небудь, а в морській піхоті США, у 2003 році командував особливим загоном Task Force Tripoli, який захопив та втримував північно-іракське місто Тікріт аж до падіння режиму Саддама Хусейна, був командиром Північного штабу морської піхоти, а потім – командувачем військами Південного командування США.
Розсилка новинРанкова пошта
Підписатися
Коментарі
Трамп оточив себе
Трамп оточив себе активаторами, з якими йому психологічно комфортно. Відбувається "схлопування квадри". Чужі витискаються назовні. Четверта квадра рулить!
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!