Нове – це добре забуте старе. Партія ельфів постіндустріального Міжмор’я використовує забуту європейську традицію двотисячолітньої давності.
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Нове – це добре забуте старе. Партія ельфів постіндустріального Міжмор’я використовує забуту європейську традицію двотисячолітньої давності.
Назва першої постіндустріальної партії Нової Європи включає:
1) світогляд, який визначає мету,
2) ідеологію, яка є стратегією досягнення мети,
3) політичний устрій – інструментарій і технологію реалізації стратегії.
Про це у статтях:
Важливо, що назва партії має однакову абревіатуру українською і англійською мовами:
АНСДП – Аріянська націонал-солідаристська демосократична партія
ANSDP – Aryan National Solidarity Demosocratic Party
Оскільки основою є аріянський світогляд, то в якості партійного символу використовуємо модернізований символ аріянства, який називаємо «Вара» (твердиня святості), інші назви – «Штурвал Міжмор’я», «Кермо», «Демено». Старовинне українське слово «демено» нагадує нам про демоси – самокеровані громади.
Пояснення символіки у статті:
В якості партійного використовуємо вітання, яким Ісус Хрестос вітався з апостолами – Радіймо! Гелленською мовою воно звучить «Хайре!», тобто «Радій!», «Ярій!», «Будь здоровий!», «Хай живе!».
Традиційно в арійських народів вітання «Радіймо!» супроводжувалося піднятою правою рукою з відкритою долонею, що символізує щирість і добрі наміри. Це загальне вітання, а членам АНСДП потрібне щось особливе.
Таким є аріянський вітальний жест «Творимо!»: три головні пальці відповідають арійській еволюційній тріаді «Освячуйся! Озброюйся! Плодися!», а також американській тріаді «Розвивайся! Озброюйся! Збагачуйся!»
Докладніше у статтях:
Символіка - це концентрований світогляд. Як назвеш корабель, так він і попливе.
Коментарі
Перевага АНСДП в тому, що ми
Перевага АНСДП в тому, що ми не залежні від виборців, тому можемо робити те, у що віримо і що нам подобається. Це відкриває великі перспективи!
Політика АНСДП полягає не в тому, щоб нас обирали, а в тому, щоб до нас приєднувалися, тому що з нами краще.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Плагіан назви НСДАП? Молоде
Плагіан назви НСДАП? Молоде вино в старі абревіатури?
Назва АНСДП - це:
Назва АНСДП - це:
А - світогляд (мета)
НС - ідеологія (стратегія)
Д - устрій (інструментарій)
П- партія
У цій назві - логічний підсумок багаторічної роботи нашої спільноти.
Подібність до РСДРП і НСДАП має випадковий характер.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Чомусь завжди вважав
Чомусь завжди вважав ідеологію частиною світогляду, а устрій частиною ідеології. Тобто, назва має тезу, потім уточнення тези, потім уточнення уточнення. Ніби бувають аріани з іншою ідеологією та устроєм.
Ну то покажи нам сучасних
Ну то покажи нам сучасних аріян, які мають світогляд, стратегію та інструментарій її реалізації. Цікаво буде познайомитися і повчитися.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Гм. Я думав, що вони тут
Гм. Я думав, що вони тут
Так отож. Інших аріян нема.
Так отож. Інших аріян нема.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
"Плагіан" тут ні до чого...
"Плагіан" тут ні до чого...
Наша генетична хвороба -
Наша генетична хвороба - бажання заперечувати запропоноване іншими! Варто було другу Ігорю згенерувати ігрову ідею "ельфійської партії", як одразу почалися суперечки :-)
Може зосередимося на розгортанні практичної роботи по напрямках :-)
Не варто змішувати бажання
Не варто змішувати бажання руйнувати і бажання вдосконалення. На етапі проектування потрібно збирати якомога більше ідей, навіть тих, які на даний час видаються божевільними.
Щодо бажання не потонути в дискусіях - підтримую. Багато гарних ідей в історії було просто забалакано.