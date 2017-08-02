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    АНСДП: символіка, вітання, салют – відроджена традиція Нової Європи
    02.08.2017 - 22:08

    Нове – це добре забуте старе. Партія ельфів постіндустріального Міжмор’я використовує забуту європейську традицію двотисячолітньої давності.

    170802vara-2.jpg

    Вара, або Штурвал Міжмор’я
    Вара, або Штурвал Міжмор’я

    Назва першої постіндустріальної партії Нової Європи включає:

    1) світогляд, який визначає мету,

    2) ідеологію, яка є стратегією досягнення мети,

    3) політичний устрій – інструментарій і технологію реалізації стратегії.

    Про це у статтях:

    Абревіатура

    Важливо, що назва партії має однакову абревіатуру українською і англійською мовами:

    АНСДП – Аріянська націонал-солідаристська демосократична партія

    ANSDP – Aryan National Solidarity Demosocratic Party

    Вара, або Штурвал Міжмор’я

    Оскільки основою є аріянський світогляд, то в якості партійного символу використовуємо модернізований символ аріянства, який називаємо «Вара» (твердиня святості), інші назви – «Штурвал Міжмор’я», «Кермо», «Демено». Старовинне українське слово «демено» нагадує нам про демоси – самокеровані громади.  

    Вара, або Штурвал Міжмор’я (демено, кермо)

    Пояснення символіки у статті:

    Радіймо!

    В якості партійного використовуємо вітання, яким Ісус Хрестос вітався з апостолами – Радіймо! Гелленською мовою воно звучить «Хайре!», тобто «Радій!», «Ярій!», «Будь здоровий!», «Хай живе!».

    Радіймо! Борогодиця Марія з Ісусом Хрестом дружно вітають нас арійським салютом! Ісус зображений з книгою в руках, що є характерною ознакою аріянства - релігії знань. Статуя в селі Лісний Хлібичин Коломийського району Івано-Франківської області.

    Творимо!

    Традиційно в арійських народів вітання «Радіймо!» супроводжувалося піднятою правою рукою з відкритою долонею, що символізує щирість і добрі наміри. Це загальне вітання, а членам АНСДП потрібне щось  особливе.

    Таким є аріянський вітальний жест «Творимо!»: три головні пальці відповідають арійській еволюційній тріаді «Освячуйся! Озброюйся! Плодися!», а також американській тріаді «Розвивайся! Озброюйся! Збагачуйся!»

    Творимо!

    Докладніше у статтях:

    Крізь Простір пригод - у Простір волі! (художник Стівен Сойєр)

    Гурт Wardruna (Норвегія) - Algir (Альгіз - руна святості)

    Наші інтереси: 

    Символіка - це концентрований світогляд. Як назвеш корабель, так він і попливе. 

    В тему: 
    Національний Солідаризм – базова ідеологія США від заснування до сьогодення
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    Ной, вара і Великий Потоп
    блоґ Ігор Каганець
    Гравець: 
    Ігор Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    Перевага АНСДП в тому, що ми не залежні від виборців, тому можемо робити те, у що віримо і що нам подобається. Це відкриває великі перспективи!

    Політика АНСДП полягає не в тому, щоб нас обирали, а в тому, щоб до нас приєднувалися, тому що з нами краще.

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

    Зображення користувача Сірко Крутивус.

    Плагіан назви НСДАП? Молоде вино в старі абревіатури?

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    Назва АНСДП - це:
    А - світогляд (мета)
    НС - ідеологія (стратегія)
    Д - устрій (інструментарій)
    П- партія

    У цій назві - логічний підсумок багаторічної роботи нашої спільноти.

    Подібність до РСДРП і НСДАП має випадковий характер.

    Сірко Крутивус каже:
    Плагіан назви НСДАП? Молоде вино в старі абревіатури?

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

    Зображення користувача Сірко Крутивус.

    Чомусь завжди вважав ідеологію частиною світогляду, а устрій частиною ідеології. Тобто, назва має тезу, потім уточнення тези, потім уточнення уточнення. Ніби бувають аріани з іншою ідеологією та устроєм.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Ну то покажи нам сучасних аріян, які мають світогляд, стратегію та інструментарій її реалізації. Цікаво буде познайомитися і повчитися.

    Сірко Крутивус каже:
    Чомусь завжди вважав ідеологію частиною світогляду, а устрій частиною ідеології. Тобто, назва має тезу, потім уточнення тези, потім уточнення уточнення. Ніби бувають аріани з іншою ідеологією та устроєм.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Сірко Крутивус.

    Гм. Я думав, що вони тут

    Зображення користувача Миро Продум.

    Так отож. Інших аріян нема.

    Сірко Крутивус каже:
    Гм. Я думав, що вони тут

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Федько.

    "Плагіан" тут ні до чого...

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Наша генетична хвороба - бажання заперечувати запропоноване іншими! Варто було другу Ігорю згенерувати ігрову ідею "ельфійської партії", як одразу почалися суперечки :-)

    Може зосередимося на розгортанні практичної роботи по напрямках :-)

    Зображення користувача Сірко Крутивус.

    Не варто змішувати бажання руйнувати і бажання вдосконалення. На етапі проектування потрібно збирати якомога більше ідей, навіть тих, які на даний час видаються божевільними.

    Щодо бажання не потонути в дискусіях - підтримую. Багато гарних ідей в історії було просто забалакано.

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