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    Політичний Сенсар: якою може бути назва партії ельфів постіндустріального Міжмор’я
    29.07.2017 - 22:26

    Уявімо собі, що ельфи вже є і вони метикують над тим, що непогано об’єднатися в політичну партію. Але як її назвати, щоб було зручно, цікаво і по-ігровому весело? 

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    Ельфи Середзем’я
    Ельфи Середзем’я
    «Тільки повна відповідність слова та дії визначає очікувану подію»
    (Живе Слово, Інформосота Юоль)

    Навіщо?

    Ви запитаєте, навіщо Україні ще одна (скажімо, п’ятисота) партія? Річ у тім, що існуючі партії орієнтовані на діяльність в існуючій системі. Проте в усьому світі діє виразна тенденція переходу до постіндустріальної формації. Україна не є винятком.

    Формування політичних основ постіндустріальної української нації має відбуватися легально, у відповідності з чинним законодавством. Для цього потрібна політична партія. Дуже важливо, щоб вона мала правильну назву, адже як корабель назвеш, так він і попливе.

    Почнемо з того, що партія, спрямована на творення нової цивілізації,  повинна мати чітку концептуальну основу. Тому назви типу «Світанок» чи «Платформа Івана Петровича» не проходять.

    В ідеалі в назві партії мають бути присутніми:

    • світогляд,
    • політична ідеологія,
    • державний устрій.

    Це дає значні переваги, адже тоді сама назва партії пропагує ключові ідеї, а її прихильники можуть легко пояснити неофітам, які вартості вони підтримують.

    Для дослідження цього питання скористаємось наробками Ельфійського проекту. Його сенс у тому, що творення нового світу вимагає розкриття творчого потенціалу людини, вищим проявом якого є «відновлення зв’язку» і досягнення рівня фізичного безсмертя. В ігрових термінах Міжмор’я люди, які досягнули цього рівня, називаються ельфами. Найкращий спосіб піднесення до рівня ельфів полягає в тому, щоб розпочати гру в ельфів – вважати, що ми вже ними є.

    Отже, ельфи вже є і вони метикують над тим, що непогано об’єднатися в політичну партію. Як її правильно назвати? 

    Світогляд (мета)

    Світогляд – це комплекс найширших уявлень про життя і своє місце в ньому. Світогляд описує модель всесвіту, дає уявлення про мету людини та шляхи її досягнення, істину і облуду, правду і кривду. Світоглядом постіндустріального Міжмор’я є аріянство. Слово «арії» (на санскриті – ар’я) означає «шляхетні, благородні, сонячні, ярі». Відповідно, аріянство  – це світогляд і спосіб життя шляхетних людей – аріїв.

    Згідно з цим світоглядом, людина –  це втілена божественна сутність, яка є частинкою Творця всесвіту – доброго і святого. Тому для неї найбільше щастя – творити себе і навколишній світ, тобто розвиватися, пізнавати чудесне, окультурювати природу, конструювати техносферу, народжувати дітей, вдосконалювати свій рід. Головна аріянська духовна практика – усвідомлення себе божественним гравцем згідно з найголовнішою заповіддю шляхетної людини: Люби господа – бога твого!

    Аріянський світогляд властивий для Трипільської цивілізації, відичного вчення, брахманізму, вчення Ісуса Хреста, яке так і називалося –аріянство. Інші його назви – хрестиянство, аріохрестиянство, гелленохрестиянство, социніанство, унітаріянство, козацька віра. Аріянство було державною релігією Римської імперії Костянтина Великого і Русі Володимира Великого. Лідером європейського аріянства у 17 ст. був ідеолог тодішнього Міжмор’я, козацький полковник Юрій Немирич.

    Будь-які серйозні зміни завжди починаються з духовно-світоглядного імпульсу. Тому в назві партії позначення світоглядно-релігійної системи має стояти на першому місці. Партія ельфів Міжмор’я має бути аріянська.

    Аріянство: зґард (магічний оберіг) "Гуцульський хрест"

    Ідеологія (стратегія)

    Світогляд, пристосований до практичного застосування, називається ідеологією. Ідеологію визначають як систему політичних, правових, етичних, художніх, релігійних, філософських поглядів. Відтак ідеологія – це систематизований світоглядний концентрат. Ідеологія пропонує усвідомлену, чітко визначену мету суспільної діяльності. Ідеологією постіндустріального Міжмор’я є солідаризм.

    У широкому сенсі, солідаризм – це вчення про взаємовигідну, синергетичну взаємодію в середовищі будь-яких спільнот. Для підкреслення того, що йдеться про реалізацію принципу солідарності в національних спільнотах, ми застосовуємо термін Національний Солідаризм. У справі творення цивілізації Міжмор’я надзвичайно важливим є той факт, що базовою ідеологією США – нашого головного союзника – також є Національний Солідаризм.  

    Ідеологія є похідною від світогляду, тому в назві політичної партії ельфів на другому місці має бути термін «національний солідаризм».

    Ельфійський прапор з гербом Щастя

    Державний устрій (інструментарій)

    Є два базові типи державного устрою – республіка і диктатура. У республіці органи влади формуються знизу догори, у диктатурі – згори донизу. Згідно з ідеологією Національного Солідаризму, постіндустріальна держава має бути республікою.

    Республіка може бути президентською або парламентською. У першому випадку президент обирається громадянами, у другому – парламентом. При цьому вибори президента громадянами можуть бути прямими і ступеневими, наприклад, двоступеневими як в США (громадяни обирають колегію виборців, а виборці – президента).

    Головним недоліком такої виборчої системи є те, що виборці обирають людей, з якими персонально не знайомі, відтак голосують не за реальних людей, а за їхні «іміджи», створені медіа. Це дає широкі можливості для зловживань. Другим недоліком є те, що вибори відбуваються раз на кілька років, що в умовах сучасного прискорення подій гарантує постійне відставання від життя.

    Ельфійський проект пропонує передову систему виборів, основану на можливостях сучасних комунікацій та інформаційних технологій.

    По-перше, вибори відбуваються в демосах – організованих спільнотах персонально знайомих людей чисельністю від 5 до 105 осіб.

    По-друге, вибори відбуваються не раз на кілька років, а тоді, коли виникає потреба.

    По-третє, демоси нижчого рівня (рої) вільно об’єднуються у демоси вищого рівня – сотні, полки, коші, гетьманати, співдружність.

    Такий державний устрій є динамічною 6-рівневою мережею демосів. Оскільки йдеться про владу, то такий устрій позначається терміном «демосократія».  Відповідно, на третьому місці в назві партії ельфів має бути слово «демосократична».  

    АНСДП – перша постіндустріальна партія ельфів Міжмор’я

    На основі сказаного вище назвою політичної партії ельфів може бути  Аріянська Національно Солідаристська Демосократична Партія, скорочено АНСДП.

    Очевидно, що сьогодні інтерес до цієї теми має суто академічний характер, проте цілком можливо, що за кілька років такого роду напрацювання стануть актуальними.  

    Кого зацікавило ігрове конструювання партії ельфів Міжмор’я – пишіть свої думки в коментарях.

    Гурт Wardruna (Норвегія) - Algir (Альгіз - руна святості)

    Ельфи Міжмор’я чекають тебе! (реклама АНСДП)

    Продовження: АНСДП – перша партія ельфів постіндустріального Міжмор’я: стартові проекти

    Наші інтереси: 

    Розробляємо основи нової цивілізації. 

    В тему: 
    Національний Солідаризм – базова ідеологія США від заснування до сьогодення
    Чи може національний солідаризм бути цікавим проектом для народних мас?
    Реабілітація демократії
    Постіндустріальний солідаризм – ідеологія творення цивілізації Міжмор’я
    Пора формувати Третій Гетьманат. Ельфи і американці допоможуть!
    Національний солідаризм, або Коли бик Дгарма стоїть на чотирьох ногах
    Ресурси постіндустріальної цивілізації: звідки їх брати?
    Національний солідаризм, скорочено – націоналізм: виправлення імен
    блоґ Ігор Каганець
    Гравець: 
    Ігор Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Ія Подолянка.

    Цікаво.В цій партії мабуть має бути певна ієрархія чи нетак?Якщо починати гру ю.то треба визначити правила

    Зображення користувача Андрій Юрків.

    назва партії - Державна далекоглядність !!!

    Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    Несподівано... А тепер поясни, які у цієї партії ДД світогляд, ідеологія і державний устрій.

    Андрій Юрків каже:
    назва партії - Державна далекоглядність !!!

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

    Зображення користувача Владислав Дзигар.

    Посил однозначно супер, цікаво тільки чи буде звучати така абревіатура АНСДП.

    Жнива почалися, браття!

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    Ось це ми й перевіримо. За рік отримаємо точну відповідь.

    Владислав Дзигар каже:
    Посил однозначно супер, цікаво тільки чи буде звучати така абревіатура АНСДП.

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Якщо використовувати скорочені назви, то це "арійська партія", а її члени - арії.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Ія Подолянка.

    Назва партії логічно обгрунтована.Але для широкого вжитку вона(назва)має поєднувати розум і серце-бути зрозумілою і викликати радісні емоції в гобітів і людей і звичайно ж у аріїв.Назва має бути коротка і влучна. КДБ добре поміркувало .вибираючи для свого проекту слово "Бандера".бо "бандерівці" легше вимовляти .ніж "мельниківці" чи "коновальці"."Бандера"- це "прапор"

    Зображення користувача Володимир Самотий.

    На мою думку назва повинна бути дещо лаконічнішою АНСП

    ВС

    Зображення користувача Миро Продум.

    4 букви - це статика, а 5 - динаміка. У магічних формулах Живого Слова зажди використовується непарна кількість слів.

    Володимир Самотий каже:
    На мою думку назва повинна бути дещо лаконічнішою АНСП

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Володимир Самотий.

    Тоді пропоную ще коротше НСП, аріянство можна відобразити програмно, демосів також

    ВС

    Зображення користувача Миро Продум.

    Перше правило маркетингу - "привернути увагу". Якщо цього нема, то не буде й наступного кроку - "зацікавити".

    А тепер, друже Володимире, скажи мені, яка назва більше привертає увагу інтелектуальної людини: АНСДП чи НСП?

    Володимир Самотий каже:
    Тоді пропоную ще коротше НСП, аріянство можна відобразити програмно, демосів також

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Сірко Крутивус.

    Складні абревіатури та старомодні назви нецікаві молоді. Назва "ельфійська партія" спонукатиме до гри: ми будуємо досконале суспільство досконалих людей.

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    По-перше, АНСДП - це ельфійська партія.

    По-друге, ми застосовуємо ті назви, які подобаються нам - людям, які розвивають цей проект роботою і грошима. Думка всіх інших практично ніяк не впливає на розвиток нашої справи, то який сенс на них орієнтуватися?

    Сірко Крутивус каже:
    Складні абревіатури та старомодні назви нецікаві молоді. Назва "ельфійська партія" спонукатиме до гри: ми будуємо досконале суспільство досконалих людей.

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

    Зображення користувача Сірко Крутивус.

    Хіба сенс такий: розширити коло людей, які можуть розвивати цей проект роботою і грошима.

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Якщи ти маєш на увазі молодь, яка не осилить абревіатуру з 5 літер ("забагато букофф"), то така молодь нас не цікавить. Якщо ти маєш на увазі молодь, яка в погоні за "новизною" спілкується на смартфонах ігноручи елементарні правила орфографії і придумає новомодні скорочення, то така молодь нас не цікавить.

    Цитата:
    Складні абревіатури та старомодні назви нецікаві молоді.

    Зображення користувача Сірко Крутивус.

    Чудово

    Зображення користувача Олена Каганець.

    У нас чудова молодь. І що поганого в тому, що вони спілкуються на смартфонах (не витрачають час на телефонні теревені) і придумують новомодні скорочення? Насправді, у них є чому повчитися, бо вони першими довідуються і застосовують все нове, технологічне, сучасне!

    Зображення користувача Олена Каганець.

    На молодь потрібно орієнтуватися! Хоча насправді цей проект не буде молоді цікавим, на мою думку.

    Зображення користувача Сірко Крутивус.

    Нецікавий молоді проект не має майбутнього. Ісус ішов до молоді.
    Молодь раціональна - їй потрібне зрозуміле, перспективне, цікаве.
    При цьому проект має ці цікавинки, із яких вийде гарна страва для духовного споживання. Але... завжди є боязнь пророслої картоплі, що її пагони нічого путнього не дадуть.

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