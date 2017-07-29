Головна » Блоґи » блоґ Оксана Колосовська
Підписатися на Коментарі для "В Україні сьогодні відзначають день сил спеціальних операцій"
-A A +A
    Важливість: 
    2

    Спецтема:

    ТСН
    В Україні сьогодні відзначають день сил спеціальних операцій
    29.07.2017 - 15:12

    Сьогодні, 29 липня, в Україні своє професійне свято відзначають Сили спеціальних операцій ЗСУ.

    До привітань уже долучилися президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та секретар Ради Національної безпеки Олександр Турчинов.

    "Сили спеціальних операцій – гордість Збройних сил України. Вітаю воїнів!" - написав президент у Facebook.


    Гройсман також залишив привітання на своїй сторінці у соціальній мережі, подякувавши спецпризначенцям за віддану службу.

    "Сильні, витривалі, безстрашні та мужні – такі наші воїни спецпризначенці, вони виконують найважчі бойові задачі. Щиро вітаю з професійним святом та дякую за віддану службу!" - написав прем'єр.


    За словами Турчинова, створення підрозділів Сил спеціальних операцій було одним із важливих кроків реформування Збройних Сил України за стандартами НАТО. Секретар РНБО нагадав, що їх призначення - вирішувати найскладніші задачі в найнебезпечніших бойових умовах, зокрема, і в тилу ворога.

    "Переконаний, що солдати і офіцери Сил спеціальних операцій готові гідно виконати поставлені перед ними завдання. Тому що до цих Сил відбиралися найкращі солдати і офіцери, які мають за плечима значний бойовий досвід. Багато з них за мужність і героїзм отримали заслужені державні нагороди", - підкреслив Турчинов.

    Він наголосив, що Сили спеціальних операцій стали взірцем для всіх ЗСУ, прикладом мужності, відваги та професіоналізму.

    "Ви - потужна сила нашої армії, гордість нашої країни, гідні продовжувачі славетних традицій українського війська! Зі святом, дорогі друзі! Нехай Господь благословить вас і ваші родини!", - додав секретар РНБО.

    Також до привітань приєдналися міністр оборони України Степан Полторак та начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

    Наші інтереси: 

    Привітайте знайомих, які причетні.

    В тему: 
    Порошенко зустрівся із главою Пентагону (відео)
    Армія оборони Ізраїлю як модель для створення нових Збройних сил України
    Андрій Кизило (позивний Орел): згадаймо поіменно загиблих під Авдіївкою українських воїнів
    Згадаймо поіменно: загиблі під Авдіївкою українські воїни
    Українські війська на Донбасі поступово просуваються вперед, - Тука
    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

    Теги:

    44

    Коментарі

    Зображення користувача Явсе Світ.

    29.07.2014 року загинуло багато спецпризначенців ЗСУ...Чому саме на цей день в АП України призначили їх професійне свято...

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Сірко Крутивус.

    ССО включаються до гри: їх символ - перевертень, їх гасло "Іду на Ви"! Так відбулося поєднання минулого і сучасного, так вчимося у природи бути досконалими воїнами!

    Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

    Loading...
     
    Форум Підтримати сайт Довідка