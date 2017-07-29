Сьогодні, 29 липня, в Україні своє професійне свято відзначають Сили спеціальних операцій ЗСУ.
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Сьогодні, 29 липня, в Україні своє професійне свято відзначають Сили спеціальних операцій ЗСУ.
До привітань уже долучилися президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та секретар Ради Національної безпеки Олександр Турчинов.
"Сили спеціальних операцій – гордість Збройних сил України. Вітаю воїнів!" - написав президент у Facebook.
Гройсман також залишив привітання на своїй сторінці у соціальній мережі, подякувавши спецпризначенцям за віддану службу.
"Сильні, витривалі, безстрашні та мужні – такі наші воїни спецпризначенці, вони виконують найважчі бойові задачі. Щиро вітаю з професійним святом та дякую за віддану службу!" - написав прем'єр.
За словами Турчинова, створення підрозділів Сил спеціальних операцій було одним із важливих кроків реформування Збройних Сил України за стандартами НАТО. Секретар РНБО нагадав, що їх призначення - вирішувати найскладніші задачі в найнебезпечніших бойових умовах, зокрема, і в тилу ворога.
"Переконаний, що солдати і офіцери Сил спеціальних операцій готові гідно виконати поставлені перед ними завдання. Тому що до цих Сил відбиралися найкращі солдати і офіцери, які мають за плечима значний бойовий досвід. Багато з них за мужність і героїзм отримали заслужені державні нагороди", - підкреслив Турчинов.
Він наголосив, що Сили спеціальних операцій стали взірцем для всіх ЗСУ, прикладом мужності, відваги та професіоналізму.
"Ви - потужна сила нашої армії, гордість нашої країни, гідні продовжувачі славетних традицій українського війська! Зі святом, дорогі друзі! Нехай Господь благословить вас і ваші родини!", - додав секретар РНБО.
Також до привітань приєдналися міністр оборони України Степан Полторак та начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.
Привітайте знайомих, які причетні.
Коментарі
29.07.2014 року загинуло
29.07.2014 року загинуло багато спецпризначенців ЗСУ...Чому саме на цей день в АП України призначили їх професійне свято...
Вірю в те, що розумію.
ССО включаються до гри: їх
ССО включаються до гри: їх символ - перевертень, їх гасло "Іду на Ви"! Так відбулося поєднання минулого і сучасного, так вчимося у природи бути досконалими воїнами!