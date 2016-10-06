Ця стаття присвячена двом основоположним текстам релігійно-філософської системи самкхйа-йога: Йога-сутрам Патанджалі і коментарям Вйаси до них. Для простоти тут і надалі вживатиму термін самкхйа замість санкх’я чи самкх’я, котрі прийняті в українській вікіпедії. Заснування цієї школи приписують мудрецю Капілі. Годі підтвердити або спростувати це твердження науковим чином.
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Коментарі
Йога-сутри Патанджалі можна
Йога-сутри Патанджалі можна почитати російською мовою:
ЙОГА-СУТРЫ ПАТАНДЖАЛИ
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Так, читав цей переклад.
Так, читав цей переклад. Власне на нього посилався в кількох місцях статті. Але для повноти ще й ознайомився з англійським перекладом. Лінк на нього теж є в статті. Є також переклад українською, але у мене його нема: https://7promeniv.com.ua/zamovyty-knyhu/956-alisa-beili-yoha-sutry-patandzhali.html
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До речі, фразу "Підтвердити
До речі, фразу "Підтвердити або спростувати це твердження науковим чином нема можливості" можна сформулювати коротше: "Годі підтвердити або спростувати це твердження науковим чином".
Про слово ГОДІ
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Слушна заувага, скористався.
Слушна заувага, скористався.
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А звідки така нелюбов автора
А звідки така нелюбов автора до українського апострофа у термінах?
В’яса, самкх’я (або санкх’я) — це точна передача санскритських слів українською. Ми ж не пишемо «вйазати» замість «в’язати» :)
Так само правильно писати «ведійський», а не «відичний».
Бгарата — то назва країни (землі у ширшому розумінні), відповідно назва жіночого роду, відповідно у родовому відмінку буде «Бгарати», а не «Бгарату».
Назвіть, будь ласка, сучасних українських санскритознавців, на яких ви посилаєтеся.
Апостроф це надлишковий
Апостроф це надлишковий символ в українській мові, зрештою як і Ъ в деяких іних мовах.
Якщо зробити фонетичний розбір слів самкх’я і самкйа, то виявиться, що вони фонетично тотожні. Тож слово saṃkhyā передано досить точно. До речі в самскриті тех нема апострофа.
Слово Веда означає "відати", то корінь слова вжито правильно. Стосовно суфікса, можливо, ти правий. Перегляну, при потребі виправлю.
В оригіналі Bhārat Gaṇarājya. Тож звуку а там нема. Не кожна країна жіночого роду. Наприклад, Сурінам. Тобто буває і fatherland, не тільки motherland.
У мене не було можливості скористатись українським перекладом Йога-сутр. Тому відповідно посилань на українських санскритознавців нема. Всі інші посилання дотримані. Тож самкхйа і Вйаса - це терміни і власні назви, використані з власної ініціативи.
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В апострофі нічого
В апострофі нічого надлишкового нема, цей знак просто передає, що приголосний, що перед ним, не пом'якшується. По суті, твоє «Вйаса», то калькування імені, переданого латинкою — «Vyasa». В нас, в українській, свої мовні норми, навіщо їх псувати?
Те, що корінь «вед-» тотожний кореню у слові «відати», відомо. Я стою на тому, що у цьому випадку йдеться про конкретний термін — «що має стосунок до Вед», «ведійський».
Звідки оригінал «Bhārat Gaṇarājya»? Це ж знова спроба передати назву латинкою, до того ж частково за нормами гінді, а не санскриту. У слові «Bhārat», що письмом деванаґарі пишеться як «भारत», три голосні: перший довгий, він пишеться, і два короткі — вони не пишуться. Відповідно правильно передати латинкою буде «Bhārata».
Власна ініціатива завжди добре, новий рівень — дотримуватися правил, що описані та зафіксовані. Паніні ж дарма не працював.
Стосовно Бгарати переконав. А
Стосовно Бгарати переконав. А стосовно апострофа - це окрема тема, котра виходить за рамки дослідження текстів Патанджалі, постараюсь викласти свою думку в окремій статті.
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Більшість правописних
Більшість правописних розбіжностей усунуто. Що можеш сказати по суті питання?
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Санскрит - це дещо
Санскрит - це дещо спотворений варіант праукраїнської мови.
Санскритське слово "वेद" (знання) читається як "веіда", тобто щось середнє між "віда" і "веда".
Як правильно? Відповідь дає етимологія.
Це санскритське слово походить від давньоукраїнського "віда", що означає "знання", "відання", "розуміння".
Від слова "віда" походять українські "відати", "видіти" (бачити), "вид", "відомий", "відун", "видно" тощо.
Тому в українській мові доцільно використовувати форму "віда" і використовувати це слово як синонім слову "знання" з наголосом на щось глибинне, внутрішнє, духовне, божественне.
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Тоді доцільно використовувати
Тоді доцільно використовувати назви Ріґвіда, Самавіда, Яджурвіда і слово Віди взагалі для позначення цих книг узагалі. Хоча, цілком можливо, що вони теж потребують очищення від вставок.
Хай буде!
Саме так, треба
Саме так, треба використовувати форму "віда" (знання) і запускати це слово в широкий обіг для позначення глибинного знання, коли людина не просто розуміє процес, а бачить його з середини - "видить".
Всі давні тексти є копіями з копій, тому містять вставки і спотворення.
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Можна детальніше про правила
Можна детальніше про правила читання? На деванаґарі написано E, а не І.
Санкскрит не може читати одну й ту саму букву по-інакшому.
В Україні зараз нема жодного українського знавця санскриту з науковим ступенем, де санскрит — перша, основна мова. Для того, щоб зрушити цей процес такий фахівець, а краще фахівці мають з'явитися. Комусь доведеться отримати спочатку диплом та захистити дисертацію в іноземному університеті.
Ані Веди, ані Магабгарата (ба навіть її частина — Бгагават-Ґіта) не перекладені повністю з санскриту на українську.
Ось є переклад "Божественної
Ось є переклад "Божественної пісні" від Миколи Ільницького: http://www.ar25.org/article/bgagavadgita-bozhestvenna-pisnya.html
Хай буде!
Це чудовий переспів, брате
Це чудовий переспів, брате Арію, але, на жаль, він не передає точного змісту. Якщо порівнювати з оригінальним текстом, то одразу впадають в очі розбіжності, випали цілі рядки і т. і.
Цю працю можна розглядати у якості інструменту до популяризації твору, але це не науковий матеріял.
Сам Ільницький каже, що виконав поетичний переклад (переспів), взявши за основу дослівний переклад російською, який було зроблено в Росії:
Микола Ільницький про візит до Індії
Але ж і сама "Божественна
Але ж і сама "Божественна пісня" є витвором мистецтва, а не науковою працею.
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Аліса Бейлі переклала "Йога
Аліса Бейлі переклала "Йога-сутри" Патанджалі українською: https://7promeniv.com.ua/2-bez-katehorii/1358-patandzhali-yoha-sutry
Хай буде!