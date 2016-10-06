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    Ознайомлення з Йога-сутрами Патанджалі
    06.10.2016 - 17:03

    Ця стаття присвячена двом основоположним текстам релігійно-філософської системи самкхйа-йога: Йога-сутрам Патанджалі і коментарям Вйаси до них. Для простоти тут і надалі вживатиму термін самкхйа замість санкх’я чи самкх’я, котрі прийняті в українській вікіпедії. Заснування цієї школи приписують мудрецю Капілі. Годі підтвердити або спростувати це твердження науковим чином.

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    Статуя Патанджалі

    Йога-сутри відомі як найдавніший і авторитетний трактат з йоги — системи психофізичного регулювання свідомості. Відомості про існування певного набору методик, що допомогають покращити здоров’я, надовго зберегти красу і працездатність, набути надзвичайних душевних здібностей, підтримують інтерес до йоги, який став елементом європейсько-американської масової культури. Це також спричинило появу низки містифікованих уявлень про духовну культуру Бгарати і можливість її прикладного використання.

    Спроби розглянути Йога-сутри як інструкцію, настанову для опанування йогою, призводять до невдачі. Адже текст Патанджалі не є передачею методики. Довгий час про нього не було відомо і він був повернутий в обіг завдяки зусиллям Свамі Вівекананди у дев’ятнадцятому столітті.

    Традиція спиралась на сукупність положень, котрі висували метою духовне перетворення людини — звільнення. І вказувала спосіб досягнення цього стану — послідовну практику психофізичних методик регуляції свідомості. Кожна школа йоги володіла певними трактатами і коментарями до них, котрі викладали концепцію вихідних ідей і досвіду перетворення свідомості. Все це справедливо і для школи самкхйа-йоги. Відомий історик класичної філософії Суредранатх Дасґупта характеризував Патанджалі як теоретика саме самкхйа-йоги, котрий “зібрав різноманітні форми йогічних практик і пересадив їх на метафізику сакхйі”.

    Система, зафіксована в Йога-сутрах Патанджалі коментарях Вйаси не тотожна тій, що знайшла вираження в Самкхйа-кариках Ішваракрішни (5 століття хрестової ери). Але можна казати, що це дві гілки одного дерева, котре має більш давнє коріння, котре має початок в певних розділах Магабгарати, зокрема в Анугіті.

    Важливим є питання в якому контексті слід розглядати Йога-сутри і коментарі до них. Датування текстів Патанджалі досі не є однозначним. Найдавніше датування другим століттям до хрестової ери мотивується ототожненням автора Йога-сутр з граматистом Патанджалі. Такий погляд сформовано в бгаратійській культурній традиції. Мішель Десмарес узагальнює висновки сучасних вчених і стверджує, що сутри Патанджалі могли бути написані у період між 500 років до Хреста і третім століття нашої ери. Коментарі Вйаси прийнято датувати четвертим століттям нашої ери, хоча це досить умовно. Тож Йога-сутри і коментарі до них розділенні часом у кілька століть. При цьому звісно виникає питання про те чи правильно коментатор передає початковий текст?

    Сутри є конспективним викладом ключових положень системи у вигляді афоризмів, які не володіють повнотою висловлювання. До періоду, коли жив і працював Вйаса, школа самкхйі здійснила певну еволюцію, особливо під впливом полеміки з буддизмом. Тому не треба переоцінювати його лояльність до Патанджалі. Вйаса намагається інтерпретувати смисл сутр згідно із сучасною йому традицією. Це усвідомлюють такі дослідники давніх текстів, як Дойсен, Дасґупта, Штраус.

    У тексті сутр нема чіткої термінологічної системи. На правах філософських понять функціонують метафори, буквальний переклад яких може призводити до непорозумінь. Але саме метафори є традиційними кодами для позначення філософських концепцій в даній системі. Їх можна наповнити термінологічним змістом завдяки коментарям Вйаси, котрі надають концептуальне розшифрування. Тож доречно застосувати методологічну ідею Леві-Строса: “У термінів нема внутрішнього притаманного їм значення. Таке значення визначають позиція, функція і контекст з одного боку, а також структура системи, де вони використані, з другого.” Тож первісна система набуває оформлення тільки в коментарях Вйаси. Щоб прослідкувати долю інтерпретованим ним ідей, можна звернутись до тексту Таттва-вайшараді, написаним Вачаспаті Мішрою у дев’ятому столітті.

    Хоча відомий дослідник історії релігій Мірча Еліаде присвятив свій час порівнянню санкхйі і буддизму, моїм інтересом є виявленням схожостей між надзвичайними здібностями, котрих може набути йог, і тими дивами, котрі творив Ісус Хрестос згідно тексту Пшениці без куколю. Деякі з них прямо таки очевидні.

    Продовження в наступній статті.

    Наші інтереси: 

    Досліджуємо давні тексти. Знаходимо в них щось цікаве для сучасників.

    В тему: 
    Аріохрестиянство - проєкт безсмертних
    Порівняння надзвичайних можливостей, описаних у сутрах Патанджалі і Євангелії
    блоґ Леонід Українець
    Гравець: 
    Леонід Українець
    261

    Коментарі

    Зображення користувача Миро Продум.

    Йога-сутри Патанджалі можна почитати російською мовою:

    ЙОГА-СУТРЫ ПАТАНДЖАЛИ

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Леонід Українець.

    Так, читав цей переклад. Власне на нього посилався в кількох місцях статті. Але для повноти ще й ознайомився з англійським перекладом. Лінк на нього теж є в статті. Є також переклад українською, але у мене його нема: https://7promeniv.com.ua/zamovyty-knyhu/956-alisa-beili-yoha-sutry-patandzhali.html

    Твори!

    Зображення користувача Миро Продум.

    До речі, фразу "Підтвердити або спростувати це твердження науковим чином нема можливості" можна сформулювати коротше: "Годі підтвердити або спростувати це твердження науковим чином".

    Про слово ГОДІ

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Леонід Українець.

    Слушна заувага, скористався.

    Твори!

    Зображення користувача Станко Драгоман.

    А звідки така нелюбов автора до українського апострофа у термінах?

    В’яса, самкх’я (або санкх’я) — це точна передача санскритських слів українською. Ми ж не пишемо «вйазати» замість «в’язати» :)

    Так само правильно писати «ведійський», а не «відичний».

    Бгарата — то назва країни (землі у ширшому розумінні), відповідно назва жіночого роду, відповідно у родовому відмінку буде «Бгарати», а не «Бгарату».

    Назвіть, будь ласка, сучасних українських санскритознавців, на яких ви посилаєтеся.

    Зображення користувача Леонід Українець.

    Апостроф це надлишковий символ в українській мові, зрештою як і Ъ в деяких іних мовах.
    Якщо зробити фонетичний розбір слів самкх’я і самкйа, то виявиться, що вони фонетично тотожні. Тож слово saṃkhyā передано досить точно. До речі в самскриті тех нема апострофа.
    Слово Веда означає "відати", то корінь слова вжито правильно. Стосовно суфікса, можливо, ти правий. Перегляну, при потребі виправлю.
    В оригіналі Bhārat Gaṇarājya. Тож звуку а там нема. Не кожна країна жіночого роду. Наприклад, Сурінам. Тобто буває і fatherland, не тільки motherland.
    У мене не було можливості скористатись українським перекладом Йога-сутр. Тому відповідно посилань на українських санскритознавців нема. Всі інші посилання дотримані. Тож самкхйа і Вйаса - це терміни і власні назви, використані з власної ініціативи.

    Твори!

    Зображення користувача Станко Драгоман.

    В апострофі нічого надлишкового нема, цей знак просто передає, що приголосний, що перед ним, не пом'якшується. По суті, твоє «Вйаса», то калькування імені, переданого латинкою — «Vyasa». В нас, в українській, свої мовні норми, навіщо їх псувати?

    Те, що корінь «вед-» тотожний кореню у слові «відати», відомо. Я стою на тому, що у цьому випадку йдеться про конкретний термін — «що має стосунок до Вед», «ведійський».

    Звідки оригінал «Bhārat Gaṇarājya»? Це ж знова спроба передати назву латинкою, до того ж частково за нормами гінді, а не санскриту. У слові «Bhārat», що письмом деванаґарі пишеться як «भारत», три голосні: перший довгий, він пишеться, і два короткі — вони не пишуться. Відповідно правильно передати латинкою буде «Bhārata».

    Власна ініціатива завжди добре, новий рівень — дотримуватися правил, що описані та зафіксовані. Паніні ж дарма не працював.

    Зображення користувача Леонід Українець.

    Стосовно Бгарати переконав. А стосовно апострофа - це окрема тема, котра виходить за рамки дослідження текстів Патанджалі, постараюсь викласти свою думку в окремій статті.

    Твори!

    Зображення користувача Леонід Українець.

    Більшість правописних розбіжностей усунуто. Що можеш сказати по суті питання?

    Твори!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Санскрит - це дещо спотворений варіант праукраїнської мови.
    Санскритське слово "वेद" (знання) читається як "веіда", тобто щось середнє між "віда" і "веда".

    Як правильно? Відповідь дає етимологія.

    Це санскритське слово походить від давньоукраїнського "віда", що означає "знання", "відання", "розуміння".

    Від слова "віда" походять українські "відати", "видіти" (бачити), "вид", "відомий", "відун", "видно" тощо.

    Тому в українській мові доцільно використовувати форму "віда" і використовувати це слово як синонім слову "знання" з наголосом на щось глибинне, внутрішнє, духовне, божественне.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Арій Хрестовий.

    Тоді доцільно використовувати назви Ріґвіда, Самавіда, Яджурвіда і слово Віди взагалі для позначення цих книг узагалі. Хоча, цілком можливо, що вони теж потребують очищення від вставок.

    Хай буде!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Саме так, треба використовувати форму "віда" (знання) і запускати це слово в широкий обіг для позначення глибинного знання, коли людина не просто розуміє процес, а бачить його з середини - "видить".

    Всі давні тексти є копіями з копій, тому містять вставки і спотворення.

    Арій Хрестовий каже:
    Тоді доцільно використовувати назви Ріґвіда, Самавіда, Яджурвіда і слово Віди взагалі для позначення цих книг узагалі. Хоча, цілком можливо, що вони теж потребують очищення від вставок.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Станко Драгоман.

    Можна детальніше про правила читання? На деванаґарі написано E, а не І.

    Санкскрит не може читати одну й ту саму букву по-інакшому.

    В Україні зараз нема жодного українського знавця санскриту з науковим ступенем, де санскрит — перша, основна мова. Для того, щоб зрушити цей процес такий фахівець, а краще фахівці мають з'явитися. Комусь доведеться отримати спочатку диплом та захистити дисертацію в іноземному університеті.

    Ані Веди, ані Магабгарата (ба навіть її частина — Бгагават-Ґіта) не перекладені повністю з санскриту на українську.

    Зображення користувача Арій Хрестовий.

    Ось є переклад "Божественної пісні" від Миколи Ільницького: http://www.ar25.org/article/bgagavadgita-bozhestvenna-pisnya.html

    Хай буде!

    Зображення користувача Станко Драгоман.

    Це чудовий переспів, брате Арію, але, на жаль, він не передає точного змісту. Якщо порівнювати з оригінальним текстом, то одразу впадають в очі розбіжності, випали цілі рядки і т. і.

    Цю працю можна розглядати у якості інструменту до популяризації твору, але це не науковий матеріял.

    Сам Ільницький каже, що виконав поетичний переклад (переспів), взявши за основу дослівний переклад російською, який було зроблено в Росії:

    Микола Ільницький про візит до Індії

    Зображення користувача Леонід Українець.

    Але ж і сама "Божественна пісня" є витвором мистецтва, а не науковою працею.

    Твори!

    Зображення користувача Арій Хрестовий.

    Аліса Бейлі переклала "Йога-сутри" Патанджалі українською: https://7promeniv.com.ua/2-bez-katehorii/1358-patandzhali-yoha-sutry

    Хай буде!

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