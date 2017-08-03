25 червня 2017 року в день проведення 28 конференції Інституту Міжмор'я в смт.Східниці група учасників під орудою психотерапевта з Мюнхена Володимира Мороза здійснила сходження в гори для зустрчі світанку. Там Володимир Мороз провів з учасниками походу оздоровлюючу руханку.
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Коментарі
Садиба "ЯрДана" в Східниці
Садиба "ЯрДана" в Східниці особливе місце..!!
Цього року чудово провела відпустку. Прекрасні враження від організації проживання, сироїдного харчування і взагалі спілкування:).
Додам що у відео звучить
Додам що у відео звучить "Ранок" із музики норвезького композитора Едварда Гріга до сюїти "Пер Гюнт".
В Східниці під час 28 конференції не чув і не бачив жодного комара. Але попід лісом, де ми зустрічали світанк, їх виявилось напрочуд багато. Прполітаючи перед о'бєктивом камери виглядали бегемотами. Це малопомітно лише через велике пришвидшення відео. Трохи погризли.