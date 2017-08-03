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    Категорія:

    Finance.ua
    Трамп планує скасувати лотереї з видачі грін-карт і змінити міграційну політику США
    03.08.2017 - 16:23

    Президент США Дональд Трамп висловився на підтримку законопроекту про скасування лотереї з видачі грін-карт іммігрантам і скорочення легальної міграції в країну вдвічі.

    Замість лотереї має бути введений “змагальний процес подачі заявок”, – сказавТрамп.

    За його словами, завдяки цьому більше шансів на отримання дозволу на проживання і дозволу на роботу в США матимуть мігранти, які “говорять англійською, можуть фінансово забезпечити себе і свою сім’ю і мають навички, необхідні для американської економіки”.

    Пропонована імміграційна система схожа на ту, яка існує в Канаді та Австралії, зазначено в прес-релізі на сайті Білого дому

    В результаті планується вдвічі знизити число легальних мігрантів, які в’їжджають в США.

    Зараз дозвіл на проживання в Сполучених Штатах отримують близько 1 млн іноземців щороку. Близько 50 тисяч осіб на рік отримують грін-карти через лотерею.

    Крім того, проект поправок передбачає скорочення кількості видачі дозволів біженцям на перебування в країні до 50 тисяч на рік.

    Брифінг президента США Трампа (відео)

    Наші інтереси: 

    Відповідальний керівник першочергово керується інтересами власного народу. І це правильно.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Володимир Федько.

    Америці, як і кожній іншій країні, потрібні кваліфіковані мігранти, які здатні не тільки прогодувати себе і свою сім'ю. але і внести свій потенціал в розвиток країни! Халявщики Америці не потрібні!

    Трамп дуже виважено і впевнено вирішує проблему легальної міграції!

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