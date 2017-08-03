Президент США Дональд Трамп висловився на підтримку законопроекту про скасування лотереї з видачі грін-карт іммігрантам і скорочення легальної міграції в країну вдвічі.
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Президент США Дональд Трамп висловився на підтримку законопроекту про скасування лотереї з видачі грін-карт іммігрантам і скорочення легальної міграції в країну вдвічі.
Замість лотереї має бути введений “змагальний процес подачі заявок”, – сказавТрамп.
За його словами, завдяки цьому більше шансів на отримання дозволу на проживання і дозволу на роботу в США матимуть мігранти, які “говорять англійською, можуть фінансово забезпечити себе і свою сім’ю і мають навички, необхідні для американської економіки”.
Пропонована імміграційна система схожа на ту, яка існує в Канаді та Австралії, зазначено в прес-релізі на сайті Білого дому
В результаті планується вдвічі знизити число легальних мігрантів, які в’їжджають в США.
Зараз дозвіл на проживання в Сполучених Штатах отримують близько 1 млн іноземців щороку. Близько 50 тисяч осіб на рік отримують грін-карти через лотерею.
Крім того, проект поправок передбачає скорочення кількості видачі дозволів біженцям на перебування в країні до 50 тисяч на рік.
Відповідальний керівник першочергово керується інтересами власного народу. І це правильно.
Коментарі
Америці, як і кожній іншій
Америці, як і кожній іншій країні, потрібні кваліфіковані мігранти, які здатні не тільки прогодувати себе і свою сім'ю. але і внести свій потенціал в розвиток країни! Халявщики Америці не потрібні!
Трамп дуже виважено і впевнено вирішує проблему легальної міграції!