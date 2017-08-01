Коли людина переходить на природне харчування, то отримує 2 основні ресурси для самореалізації: надздоров’я і час. Важливо одразу почати правильно використовувати ці найцінніші ресурси у правильному напрямі - для постійного вдосконалення себе і навколишнього світу.
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Чудовий семінар! Окрім
Чудовий семінар! Окрім концентрації всього, напрацьованого на нашому сайті щодо оздоровлення і харчування, відео дозволяє дізнатися про багато нових цікавих і корисних речей. Рекомендую!
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Вітаю, Михайле, прекрасне
Вітаю, Михайле, прекрасне опрацювання й подання наукового й «живого» матеріялу!
Майже під усім підписуюся — «майже», тому, що випробовую не все, про що ти розповів.
Сироїдкою я вже кілька років.
Якщо ще колиль «кидалася» на французькі сири, то вони вже мені геть нецікаві! Інколи ще сама собі роблю наш традиційний СИР (зі СИРого молока — яка українська мова природня!!!), але й він поволі стає вийнятком.
Навіть зі салатиками поволі прощаюся, стаю сироїдкою інтуїтивною.
Тобто, їм живу садовину-городину, коли мені «захочеться»: слухаю свої три тіла.
Дистильована вода, від 36-тої хвилини твого відео : дистилятор у мене працює третій рік. П’ю з нього пару — прочищену воду з крану.
Це той сам процес, що чистий дощ.
Весь бруд залишається на дні баняка (в якому кипить вода): чудо!
Вислід: більше ніяких видатків грошей, ані часу, на сумнівну «мінералку», чи заміну фільтрів!
Але маю запитання: Французи радять до тої чистої води додавати кілька крапельок цитрини, щоби зменшити кислоту. Не розумію цієї поради - чи можеш пояснити, і чи годишся з нею?
Михайле, розкажи теж, як ти дійшов до цієї конференції, і звідки прийшли слухачі...?
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
!Гарна практика: "дистилятор
!Гарна практика: "дистилятор у мене працює третій рік. П’ю з нього пару — прочищену воду з крану.
Це той сам процес, що чистий дощ.
Весь бруд залишається на дні баняка (в якому кипить вода): чудо! "
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Важливе питання:чи додавати
Важливе питання:чи додавати щось у воду чи ні?
Якщо вода містить харчові домішки, навіть кілька крапель соку, то тіло сприймає її як їжу і працює з нею зовсім інакше. А йому якраз потрібна чиста вода, для роботи лімфатичної, кровоносної та ін. систем. Цю воду він використовує для очистки і гідратації. В цьому й полягає зневодненість багатьох фрукторіанців, які вважають, що води плодів цілком достатньо. Але чиста вода важливіша за їжу, навіть якщо людина з'їдає за день велику кількість соковитих плодів. Пізніше більш детально опишу чому.
Крім фруктів потрібно давати організму мінімум (!) 2 л. чистої води, а краще 3.5-4.
Важливо ще не лише скільки пити, а як? У відео є інформація про це. Додам лише, що максимальне водоспоживання має чинитися в час будь-яких фізичних занять, мінімальне - у стані спокою.
І ще одне краще пити відстояну воду з міського водогону, ніж не пити взагалі. Але ідеально пити дистильовану.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Найважливіший процес -
Найважливіший процес - дистиляція води.
А хто хоче чогось особливого раджу дистилят заморожувати і пити талу воду, можна ще після цього настоювати на Сонці.
Тала дистильована вода - ідеально підходить для магічних практик з Живим Словом для надання їй особливих магічних можливостей.
Особисто я проводжу процес дистиляція - замороження -танення на Сонці (бажано в час сходу). Але це не обов'язково.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Дуже цікаво, я цього не знала
Дуже цікаво, я цього не знала:
Михайло Харачко «Якщо вода містить харчові домішки, навіть кілька крапель соку, то тіло сприймає її як їжу і працює з нею зовсім інакше».
Ну можливо потрібна кількість води залежить і від ваги (я важу 42 кг)...?
Творимо разом Вільну Українську Державу Міжмор'я !
Сама ідея з'явилася, коли на
Сама ідея з'явилася, коли на практиці переконався, що співпрацювати і впроваджувати нові ідеї найкраще з людьми, хто перейшов на природне харчування.
Причини:
1.В них інакше працює свідомість.
2.Легко сприймають нову нове, навіть якщо воно відрізняється від аксіом нашпигованих нам з дитинства. Причина в тому, що вони вже перевірили на практиці брехливість сучасної теорії харчування і в них зародилося творче пинання: [b]якщо нас система обманює в одному, то запросто може в іншому.[/b]
3.В них значно більше вільного часу(природне харчуванння звільняє багато часу), який вони сповна використовують на саморозвиток і творення цікавих справ.
Саме тому я дійшов висновку, що майбутнє можна будувати з такими людьми, тому спочатку треба, щоб люди отримали в своє розпорядження надлишок вільного часу і вільний простір в свідомості, а це якраз є результатом природного харчування.
Звичайно можна гарно співпрацювати і людьми, які традиційно харчуються, але це більше виняток із правил.
Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.
Хороший, змістовний, цікавий
Хороший, змістовний, цікавий семінар! На мою думку потрібний.
Михайло, глянь трішки глибше, проаналізуй зі сторони. Перш ніж Ти щось їстимеш думаєш про страву.
Завжди перше думка, а наступне дія. Думка як мінімум іде з свідомості. Свідомість очищається, змінюється інформацією яка може іти від одного джерела або декількох, як з середини так і з-зовні.
Харчування свідомість кардинально змінити не може.
Є багато випадків коли люди випереджають свою свідомість (духовний стан) діями (харчуванням) і завжди це приводить до небажаних результатів, викликає важкість і неминуче повернення до звичного стану і поведінки.
Якщо "згустити фарби", то абсолютно світла людина спроможна перетравити, нейтралізувати без шкоди для себе будь-яку отруту.
При правильному розвитку фізичне тіло "підтягується" під рівень свідомості, тоді це сталий результат. На перехідному періоді важливо вміти спостерігати за діями і бажаннями свого тіла - це допомагає аналізувати духовний стан.
Спершу бажання змін (це думка) далі збір інформації, аналіз (це думки) і наступне виконання дій (це харчування, поведінка і т.д.).
Душі структура над плоттю домінує.
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=F8UFW2HxQI0&t=5s
Знайомтесь, доктор фізико -математичних наук, професор, директор українського інституту екології людини - Михайло Курик. Справа в тому, що в цьому фільмі, він простою мовою пояснює: чиста дистильована вода є дуже агресивною. Власне, коли ми прагнемо когось в чому переконати, то мусимо знати, як це трактують науковці. Бо людська свідомість - це вітер! А важливо в тексті: теза - атнтитеза - синтез. Інакше ми тільки бачимо посмішку каширського кота, який поступово фрагментарно зникає, а посмішка залишається. Кота немає - посмішка є! Зустрінемось у королеви?.. Хто грає той розуміє, а хто ні- перебуває, як капелюшник в галюцінації через власну необізнаність. Граймо!