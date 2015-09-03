Коли члени сім'ї їдять окремо, діти програють більше всіх. Іноді сімейні трапези - це можливість для всієї родини обговорити загальні питання та почути один від одного про те, що у них відбулося протягом дня.
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Коментарі
Розмовляти під час їжі -
Розмовляти під час їжі - ознака поганих манер.
каже давнє арійське прислів’я.
Розмовляють під час їжі переважно люди з варни господарників через поспіх у справах.
Хай буде!
А я завжди думала, що це
А я завжди думала, що це радянська приказка, націлена якраз на робітників, у яких часу немає навіть поговорити під час їжі, бо бігти треба працювати. У аристократів постійно були прийоми, де їли без поспіху, ведучи світську бесіду.
А якщо прагматично подивитися на це прислів"я, то воно на дітей націлене, щоб ті не розмовляли з набитим ротом і не вдавилися.
І збиратися цілою родиною за обіднім столом і ділитися новинами і думками - це дійсно дуже корисна традиція.
Саме так, пані Вишеслава!
Саме так, пані Вишеслава! Радянська приказка: "Когда я ем, я глух і нем!" просто жахлива!
Ось арійська настанова: учень
Ось арійська настанова: учень не має розмовляти з учителем у певних випадках, зокрема, лежачи в ліжку, під час їжі або з ухиленим обличчям.
Хай буде!
Під час їжі інформація
Під час їжі інформація записується прямо у підсвідомість. Тому в монастирях під час колективної трапези прийнято було читати духовну літературу.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Це, мабуть, відбувалось таким
Це, мабуть, відбувалось таким чином: перед трапезою монахи молились; потім хтось один брав Свято Письмо і починав з нього читати, поки решта мовчки слухали і повільно їли.
Хай буде!
Перед тим як щось з'їсти
Перед тим як щось з'їсти,потрібно це запропонувати Богу..
Вірю в те, що розумію.
Ти і є бог. Благослови страву
Ти і є бог. Благослови страву в ім’я Боже - і більше нічого не треба. Найкраще благословення - прочитати назву страви через інформосоти або енергосоти Живого Слова.
Все, що робиться з власної волі, - добро!
Дякую Ігоре..Потрібно буде
Дякую Ігоре..Потрібно буде спробувати...
Вірю в те, що розумію.