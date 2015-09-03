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    Говори з дітьми, коли вони їдять
    03.09.2015 - 14:11

    Коли члени сім'ї їдять окремо, діти програють більше всіх. Іноді сімейні трапези - це можливість для всієї родини обговорити загальні питання та почути один від одного про те, що у них відбулося протягом дня.

    «Говори з дітьми, коли вони їдять, і сказане тобою залишиться навіть коли ти підеш», - каже індіанське прислів'я.

    Діти на сімейних обідах вивчають хороші манери за столом, нові страви і продукти, навчаються мистецтву розмови, привчаються до відповідальності у домашніх справах та в інших завданнях. Натомість ті, хто їдять наодинці, позбавлені всього цього. Вони просто їдять, щоб швидше піти працювати, з твердим переконанням, що родині від них потрібні тільки зароблені гроші. А на вихідні вони поведуть дітей на піцу.

    Регулярне приготування їжі вдома є важливим - для нашого здоров'я, наших бюджетів, для підтримки місцевої продовольчої системи. Готуючи їжу вдома, ви використовуєте свіжі сезонні продукти, плекаєте звички здорового харчування. Це прислужиться нам у довгостроковій перспективі. Готуючи їжу вдома, ми вчимо наступне покоління, як приготувати їжу самому і не залежати від закладів громадського харчування.

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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

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    379

    Коментарі

    Зображення користувача Арій Хрестовий.

    Розмовляти під час їжі - ознака поганих манер.

    Цитата:
    Коли Аз їм, то глух і нім

    каже давнє арійське прислів’я.
    Розмовляють під час їжі переважно люди з варни господарників через поспіх у справах.

    Хай буде!

    Зображення користувача Вишеслава Звенигора.

    А я завжди думала, що це радянська приказка, націлена якраз на робітників, у яких часу немає навіть поговорити під час їжі, бо бігти треба працювати. У аристократів постійно були прийоми, де їли без поспіху, ведучи світську бесіду.

    А якщо прагматично подивитися на це прислів"я, то воно на дітей націлене, щоб ті не розмовляли з набитим ротом і не вдавилися.

    І збиратися цілою родиною за обіднім столом і ділитися новинами і думками - це дійсно дуже корисна традиція.

    Зображення користувача Олена Каганець.

    Саме так, пані Вишеслава! Радянська приказка: "Когда я ем, я глух і нем!" просто жахлива!

    Зображення користувача Арій Хрестовий.

    Ось арійська настанова: учень не має розмовляти з учителем у певних випадках, зокрема, лежачи в ліжку, під час їжі або з ухиленим обличчям.

    Хай буде!

    Зображення користувача Миро Продум.

    Під час їжі інформація записується прямо у підсвідомість. Тому в монастирях під час колективної трапези прийнято було читати духовну літературу.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Арій Хрестовий.

    Це, мабуть, відбувалось таким чином: перед трапезою монахи молились; потім хтось один брав Свято Письмо і починав з нього читати, поки решта мовчки слухали і повільно їли.

    Хай буде!

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Перед тим як щось з'їсти,потрібно це запропонувати Богу..

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Ігор Каганець.

    Ти і є бог. Благослови страву в ім’я Боже - і більше нічого не треба. Найкраще благословення - прочитати назву страви через інформосоти або енергосоти Живого Слова.

    Явсе Світ каже:
    Перед тим як щось з'їсти,потрібно це запропонувати Богу..

    Все, що робиться з власної волі, - добро!

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Дякую Ігоре..Потрібно буде спробувати...

    Вірю в те, що розумію.

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