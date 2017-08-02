Американське видання The Wall Street Journal повідомило, що міністр оборони США Джеймс Меттіс схвалив план постачань Україні оборонного озброєння, у межах якого вона отримає протитанкові ракетні комплекси Javelin і зенітні установки. За інформацією журналістів, у Білому домі план ще не обговорювали, а президента Дональда Трампа поки не ознайомили з його змістом. Про те, як таке рішення змінить ситуацію на фронті й якої реакції слід очікувати від Росії, розповів військовий експерт Олексій Арестович.
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Коментарі
Приблизно пів мільярда
Приблизно пів мільярда доларів для країни,котра відмовилася від арсеналу ядерної зброї це не так багато...Тут справа напевне не в грошах,а скоріше в московській агентурі при західних урядах і в наших силових відомствах...
Вірю в те, що розумію.
Поставка такої зброї має
Поставка такої зброї має супроводжуватися попереднім впорядкуванням влади на всіх рівнях. Мабуть, так і буде.
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!