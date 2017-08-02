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    Апостроф
    Це зброя, що змінює правила гри. США примусять Росію до переговорів, – Арестович
    02.08.2017 - 08:52

    Американське видання The Wall Street Journal повідомило, що міністр оборони США Джеймс Меттіс схвалив план постачань Україні оборонного озброєння, у межах якого вона отримає протитанкові ракетні комплекси Javelin і зенітні установки. За інформацією журналістів, у Білому домі план ще не обговорювали, а президента Дональда Трампа поки не ознайомили з його змістом. Про те, як таке рішення змінить ситуацію на фронті й якої реакції слід очікувати від Росії, розповів військовий експерт Олексій Арестович.

    Імовірність таких поставок досить висока. Що стосується термінів поставок, то на це питання поки навіть американські сенатори й міністр оборони США не можуть відповісти. Я думаю, що рішення про надання цього озброєння буде йти пакетом.

    І буде це після того, як американська сторона оцінить реакцію Росії на санкції (висилка дипломатів – це тільки початок), подивиться, що росіяни будуть робити в Сирії, в Іраку (зараз там дуже активізувалися українсько-іракські контакти), оцінить російсько-американські відносини і при необхідності передасть ці комплекси Україні.

    Якщо говорити про необхідну кількість таких комплексів, то можна розрахувати, виходячи з радянської організаційно-штатної структури. Наприклад, у механізованій дивізії на БМП за штатом у взводі було три ПТКР – на кожній БМП стояв ПТРК. Якщо підрозділи на БТР, то в роті була окрема секція ПТРК – 4-6 комплексів. Отже, у кожному взводі по одному-два комплекси. Нам приблизно потрібен такий же порядок – два на бойовий взвод і третій – запасний. На лінії зіткнення взвод тримає приблизно 600 метрів оборони. Лінія фронту у нас 500 кілометрів – приблизно 500 взводів, хоча в дійсності менше: є лінії, де неможливий наступ танків – там річки, озера. Якщо виходити з кількості – три комплекси на взвод, то нам потрібно 1500 Javelin. Ще потрібні навчальні комплекси для навчальних центрів і матеріально-технічна база – усього 2000-2500 комплексів. Це радикально змінило б хід конфлікту.

    Проблем з навчанням військовослужбовців ЗСУ для роботи з новими комплексами не буде – це займе один-два тижні. Складніше перевчити ремонтників, які обслуговуватимуть ці комплекси. Справа в тому, що Javelin належать до третього покоління і працюють за принципом "вистрілив і забув" – наклав мітку, натиснув кнопку і все.

    Передача Javelin Україні буде міжнародним прецедентом.

    Це означає підтримку – сигнал і нам, і Європі, і Росії, що ніхто цього так не залишить – американці перейшли червону лінію, яку не переходили чотири роки. Це означає, що вони не бояться ескалації конфлікту і готові при спробі ескалації з боку Росії боляче бити по військовим РФ руками українських солдатів, але за допомогою американської зброї.

    Росія, реагуючи на таке рішення, буде обурюватися і скаже, що воно не конструктивне і не відповідає мінському процесу. Спробують кілька разів постріляти на фронті. От і все. Ми їм цими Javelin відіб'ємо все бажання і покажемо, що правила гри змінилися. Ця ситуація називається - "зброя, що змінює правила гри".

    Навіщо американцям змінювати ситуацію на полі бою?

    Вони хочуть примусити Росію до початку мирних переговорів. А зробити це можна, тільки підвищивши ціну за спроби продовжувати бойові дії. Вони перепробували всі способи, умовляли як могли, зараз починається нова холодна війна, видно, що США це все набридло.

    Вони накладають санкції і заодно як засіб впливу на Росію нам видається зброя – йде тиск з двох сторін, оскільки американці розуміють, що Росія не хоче по-доброму. Для нас це дуже добре тим, що це – факт підтримки і подолання важливої перешкоди. Одне летальне озброєння поставили, то за ним може піти друге, п'яте, десяте. Головним завданням було пробити цю напівпрозору мембрану, яка нас не пускала.

    Також це дуже сильно змінює ситуацію на полі бою – ціна будь-яких рухів в нашу сторону сильно зросте. Сучасний танк коштує 5 мільйонів доларів, а підстрелити його може рядовий піхоти Микола, який два тижні навчався на полігоні, а зараз натиснув дві кнопки. Це дуже сильно змусить Росію задуматися.

    Раніше для Росії атака українських позиції обходилася в два трупи і кілька захоплених автоматів, а тепер це буде обходитися в шість трупів і підбитий об'єкт бронетехніки.

    Навіть для такої божевільної країни, як Росія, яка готова витрачати на війну великі ресурси, то для неї втрата декількох одиниць бронетехніки щомісяця – це дуже дорого. За півроку вони накопичують великі втрати і будуть змушені змінювати стратегію.

    Наші інтереси: 

    Ще один доведений факт підтримки України урядом США.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Приблизно пів мільярда доларів для країни,котра відмовилася від арсеналу ядерної зброї це не так багато...Тут справа напевне не в грошах,а скоріше в московській агентурі при західних урядах і в наших силових відомствах...

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Поставка такої зброї має супроводжуватися попереднім впорядкуванням влади на всіх рівнях. Мабуть, так і буде.

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