Візит Путіна до Макрона пройшов так успішно, що у російських журналістів, які документували подію, від записаного згоріли ноутбуки. Дивно, що відразу після завершення прямої трансляції цього видовища по всій Росії не вирубали світло на тиждень.
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Коментарі
От щось мені підказує, що
От щось мені підказує, що переклад промови Е. Макрона російською "містить неточності" ;-)
Якби пані Зірка Вітошинська донесла до нас сПРАВжні слова Президента Франції!!!
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)