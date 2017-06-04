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    Єгор Погром
    Зустріч Путіна і Макрона: що це було?!!
    04.06.2017 - 14:59

    Візит Путіна до Макрона пройшов так успішно, що у російських журналістів, які документували подію, від записаного згоріли ноутбуки. Дивно, що відразу після завершення прямої трансляції цього видовища по всій Росії не вирубали світло на тиждень.

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    Путін і Макрон (Париж, Версаль, 29 травня 2017 р.)
    Путін і Макрон (Париж, Версаль, 29 травня 2017 р.)

    Москва. 29 травня. INTERFAX.RU – Декілька журналістів, прибулих до Парижа для освітлення російсько-французької зустрічі на вищому рівні, залишилися без апаратури через стрибок напруги у прес-центрі Версаля. Збій в електромережі привів до того, що у деяких російських телевізійних і радіожурналістів згоріли ноутбуки і зарядні пристрої для телефонів. Співробітники палацу пояснили те, що трапилося «ветхістю комунікацій» у Версалі.

    Це реально досягнення, оскільки, як знають навіть діти, у всіх ноутбуків є зовнішні блоки живлення, тому в разі стрибка напруги у гіршому разі погоріли б ці самі зовнішні блоки. Але напруга у Версалі була така, що спопелила буквально всю російську оргтехніку, через що лоялістська преса освітлює зустріч, яка відбулася, у мінімальному режимі (замість того, щоб сурмити про «прорив дипломатичної ізоляції», як це зазвичай прийнято).

    Так що ж сталося? По-перше, Путіна Макрон прийняв не в Єлісейському палаці (де зазвичай проходять офіційні зустрічі), а у Версалі, оскільки Путін, мовляв, приїхав із «робочим візитом» відкривати виставку на честь 300-ліття візиту Петра I до Франції у 1717 році. Останнім з іноземних голів держав, до речі, прийнятих у Версалі, є покійний Муаммар Каддафі. Макрон, очевидно, вирішив показати Владіміру Владіміровичу, що якщо довго кричати про Европу «Вони там усе своє коріння забули, педерасти!», то Європа рано чи пізно волання почує і почне відповідати.

    Відповідь шановному Владіміру Владіміровичу Макрон почав з того, що провів його до телекамер через колосальний Зал Битв Версаля, який весь завішаний полотнами про славу французької зброї, щоб, очевидно, по дорозі дзюдоїст відчув, куди і до кого він приїхав. Підвівши ж Путіна до телекамер, Макрон разів п'ять сказав про велику французьку історію, якій треба відповідати нинішнім поколінням французів. Хотіли розмову про збереження французької ідентичності? Нате, отримайте. На Путіна, звиклого бути альфа-самцем серед безбарвних нікчемностей у піджаках, було страшно дивитися.

    Потім Макрон заявив, що дуже довго говорив з Путіним про права геїв у Чечні, і Путін пообіцяв зробити все, щоб ці права захищати, а Макрон, значиться, візьме цю справу на контроль. Окрім чеченських геїв Макрон бере на контроль також положення взагалі всіх меншин у Росії, включаючи, пробачте, НДО (НДО, нагадаю, всі останні роки планомірно зачиняються-вичавлюються державою). Більш того, для кращої допомоги НДО, які Путін системно знищує, організовується форум «Діалог Тріанона» для діалогу, власне, з російським громадянським суспільством. 

    Далі сталися ще цікавіші заяви: виявляється, Макрон і Путін домовилися негайно реанімувати «нормандський формат» для вирішення українського питання (читай: Владіміра Владіміровіча продавили на нові приниження і поступки). Крім того, Макрон при Путіні, який стояв від нього на відстані витягнутої руки, сказав, що у разі повторення хімічних атак у Сирії з боку союзника Путіна Асада, Франція буде Асада бомбити, буквально. Владімір Владіміровіч на тлі ультиматуму його союзникові намагався зберігати максимально безтурботний вираз обличчя.

    Але "сам смалець" пішов далі: російська журналістка поставила питання Макрону, а чому RT і «Спутнік» (державне агентство зарубіжного мовлення) не були допущені в передвиборний штаб Макрона освітлювати президентську гонку. На що Макрон заявив, що RT і «Спутнік» (обидва отримують мільярдні субсидії з держбюджету РФ) – це не журналісти, а кремлівські пропагандисти, тому їх вигнання було абсолютне законним і логічним, «ви не займаєтеся журналістикою, ви сієте дезінформацію і пропаганду». Все це, ще раз, було сказано при Путіні, що стояв на відстані витягнутої руки.

    Путін, вислухавши звинувачення ЗМІ, що де-факто належать йому, промовчав, не видавши ні звуку. Після чого відправився з Макроном відкривати виставку на честь 300-ліття візиту Петра Першого, причому Макрон чисто по-трампівськи поплескав Путина по плечу – жест абсолютної переваги.

    Не дивно, що у російських журналістів ноутбуки від такого згоріли. Дивно, що відразу після завершення прямої трансляції цього, навіть не знаю як назвати це видовище, по всій Росії не вирубали світло на тиждень. При цьому самі французи, здається, не в меншому шокові ніж Путін: так, Макрон прийняв головного ворога і душителя свобод, але прийняв так, що інакше як «биттям» це назвати не можна. Само собою, зараз у комменти набіжать свідки многоходовочкі, розповідати, що все це хитрий план – публічно принижуватися, але перш ніж тут вибухне дискусія, просто подивіться відео прямої трансляції, яке дали, явно не чекаючи такого. У цьому відео прекрасний кожен кадр, кожна секунда: 

    Де на цьому відео жорсткий енергійний національний лідер, а де – політкоректна розмазня, хай кожен вирішить сам.

    Оригінал російською

    Наші інтереси: 

    Стежимо за Францією - це важливий світовий гравець. 

    В тему: 
    Макрон, соціоніка, четверта фаза, постіндустріальний перехід (Intermarium.TV)
    блоґ Василь Федорiв
    Гравець: 
    Василь Федорiв

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    Коментарі

    Зображення користувача Арсен Дубовик.

    От щось мені підказує, що переклад промови Е. Макрона російською "містить неточності" ;-)
    Якби пані Зірка Вітошинська донесла до нас сПРАВжні слова Президента Франції!!!

    "Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

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