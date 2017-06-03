В основі свята лежали культ рослинності і магія заклинання майбутнього урожаю. З прийняттям християнства Зелені свята почали називатися святом Трійці і відзначатися на 50-й день після християнського Великодня, що співпадало з Зеленою неділею.
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Правильне святкування Зеленої
Правильне святкування Зеленої неділі - точно посередині між Арійським новим роком (22 березня) і Купайлом (22 червня).
Цього року Зелена неділя була 7 травня. Це час найгарнішої, найсоковитішої зелені.
Іудохристияни святкували 4 червня, коли трава вже почала вигорати.
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