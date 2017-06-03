Чеський перевізник Leo Express додав дешевих квитків на напрямки з України до кінця жовтня. Найнижчі ціни ми знайшли на рейси зі Львова та Закарпаття (Ужгород, Мукачеве) до Кракова та Словаччини відповідно у липні-серпні. На рейсах зі Львова та з Мукачева/Ужгорода спостерігаємо низькі ціни до Кошице (Словаччина).
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На 1 серпня по напрямку Львів
На 1 серпня по напрямку Львів-Краків показує сайт ціну 15-16 євро...
https://www.le.cz/i.php?page=krok_1&actga=searchLine