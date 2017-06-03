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    1001 ідея бюджетних подорожей
    Львів-Краків по 4,8€, Львів-Прага 18€! Дешеві квитки зі Львова до Австрії, Чехії та Словаччини
    03.06.2017 - 18:12

    Чеський перевізник Leo Express додав дешевих квитків на напрямки з України до кінця жовтня. Найнижчі ціни ми знайшли на рейси зі Львова та Закарпаття (Ужгород, Мукачеве) до Кракова та Словаччини відповідно у липні-серпні. На рейсах зі Львова та з Мукачева/Ужгорода спостерігаємо низькі ціни до Кошице (Словаччина).

    Нагадаємо, що Leo Express курсує з України автобусами. На проміжних станціях пасажири можуть пересідати на інший автобус або залізницю (час очікування – до 10 хв.)

    Дешеві напрямки (в обидві сторони) та ціни:

    • Львів/Ужгород/Мукачеве – Відень – від 22 євро
    • Львів-Краків – 4,8 євро
    • Львів-Богумін – 18 євро
    • Львів-Острава – 12 євро
    • Львів-Прага – 18 євро
    • Ужгород/Мукачеве-Кошице – 5 євро
    Наші інтереси: 

    Мандрівки і подорожі - це те, від чого не варто відмовлятися. Новий досвід, враження і емоції - неодмінний компонент подорожей. 

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    блоґ Олена Каганець
    Гравець: 
    Олена Каганець

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    Коментарі

    Зображення користувача Оксана Колосовська.

    На 1 серпня по напрямку Львів-Краків показує сайт ціну 15-16 євро...
    https://www.le.cz/i.php?page=krok_1&amp;actga=searchLine

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