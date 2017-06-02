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    Юлія Латиніна, журналістка і письменниця
    Нема глобального потепління – є глобальна бюрократія і афера, на якій отримують шалені гроші
    02.06.2017 - 21:27

    Вчені від бюрократії продовжують лякати нас байками про те, що температура в світі зростає. В результаті розтануть льодовики, Світовий океан затопить половину суші, а тих, що залишилися в живих накриють цунамі. Наочний аргумент у вигляді -30 градусів за вікном взимку, здається, не здатний напоумити прихильників Навчання про глобальне потепління. Так що ж це: міф чи реальність, світова загроза або масштабну змову шарлатанів? Про це розмірковує  Юлія ЛАТИНІНА.

    Кінець льодовикового періоду

    Зацікавившись ідеєю глобального потепління, спробувала встановити: який геніальний вчений зробив це відкриття? Яку фундаментальну працю мені слід прочитати, завдяки якому прийнято Кіотський протокол, витрачені мільярди доларів (тільки на гранти пішло $ 5 млрд., Куди там якомусь Ейнштейну)?

    Відповідь: ця праця називається Assessment Report, а автором його є міжурядова група експертів Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), створена Програмою захисту навколишнього середовища при ООН з метою встановлення, чи існує взагалі глобальне потепління. 

    Саме ця праця є біблією прихильників УГП - Навчання про глобальне потепління.

    Тобто ми маємо справу з першим в світі науковим відкриттям, зробленим бюрократами з Організації Об'єднаних Націй. Глобальне потепління придумала глобальна бюрократія!

    Вчення IPCC стоїть на трьох висновках:

    1. Що вуглекислий газ сприяє парниковому ефекту.
    2. Що середня температура на Землі за ХХ століття піднялася на 0,2 - 0,6 градусів за Цельсієм.
    3. Що, швидше за все, це наслідки дій людини.

    Будучи абсолютним профаном в кліматології, я знаю про клімат лише три речі.

    Перше: за останні 65 млн. років Земля пережила чотири льодовикові ери. Останній відступ льодовиків в голоцені почався 10 тис. років тому. Очевидно, що антропогенний (людський) фактор в цьому потепління не брав участі. 

    Саме потепління виявилося позитивним для людства. Якби не воно, члени IPCC зараз б не протирали штани від Бріоні, а полювали б на мамонтів.

    Друге: навіть протягом писемної історії людства клімат не раз мінявся. У 982 році вікінг Ерік Рудий назвав відкриту ним Гренландію Гренландією, тому що вона була зеленою.

    У X - XIII століттях Європа була тепліша, ніж сьогодні. У Північній Німеччині і Шотландії ріс виноград. Потім почався малий льодовиковий період. Європа пережила екологічну катастрофу. У Шотландії і Північної Німеччини припинилося виноградарство. Сніг випадав навіть у Італії. Через холодні зими почався масовий голод.

    У XVI столітті Європа відтанула, а в XVII століття почала замерзати знову. У 1621 - 1669 роках замерзав Босфор, в Москві на початку XVII століття заморозки вдаряли в липні - серпні, а сніг лягав на початку осені.

    Очевидно, що в XVI столітті Європа відтанула не через парниковий ефект. Також очевидно, що кліматичний оптимум X - XIII століть, коли Гренландія була зеленою, а в Шотландії ріс виноград, не привів до зникнення людства. Катастрофою для Європи, навпаки, стало похолодання.

    Третя річ, яку я знаю точно: ми не можемо поки стовідсотково передбачити погоду навіть на завтра.

    Я, читаючи звіти поважної IPCC, очікувала, що вони мені пояснять: чому був льодовиковий період в пізньому протерозої або чому в Європі в Х столітті було тепліше, ніж в кінці ХХ століття.

    Кліматологи пояснюють це двома глобальними процесами, на які у людства немає ніякого впливу: сонячною активністю і активністю вулканів.

    Якщо Сонце - величезна піч, від якої гріється Земля, то температура зростає. Якщо вулкани викидають в атмосферу пил, то вона відбиває сонячне світло і температура падає.

    Взагалі це така прикмета науки: вона будує модель, яка пояснює існуючі факти. Якщо наука передбачає, вона пророкує те, що легко перевірити. Пророцтва, які збудуться через сотню років з точністю до знака, не є наукою. Якщо я «передбачу», що через п'ять сотень років людство побудує гіпердвигун, то це буде фуфло, а не прогноз, навіть якщо гіпердвигун побудують.

    Доказів немає

    Кожен раз, коли нам по телевізору розповідають про чергове урагану, повені або посухи, нам кажуть: це наслідок глобального потепління. Мистецтво пропаганди дійшло до того, що навіть сильний мороз нам пояснять глобальним потеплінням.

    Статистика свідчить про те, що ніякого зростання ураганів, тайфунів в ХХ столітті не відбулося. Єдине, що збільшилася, - це кількість прямих репортажів з місць, де пройшли урагани, і в нашому мозку створюють умовний рефлекс, пов'язуючи з глобальним потеплінням.

    Ще один приклад: нам показують два супутникових знімка Арктики - в вересні 1979 року і у вересні 2003 року. Ми наочно бачимо, що у вересні 2003 року територія, покрита льодом, зменшилася на 16%. Глобальне потепління - ось же воно!

    Однак з інших графіків видно, що:

    а) в тридцятирічний період, з 1976 по 2007 рік, температура в Арктиці дійсно росла;

    б) в попередній тридцятирічний період вона знижувалася і в 1994-му була та ж, що в 1946-му;

    в) в останні два роки підвищення температури в Арктиці змінилося на зниження, і площа льодового покриву зростає. Крім того, якщо в Арктиці з 1976 по 2007 рік температура росла, то в Антарктиці вона падала, і льодовий покрив з 1979 по 2007 рік виріс на 10,8%, додаючи по 25 тис. км на рік.

    У 2007 році тренд перекинувся, і коли в Арктиці льодовики почали рости - в Антарктиці вони стали танути.

    Чому я це розповідаю? Тому що ми бачимо, що у клімату немає норми. Єдиною нормою природи є зміна.

    Забруднення або потоплення

    У борців з глобальним потеплінням є аргумент: якщо ми будемо боротися проти глобального потепління, то буде чистіше навколишнє середовище.

    Відповідь: це неправда. Тому що забруднення навколишнього середовища - це реальна проблема. Довкілля забруднене - це звалище біля будинку смердить, вода, яку можна пити, повітря, яким можна дихати.

    Заковика полягає в тому, що будь-яке забруднення локальне. Вода може бути забруднена лугами, кислотами, ртуттю, чим завгодно.

    Нагадую, що глобальне потепління, на думку вчених мужів, викликає СО2, яким, вже вибачте, воду забруднити точно не можна. Ви його п'єте разом з газованою водою. Він тому і безпечний, що є частиною біологічного обороту речовин. Тому що рослини вдихають СО2, ми його видихаємо. Він завжди є в атмосфері.

    Є єдиний газ, який заводи викидають і який нікому не заважає. Він називається, як не дивно, СО2. Якщо ми хочемо боротися не проти забруднення, а саме проти глобального потепління, то треба диміти більше, треба більше діоксиду сірки викидати.

    Світовий тоталітаризм

    Чому я приділяю так багато місця опису феномена Навчання про глобальне потепління, яке в взагалі-то поки не загрожує Росії?

    Тому що УГП - один з наочних прикладів ідеології глобальної бюрократії, явища, яке знаходиться в самому зародку. Але якщо існуючий тренд триватиме, це може виявитися кінцем західної цивілізації.

    Будь-яка держава прагне до регулювання. Глобальна бюрократія прагне до глобального регулювання. Але локальне держава може отримати вотум недовіри від своїх громадян, а якщо воно в процесі регулювання заткне громадянам рот, то програє в економічному змаганні.

    А ось у глобальній бюрократії виборця немає і немає конкурентів. У неї немає нічого, крім бажання регулювати і об'єкта регулювання в особі всього світу.

    Чим більше вона регулює, тим значніше себе почуває, тим більші обсяги грошей освоює.

    Глобальна бюрократія не зацікавлена ​​у вирішенні завдань, для вирішення яких вона створена. Вона зацікавлена ​​в нескінченному збереженні статус-кво, який дозволить їй нескінченно вимагати ресурси і повноваження. Більш того - вона не зацікавлена ​​у вирішенні вирішуваних завдань.

    Глобальна бюрократія - в особі ООН, ЮНЕСКО, МВФ, Світового банку - не вирішила жодної задачі, для якої створювалася.

    Глобальна бюрократія зацікавлена ​​в пошуку таких завдань, які не мають осмисленого рішення, наприклад, глобальне потепління.

     

     

     

    Фільм 2009 р. про аферу глобального потепління (рос. мовою).

    Наші інтереси: 

    І це  не остання змова, яку буде викрито.

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    Світ управляється зовсім іншими людьми, про яких уявлення не мають ті, хто не заглядає за лаштунки
    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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    Коментарі

    Зображення користувача Валерій Швець.

    Все дуже логічно

    Зображення користувача Явсе Світ.

    Так,шарлатанів,аферистів і бюрократів потрібно скидати із шиї...та турбуватися про клімат потрібно разом всім людством...

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Володимир Світлий.

    Так. Чистий лохотрон з приводу СО2.Хто більше виділить СО2 корови чи джипи? Але не лохоторон з викидів оксидів азоту. Саме ці викиди призводять до хвороб очей і дихальних шляхів. Саме ці оксиди з азоту викликають смог. Достатньо обмежити присутність азоту в зоні спалювання вуглеводів і буде нам щастя. Що до газу і нафти .Мабуть вже не є секретом ,що ці сполуки мають не органічне походження. І поновлюються природними процесами в надрах планети. Газ і нафта будуть завжди. Потрібно лише почекати 7 -8 років і все відновиться. Так ,що карпатську нафту можна починати знову добувати і газ також. Але є ще одна добра новина. Водню на Землі біля 60% а не 1% як гадали раніше. Водень з надр не добувають лише тому, що він не зазначений як корисна копалина.

    Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.

    Зображення користувача Андрій Пасічник.

    Ясно - що спалювання бензину, зливання нечистот в річку і забруднення грунтів "добривами" - приведе до катастрофи. Тому щось треба робити. Екотехнології.

    Зображення користувача Явсе Світ.

    https://www.youtube.com/watch?v=iXH2ojr7wi4&amp;feature=share

    Вірю в те, що розумію.

    Зображення користувача Світ Зелений.

    Тут треба подивитись на інший аспект.
    Кому вигідно, не вигідно?
    Стаття московитського автора. А їм по кіотському протоколу наврят чи щось світить, або під кінець правління Пу хочуть щось отримати.
    От і почали артпідготовку.

    #ВсеБудеДобре!
    Бойовик, з'їдаючи в кущах смажену яєшню, вгледів профіль ґрунтознавця.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Вигідно паразитам, не вигідно платникам податків.

    Це стаття 2010 року.

    Далеко не всі підтримують Путіна, зокрема й у Москві.

    Світ Зелений каже:
    Тут треба подивитись на інший аспект.
    Кому вигідно, не вигідно?
    Стаття московитського автора. А їм по кіотському протоколу наврят чи щось світить, або під кінець правління Пу хочуть щось отримати.
    От і почали артпідготовку.

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

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