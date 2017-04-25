Помилково вважати, що «народна влада» це добре для людей. Навпаки! Досвід показав, що парламентська демократія веде до загибелі людей. А люди можуть тільки тоді відчувати прогрес (Aufstieg), коли Лідер (Фюрер) стоїть на чолі руху.
Герої роблять історію!
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Коментарі
Як же віднайти цього
Як же віднайти цього справжнього лідера?
Кожен homo duplex вже є
Кожен homo duplex вже є лідером. Якщо він почне діяти і гуртувати навколо себе прихильників, то познайомиться з іншими подібними лідерами. Тоді ці лідери знайдуть між собого кращого і так далі.
Ройовий - сотник - полковник - кошовий - гетьман.
Технологія - у концепції демосів: https://www.ar25.org/word/demosy.html
Освячуйся! Озброюйся! Плодися!
Таке розуміння демократії у
Таке розуміння демократії у нас в Україні не більш як пережиток "соціалістичного реалізму". Оскільки демократія є дещо інше : демократії ніде у світі немає. Скажімо так, все що ми чуємо про демократію, то чистої води популізм. В таких державах, як Америка, Швейцарія, Норвегія, Канада, Швеція та інші - демократії немає. Все це держави з тоталітарним устроєм. Під "тоталітаризмом" тут треба розуміти не ідею ідеології, а рефлекторне і звичне виконання правил справедливої поведінки громадян у своїй державі. У нас в Україні ідею демагогічної демократії, найбільш просувають комуністи СССР, які трансформувались у "нову еліту", бо знають, комунізм породив голодний натовп, який не хоче думати. Стосовно Гітлера, можу лише одне нагадати, що він наклав на себе руки і вбив всю свою родину. Наше ж завдання вижити, жити щасливо й радіти спілкуванню, не тільки серед своїх однодумців, а й в соціумі . Кажуть, спілкування - то розкіш.
Радіймо!
Хотів би отримати джерело, з
Хотів би отримати джерело, з якого, друже, ти вичитав таку нісенітницю!
Гітлер дійсно покінчив життя самогубством. Його дружина - Єва Браун - теж добровільно покинула цей світ разом з ним. Щодо інших члені родини Гітлера, то можу сказати, що його племінник загинув на Східному фронті (Гітлер не "відмазував" своїх родичів від військової служби); сестра Гітлера була арештована СМЕРШЕМ, отримала присуд - 25 років сибірських таборів і загинула в радянському концтаборі. Син Гітлера (народився у 1918 році у француженки, з якою Гітлер був близький під час перебування на фронті у Франції) помер у 1970-х.
Не треба повторювати комуністичні плітки, друже!
Кожна людина має право на
Кожна людина має право на свою частку влади. Оскільки люди принципо різні, то і їх доля у владі має бути різною. Як цього досягти. Поки конкурують між собою два підходи: авторитарна влада і влада натовпу (демократія), де видатна особистість має таку ж владу, як останній у натовпі.
Влада - це відповідальність
Влада - це відповідальність за долю народу, яким ти керуєш; за долю країни, якою ти керуєш!
Авторитарний лідер бере відповідальність на себе і своїх авторитетних соратників.
Натовп не несе ніякої відповідальності за свої дії і за свій вибір!
Прикладом є Новітня історія України, починаючи з 1991-го року і до сьогодення... Прикладом є результати майже всіх місцевих, парламентських і президентських виборів.