Обмеження митницями ввезення товарів відомих брендів, придбаних в іноземних інтернет-магазинах, відбувається тільки на вимогу правовласників або їх представників. Про це заявив директор департаменту організації митного контролю ДФС Олексій Василенко, коментуючи інформацію про заборону на ввезення товарів відомих брендів, поширену ЗМІ, повідомляють на офіційному сайті ДФС.
Розсилка новинРанкова пошта
Підписатися
Коментарі
Українські ЗМІ розповсюджують
Українські ЗМІ розповсюджують фейкові новини!
Хто за цим стоїть!