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    Обмеження ввезення відомих брендів відбуватиметься тільки на вимогу правовласників,- ДФС
    03.06.2017 - 21:02

    Обмеження митницями ввезення товарів відомих брендів, придбаних в іноземних інтернет-магазинах, відбувається тільки на вимогу правовласників або їх представників. Про це заявив директор департаменту організації митного контролю ДФС Олексій Василенко, коментуючи інформацію про заборону на ввезення товарів відомих брендів, поширену ЗМІ, повідомляють на   офіційному сайті ДФС.

    "Такі обмеження застосовуються тільки в разі, якщо продукція контрафактна, або якщо її походження не вдалося встановити", - пояснив Олексій Василенко.

    Він також підкреслив, що відповідно до Митного Кодексу України, всі надходження проходять обов'язкову перевірку, а правовласнику надається можливість визначити, чи є даний товар оригінальним.

    "У разі встановлення контрафактності товар не потрапляє на митну територію України. Зате, за відсутності порушень прав інтелектуальної власності правовласник інформує митницю про можливість відновлення митного оформлення такого товару. У більшості випадків саме так все і відбувається, і покупці отримують свій товар.

    Така сама процедура застосовується в Україні давно. З одного боку вона захищає права споживачів на отримання якісного оригінального товару, з іншого боку захищаються авторські права виробника", - зазначив представник ДФС.

    Він спростував інформацію про те, що митницям дано вказівку забороняти фізичним особам ввезення в Україну товарів, права на торговельні марки яких заявлені в митному реєстрі.

    Наші інтереси: 

    Купуємо якісне.

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    блоґ Оксана Колосовська
    Гравець: 
    Оксана Колосовська

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