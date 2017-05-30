Головна » Блоґи » блоґ Марія Клевець
Підписатися на Коментарі для "Як почати та вивчити досконало англійську мову?"
-A A +A
    Важливість: 
    4
    Як почати та вивчити досконало англійську мову?
    30.05.2017 - 21:59

    Кожен з вас зустрічався з питанням "Як почати та вивчити досконало англійську мову?". Хтось вивчав англійську мову в дитячому садочку, школі, університеті. Хтось вивчає все життя. Але як же почати і остаточно вивчити англійську мову?

    • потрібно зрозуміти для чого вона вам потрібна;
    • зважити за і проти важливості цієї мови у вашому житті;
    • пошукати в інтернеті кращі мовні школи у вашому місті, пошукати відгуки про ці школи, подивитися чи по локації вони підходять вам;
    • вибрати ту школу, яка перевіряє знання студентів на кожному з рівнів;
    • записатися в ту школу, яка вам підійде найкраще;
    • стимулюйте себе, щоб відвідувати ці заняття та робити домашнє завдання; 
    • якщо ви зайнята людина, то найкраще заняття розплановуйте і записуйте в особистий щоденник;
    • за кожен пройдений рівень робіть собі подарунки (підіть на розмовні клуби відповідно до вашого рівня);

    Це буде хорошою практикою для вашої мови. 

    Бажаю усім успіху, хто ще думає вивчати англійську мову. 

    Наші інтереси: 

    Знати іноземні мови.

    блоґ Марія Клевець
    Гравець: 
    Марія Клевець

    Теги:

    34

    Коментарі

    Зображення користувача Іван Закала.

    Чи є можливість створити на сайті школу англійської мови? Вивчення мови за допомогою Skype зв'язку? Відео уроки для початківців?

    Зображення користувача Миро Продум.

    Маріє, а тим могла б вести на НО дистанційний курс англійської мови у формі спеціалізованого демосу, з підтримкою його діяльності силами і грошима його членів?

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Зображення користувача Марія Клевець.

    Так, звичайно.

    Ми можемо обговорити це питання.

    Зображення користувача Миро Продум.

    Можна в рамках Інституту Міжмор’я створити діловий демос, спрямований на надання послуг з дистанційного навчання англійській мові.

    Технологія навчання описана тут https://www.ar25.org/node/34213

    Починати треба з публікації блогу про концепцію такого навчального демосу.

    Також треба познайомитися з засновником демосу, з його досвідом, кваліфікацією, баченням майбутнього. Про це також варто написати у блозі.

    Тема цікава! Твори, Маріє!

    Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

    Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

    Loading...
     
    Форум Підтримати сайт Довідка