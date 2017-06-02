Вчені від бюрократії продовжують лякати нас байками про те, що температура в світі зростає. В результаті розтануть льодовики, Світовий океан затопить половину суші, а тих, що залишилися в живих накриють цунамі. Наочний аргумент у вигляді -30 градусів за вікном взимку, здається, не здатний напоумити прихильників Навчання про глобальне потепління. Так що ж це: міф чи реальність, світова загроза або масштабну змову шарлатанів? Про це розмірковує Юлія ЛАТИНІНА.
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Коментарі
Все дуже логічно
Все дуже логічно
Так,шарлатанів,аферистів і
Так,шарлатанів,аферистів і бюрократів потрібно скидати із шиї...та турбуватися про клімат потрібно разом всім людством...
Вірю в те, що розумію.
Так. Чистий лохотрон з
Так. Чистий лохотрон з приводу СО2.Хто більше виділить СО2 корови чи джипи? Але не лохоторон з викидів оксидів азоту. Саме ці викиди призводять до хвороб очей і дихальних шляхів. Саме ці оксиди з азоту викликають смог. Достатньо обмежити присутність азоту в зоні спалювання вуглеводів і буде нам щастя. Що до газу і нафти .Мабуть вже не є секретом ,що ці сполуки мають не органічне походження. І поновлюються природними процесами в надрах планети. Газ і нафта будуть завжди. Потрібно лише почекати 7 -8 років і все відновиться. Так ,що карпатську нафту можна починати знову добувати і газ також. Але є ще одна добра новина. Водню на Землі біля 60% а не 1% як гадали раніше. Водень з надр не добувають лише тому, що він не зазначений як корисна копалина.
Від мрії до слова,від слова до дії, від дії до світлової події.