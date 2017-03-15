І тільки для того, щоб зручніше врізати їй копняка для якнайшвидшого польоту в прірву. Тому що будь-яка домовленість з Росією нікчемна з моменту її підписання.
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І тільки для того, щоб зручніше врізати їй копняка для якнайшвидшого польоту в прірву. Тому що будь-яка домовленість з Росією нікчемна з моменту її підписання.
Російське вторгнення Україна сприйняла з позиції нормальної держави, яка мислить в категоріях міжнародно-правових актів. А всі документи свідчать про те, що агресор не мав ні прав, ні підстав захоплювати нашу територію. Ми довго і нудно вголос читали пункти цих документів, вказуючи на кричуще беззаконня, яке чиниться Москвою. Проте за кордоном багато в кого стало погано зі слухом і вони ніяк не можуть розібрати цього тексту, навіть якщо самі його підписували.
Росія ж пішла ще далі. Вона вимагає від усіх партнерів безумовного виконання укладених договорів, хоча при цьому сама абсолютно не виконує їх положень.
Це сталося тому, що за такі фокуси її ніхто і ніколи не притягав до відповідальності. Росіяни виставляли чергового чуркіна або лаврова, які на очевидні речі відповідали однаково: «доведіть». А поки хтось намагався доводити, вони творили беззаконня в десятки або сотні разів більші.
Вести справи з Росією в цьому ключі не просто нерозумно, а й небезпечно. До цього висновку вже дійшли усі, окрім тих, хто годується з рук Москви. Україна, яка веде війну з Росією, просто зобов’язана змінити цю порочну практику, бо ще Бісмарк справедливо зауважив, що договори з Росією не варті паперу, на якому вони написані.
Противник три роки розповідає про те, що його військ в Україні не було. Коли ми цьому вірили – отримали Крим, а коли перестали вірити – отримали Донбас. Помітивши нашу особливість – відмову від обстрілів житлової забудови – противник тут же поставив у двори свою артилерію і бронетехніку. А коли переконався, що навіть це не змушує нас бити по житлових кварталах – став робити це самостійно, звинувачуючи в цьому нас. Очевидно, ворог не гребує нічим і межі його підлості просто не існує. Як нам діяти в такій ситуації?
Ми часто чуємо формулу про те, що проблема Лугандона не має військового рішення. Отже, залишаються переговори. Але, як ми вже добре знаємо, цей варіант не працює з Росією. Вона ж ніколи не виконує домовленостей, а після того, як їх порушує, висуває на виправдання різні безумні теорії. Хто намагається в них розібратися – просто втрачає час, гроші і життя.
Тому треба розуміти, що Росія буде виконувати обіцянки тільки на межі краху, і то – тимчасово, поки не набереться сил, після чого порушить їх, не моргнувши оком. Ми це добре знаємо. Поляки, литовці, латвійці, естонці і фіни також це підтвердять. З Росією можна домовлятися тільки в той момент, коли вона балансує над прірвою, і тільки для того, щоб зручніше врізати їй копняка для якнайшвидшого польоту в прірву. Всі інші варіанти – не мають сенсу.
Про що ми можемо домовлятися з Росією, якщо кожен з таких договорів закінчувався для України трагедією? Досить згадати, про що домовився з московитами Богдан Хмельницький, і що з цього вийшло. Якщо цього недостатньо, то згадуємо купи папірців, підписаних Україною з більшовиками, і чим це обернулося.
Кажуть, що один раз – це випадковість, два – збіг, а три – закономірність. Ось у 1991 році був підписаний документ, за яким Росія зобов’язалася дотримуватися і поважати Суверенітет України. А за Будапештським меморандумом Росія зобов’язалася навіть гарантувати нашу територіальну цілісність. Що це нам принесло – бачимо прямо зараз.
Тому будь-яка домовленість з Росією – нікчемна з моменту її підписання, бо Росія всю свою історію демонструє стабільну неспроможність домовлятися. Це головна її особливість.
Домовлятися з Росією може або зовсім дурний діяч, або той, хто свідомо тягне час для того, щоб згодом вирішити питання справді дієвими засобами.
Путін розбудив вмілого, сильного і розумного хижака: Україна починає правильну війну
Позбуваємось ілюзій, діємо раціонально і рішуче.
Коментарі
Вести справи з Росією в цьому
Вести справи з Росією в цьому ключі не просто нерозумно, а й небезпечно. До цього висновку вже дійшли усі, окрім тих, хто годується з рук Москви. Україна, яка веде війну з Росією, просто зобов’язана змінити цю порочну практику, бо ще Бісмарк справедливо зауважив, що договори з Росією не варті паперу, на якому вони написані!
Аналітична,з застосуванням
Аналітична,з застосуванням залізної логіки.переконлива стаття.
Стаття Миро Продума сильно би
Стаття Миро Продума сильно би звучала голосом Ігора Каганця!!!!
Начитай її, Друже Ігоре!
"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)
Чудовий аналіз теперішнього
Чудовий аналіз теперішнього нашого становища у стосунках з московією, у повні його поділяю. Треба лише придумати як дати такого копняка над прірвою, треба силу, якщо у просторі боротьби чи навіть пригод, або заявити про себе у просторі Волі так щоб світ помітив, може тоді і московії копняк стане непотрібним.
Але ж західні діячі весь час
Але ж західні діячі весь час намагаються з Московію про щось домовитись. Та й наші від них не відстають. Пр що це свідчить?