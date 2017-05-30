Кожен з вас зустрічався з питанням "Як почати та вивчити досконало англійську мову?". Хтось вивчав англійську мову в дитячому садочку, школі, університеті. Хтось вивчає все життя. Але як же почати і остаточно вивчити англійську мову?
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Коментарі
Чи є можливість створити на
Чи є можливість створити на сайті школу англійської мови? Вивчення мови за допомогою Skype зв'язку? Відео уроки для початківців?
Маріє, а тим могла б вести на
Маріє, а тим могла б вести на НО дистанційний курс англійської мови у формі спеціалізованого демосу, з підтримкою його діяльності силами і грошима його членів?
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Так, звичайно.
Так, звичайно.
Ми можемо обговорити це питання.
Можна в рамках Інституту
Можна в рамках Інституту Міжмор’я створити діловий демос, спрямований на надання послуг з дистанційного навчання англійській мові.
Технологія навчання описана тут https://www.ar25.org/node/34213
Починати треба з публікації блогу про концепцію такого навчального демосу.
Також треба познайомитися з засновником демосу, з його досвідом, кваліфікацією, баченням майбутнього. Про це також варто написати у блозі.
Тема цікава! Твори, Маріє!
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